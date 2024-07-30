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Edin Dzeko'dan En-Nesyri açıklaması: "En kısa sürede..."

Fenerbahçe'ye Lugano karşısında turu getiren isim olan Edin Dzeko, 2-1 kazanılan karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Mücadele ile ilgili olara rakibe hafife almamaları gerektiğini söylediğini dile getiren Boşnak yıldız, mevkisine transfer edilen Youssef En-Nesyri hakkında ise en kısa sürede fit duruma gelmesini istediğini söyledi.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 23:03 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 23:03
Edin Dzeko’dan En-Nesyri açıklaması: En kısa sürede...

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UEFA Avupa Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu toplamda 6-4'lük sonuçla geçen Fenerbahçe, bir üst tura yükseldi. Eşleşmede 4 gol atan Edin Dzeko, sarı lacivertlilere turu getiren isim olmayı başardı. Boşnaj futbolcu karşılaşam sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Edin Dzeko yaptığı açıklamada, "İki galibiyet, 4 gol, böyle bakınca güzel ama ama açıkçası bizler için zordu. Daha kolay olmasını dilerdim. Avrupa'da kolay maç diye bir şey yok. Rakibi hafife almamalıyız demiştik. Erken bir gol yedik ama biz sabırlı olmaya devam ettik. 1-0 yenik duruma düştükten sonra bizler için güzel bir galibiyet oldu." dedi.

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"HERKESE İHTİYACIMIZ VAR"

Takımın yeni transferi En-Nesyri ile ilgili de konuşan Dzeko, "Onlar da kaliteli ve tecrübeli futbolcular. Avrupa'da oynadılar. Bu tecrübenin olması çok önemli. Çok fazla maç oynayacağız ve herkese ihtiyacımız olacak. Takım için iyi olan, benim için de iyidir. Umarım En-Nesyri de en kısa sürede fit duruma gelir çünkü zor maçlarımız var. Cenk hazır. Umarım Fred'in sakatlığı da ciddi değildir çünkü herkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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