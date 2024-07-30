Christian Cardoso sürprizi: Fenerbahçe Brezilyalı yıldız için atağa kalktı!

Christian Cardoso

ÇOK YÖNLÜ BİR ORTA SAHA

Christian, merkez orta sahanın dışında sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor. Futbolcunun, kulübü ile olan sözleşmesi ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar sürüyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya ve Avrupa'da yer alan bir takımda oynamaya sıcak bakan Christian'a güncel verilere göre; 7 milyon Euro değer biçiliyor. Geçen sezon 34 karşılaşmada görev alan Christian, 3 gol atarken, 3 de asist kaydetti. Profesyonel kariyerinde şu ana kadar 195 mücadeleye çıkan genç yıldız, 24 gol attı ve 8 de gol pası verdi.

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