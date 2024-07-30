Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için çok yüksek bonservisler bekliyor



YILDIZLARA İLGİ VAR Fenerbahçe'de transfer edilen isimler kadar kadrodaki mevcut oyunculara da pek çok ülkeden teklif geliyor. Dünyanın devlerini peşinden koşturan oyuncular için yönetimin tavrı ise bugüne kadar hep aynı oldu.

Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağıyor



TRANSFERİN GÖZDELERİ OLDULAR Kanarya'da transferin en değerli isimleri Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde. İki futbolcu geride kalan sezonda gösterdikleri performansla adlarından sık sık söz ettirmeyi başardı.

Ferdi Kadıoğlu EURO 2024'te adından söz ettirdi EURO 2024'E DAMGA VURDU Ferdi Kadıoğlu milli takımımızın çeyrek finalde elendiği EURO 2024'teki formuyla da milyonların dikkatini çekti. Birçok otoriteye göre de turnuvanın en iyi sol bek oyuncusu olarak gösterildi.

Jayden Oosterwolde, Jose Mourinho'nun en beğendiği isimlerden biri OOSTERWOLDE'YE TEKLİF Fenerbahçe'nin 6 milyon euroya Parma'dan transfer ettiği Jayden Oosterwolde de birçok takımın radarında. Hollandalı stoper için daha önce forma giydiği İtalya'dan talipler vardı. Bu kulüplere Napoli de eklendi.