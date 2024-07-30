Allan Saint-Maximi’nden Lugano maçı öncesi açıklamalar: Burada gördüğüm sıra dışı!

Sarı lacivertlilerin Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Fransız futbolcu Lugano ile oynanan maç öncesinde açıklamalarda bulunarak tarftar hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
Sarı lacivertlilerin Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Fransız futbolcu Lugano ile oynanan maç öncesinde açıklamalarda bulunarak tarftar hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
Başarılı oyuncu ayrıca, "Taraftarların tutkusu gerçekten inanılmaz. Ben, taraftar için de oynayan bir oyuncuyum. Onların hissi bize geçiyor. Şu andaki ambiyans sıra dışı. Newcastle de aynı şekilde güçlü bir kitle vardı. Ama bugün gördüğüm sıra dışı. Biletler günden öncesinden tükendi. Onlara teşekkür ediyorum. Beni iyi karşıladılar. Taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.