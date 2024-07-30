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Allan Saint-Maximi'nden Lugano maçı öncesi açıklamalar: Burada gördüğüm sıra dışı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, takımının Lugano maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, muhteşem bir taraftara sahip olduklarını ifade ederek "Bugün gördüğüm şey sıra dışı" dedi. Ayrıca taraftarları mutlu etmek için her şeyi yapacağını söyledi.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 19:17 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 19:17
Allan Saint-Maximi’nden Lugano maçı öncesi açıklamalar: Burada gördüğüm sıra dışı!

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Sarı lacivertlilerin Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Fransız futbolcu Lugano ile oynanan maç öncesinde açıklamalarda bulunarak tarftar hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Allan Saint-Maximin ilk kez Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer aldıAllan Saint-Maximin ilk kez Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer aldı

Başarılı oyuncu ayrıca, "Taraftarların tutkusu gerçekten inanılmaz. Ben, taraftar için de oynayan bir oyuncuyum. Onların hissi bize geçiyor. Şu andaki ambiyans sıra dışı. Newcastle de aynı şekilde güçlü bir kitle vardı. Ama bugün gördüğüm sıra dışı. Biletler günden öncesinden tükendi. Onlara teşekkür ediyorum. Beni iyi karşıladılar. Taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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