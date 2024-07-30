Fenerbahçe'ye hayırlı olsun! Orta sahaya "kule" geliyor

HEDEF MAURIST KJAEGAARD Fenerahçe Salzburg'da forma giyen 21 yaşındaki Maurits Kjaergaard için kulübüyle görüşmelere başladı.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe piyasa değeri 13 milyon euro olan Kjaergaard'ı uygun bir bonservis bedeli karşılığında bitirmeyi planlıyor.

KULE GİBİ Danimarkalı oyuncu, merkez orta saha pozisyonunun yanı sıra on numara ve sağ iç mevkilerinde de görev yapabiliyor. 1.92 boyundaki Kjaergaard, fiziksel özellikleri ve oyun stiliyle dikkat çekiyor.

Salzburg formasıyla 4 kupa sevinci yaşayan Kjaergaard'ın Haziran 2026'ya kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.