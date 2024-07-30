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Fenerbahçe'ye hayırlı olsun! Orta sahaya "kule" geliyor

Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe transferde de hız kesmiyor. Kadrosuna etkili isimleri katan sarı lacivertliler bu kez orta saha için harekete geçti. Rotasını Avusturya'ya kıran Fenerbahçe, Salzburg'un genç yıldızı ile anlaşmak üzere...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 13:17 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 13:30
Fenerbahçe’ye hayırlı olsun! Orta sahaya kule geliyor

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Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe transferde de hız kesmiyor.

Fenerbahçe’ye hayırlı olsun! Orta sahaya kule geliyor

Hücum hattını Youssef En-Nesyri ve Allan Saint Maximin, Cenk Tosun gibi etkili isimlerle güçlendiren Fenerbahçe bu kez orta saha transferi için harekete geçti.

Fenerbahçe’ye hayırlı olsun! Orta sahaya kule geliyor

FENERBAHÇE ORTA SAHA TRANSFERİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Orta saha mevkisi için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, rotasını Avusturya'ya çevirdi.

Fenerbahçe’ye hayırlı olsun! Orta sahaya kule geliyor

HEDEF MAURIST KJAEGAARD

Fenerahçe Salzburg'da forma giyen 21 yaşındaki Maurits Kjaergaard için kulübüyle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe’ye hayırlı olsun! Orta sahaya kule geliyor

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe piyasa değeri 13 milyon euro olan Kjaergaard'ı uygun bir bonservis bedeli karşılığında bitirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe’ye hayırlı olsun! Orta sahaya kule geliyor

KULE GİBİ

Danimarkalı oyuncu, merkez orta saha pozisyonunun yanı sıra on numara ve sağ iç mevkilerinde de görev yapabiliyor. 1.92 boyundaki Kjaergaard, fiziksel özellikleri ve oyun stiliyle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe’ye hayırlı olsun! Orta sahaya kule geliyor

Salzburg formasıyla 4 kupa sevinci yaşayan Kjaergaard'ın Haziran 2026'ya kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe’ye hayırlı olsun! Orta sahaya kule geliyor

MAURITS KJAERGAARD'IN PERFORMANSI

Sol ayağını etkili bir şekilde kullanan Kjaergaard, Danimarka Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi. Milli formayla 9 kez gol atan genç oyuncu, toplamda 1.588 dakika sahada kaldı. Maurits Kjaergaard, 5 Temmuz 2019'da Salzburg'a transfer olmuş ve o günden bu yana performansıyla göz doldurmuştu.

Fenerbahçe’ye hayırlı olsun! Orta sahaya kule geliyor

Fenerbahçe, genç yıldızı kadrosuna katarak orta sahada önemli bir güç elde etme planı yapıyor.

Fenerbahçe’ye hayırlı olsun! Orta sahaya kule geliyor

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