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Kartal galibiyetle kapattı! Beşiktaş hazırlık maçında Sakaryaspor'u 2-1 yendi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Süper Kupa öncesindeki son maçında Sakaryaspor ile karşılaştı. Siyah beyazlılar Demir Ege Tıknaz'ın kendi kalesine attığı golle geriye düştü. 44'te Jackson Muleka skoru eşitledi. 79'uncu dakikada ise Mustafa Erhan Hekimoğlu, kullanılan kornerde sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. Karşılaşma 2-1 sona erdi.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 19:46 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 19:46
Kartal galibiyetle kapattı! Beşiktaş hazırlık maçında Sakaryaspor’u 2-1 yendi

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Şampiyonluk parolası ile yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Sakaryaspor ile karşılaştı. Kartal, ilk yarının 38'inci dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın kendi filelerini havalandırması sonrasında yenik duruma düştü. Ancak 6 dakika sonra Muleka sahneye çıkarak skoru eşitledi. İkinci devrede Kartal, Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 79'da skor üstünlüğünü yakaladı. Karşılaşma 2-1 sona erdi.

Jackson Muleka golleri atan isimlerden biriydiJackson Muleka golleri atan isimlerden biriydi

Beşiktaş karşılaşmaya Mert, Onur, Necip, Talha, Emrecan, Demir Ege, Salih, Muçi, Muleka ve Mustafa ilk 11'i ile başladı. Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri skor dezavantajına rağmen kazanmasını bildi.

Beşiktaş'ta ilk hedef Süper Kupa'yı kazanmakBeşiktaş'ta ilk hedef Süper Kupa'yı kazanmak

Beşiktaş yeni sezondaki ilk resmi maçına Galatasaray karşısında çıkacak. Kartal, Süper Kupa finalinde zafer elde eden taraf olmak ve taraftarına Türkiye Kupası sonrasında bir mutluluk daha yaşatmak amacında.

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