Kartal galibiyetle kapattı! Beşiktaş hazırlık maçında Sakaryaspor’u 2-1 yendi

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Şampiyonluk parolası ile yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Sakaryaspor ile karşılaştı. Kartal, ilk yarının 38'inci dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın kendi filelerini havalandırması sonrasında yenik duruma düştü. Ancak 6 dakika sonra Muleka sahneye çıkarak skoru eşitledi. İkinci devrede Kartal, Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 79'da skor üstünlüğünü yakaladı. Karşılaşma 2-1 sona erdi.

Jackson Muleka golleri atan isimlerden biriydi Beşiktaş karşılaşmaya Mert, Onur, Necip, Talha, Emrecan, Demir Ege, Salih, Muçi, Muleka ve Mustafa ilk 11'i ile başladı. Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri skor dezavantajına rağmen kazanmasını bildi.