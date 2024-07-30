Allan Saint-Maximi’nden Lugano maçı öncesi açıklamalar: Burada gördüğüm sıra dışı!

Allan Saint-Maximin ilk kez Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer aldı

Başarılı oyuncu ayrıca, "Taraftarların tutkusu gerçekten inanılmaz. Ben, taraftar için de oynayan bir oyuncuyum. Onların hissi bize geçiyor. Şu andaki ambiyans sıra dışı. Newcastle de aynı şekilde güçlü bir kitle vardı. Ama bugün gördüğüm sıra dışı. Biletler günden öncesinden tükendi. Onlara teşekkür ediyorum. Beni iyi karşıladılar. Taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.