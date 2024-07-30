Fenerbahçe'ye hayırlı olsun! Orta sahaya "kule" geliyor

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe transferde de hız kesmiyor.
Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe transferde de hız kesmiyor.
Hücum hattını Youssef En-Nesyri ve Allan Saint Maximin, Cenk Tosun gibi etkili isimlerle güçlendiren Fenerbahçe bu kez orta saha transferi için harekete geçti.
FENERBAHÇE ORTA SAHA TRANSFERİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI
Orta saha mevkisi için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, rotasını Avusturya'ya çevirdi.
HEDEF MAURIST KJAEGAARD
Fenerahçe Salzburg'da forma giyen 21 yaşındaki Maurits Kjaergaard için kulübüyle görüşmelere başladı.
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe piyasa değeri 13 milyon euro olan Kjaergaard'ı uygun bir bonservis bedeli karşılığında bitirmeyi planlıyor.
KULE GİBİ
Danimarkalı oyuncu, merkez orta saha pozisyonunun yanı sıra on numara ve sağ iç mevkilerinde de görev yapabiliyor. 1.92 boyundaki Kjaergaard, fiziksel özellikleri ve oyun stiliyle dikkat çekiyor.
Salzburg formasıyla 4 kupa sevinci yaşayan Kjaergaard'ın Haziran 2026'ya kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.
MAURITS KJAERGAARD'IN PERFORMANSI
Sol ayağını etkili bir şekilde kullanan Kjaergaard, Danimarka Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi. Milli formayla 9 kez gol atan genç oyuncu, toplamda 1.588 dakika sahada kaldı. Maurits Kjaergaard, 5 Temmuz 2019'da Salzburg'a transfer olmuş ve o günden bu yana performansıyla göz doldurmuştu.
Fenerbahçe, genç yıldızı kadrosuna katarak orta sahada önemli bir güç elde etme planı yapıyor.