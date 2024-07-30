İtalyan ekibi Oosterwolde için gözünü kararttı! 18 milyon Euro teklif

Birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe 'nin yıldızları da Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında. Özellikle Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için teklif üstüne teklif geliyor.

Jayden Oosterwolde

6 MİLYONA ALINDI

İtalyanlar, Fenerbahçe'ye 18 milyon Euro teklif etti. Ancak Sarı-Lacivertliler bu rakamı az bularak teklifin güncellenmesini istedi. İtalyan ekibinin Oosterwolde'yi çok istediği ve rakamı yükselteceği öğrenildi. Fenerbahçe, 23 yaşındaki savunmacıyı geçen yıl Parma'dan 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.