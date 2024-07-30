Gabriel Sara hamlesi: 8 numaraya oyuncu bakan Galatasaray rotasını Ada’ya çevirdi!

Sara için Norwich City'e 15 milyon Euro öneren Galatasaray'ın bu teklifinin reddedildiği ve Ada ekibinin 25 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. İki takım arasında pazarlıkların devam ettiği ve Galatasaray'ın ilerleyen günlerde yeni bir daha yapacağı da gelen haberler arasında.