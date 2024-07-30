Bu sezon kurduğu iddialı kadronun yanı sıra Jose Mourinho hamlesiyle ses getiren Fenerbahçe, şampiyonluk iddiası için transfer görüşmelerine devam ediyor. Sarı lacivertliler, Süper Lig başta olmak üzere Türkiye Kupası'nı da kazanmak ve Avrupa'da başarılı olmayı hedefliyor.
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'nin en önemli transferlerinden biri oldu
Şu ana kadar birçok yıldızı katan Fenerbahçe Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe ilk maçta Lugano'yu 4-3 yendi
GÜVEN AŞILANDI
Kanarya ayrıca bir de orta saha transferi yaparak çalışmalarını sona erdirmek ve artık sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Yönetim ve taraftar oluşturulan sinerjinin meyvelerini vermesi konusunda teknik heyet ve futbolculara güveniyor.