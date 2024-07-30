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Fenerbahçe'nin yıldızına bir dünya devi daha talip! Teklif sonrası karar verildi

Bu sezon mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarılı olmak ve kupalar kaznamak isteyen Fenerbahçe, transferde de hareketli günler yaşıyor. Sarı lacivertlilerde gözler gelecek oyuncular kadar gidecek isimlere de çevrildi. Ayrıca birçok Avrupa kulübü de yıldız futbolcuları gözlem altında tutmaya devam ediyor. Yönetim, gelen bir teklif sonrasında kararını verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 20:50 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 20:51
Fenerbahçe’nin yıldızına bir dünya devi daha talip! Teklif sonrası karar verildi

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Bu sezon kurduğu iddialı kadronun yanı sıra Jose Mourinho hamlesiyle ses getiren Fenerbahçe, şampiyonluk iddiası için transfer görüşmelerine devam ediyor. Sarı lacivertliler, Süper Lig başta olmak üzere Türkiye Kupası'nı da kazanmak ve Avrupa'da başarılı olmayı hedefliyor.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'nin en önemli transferlerinden biri olduYoussef En-Nesyri Fenerbahçe'nin en önemli transferlerinden biri oldu

Şu ana kadar birçok yıldızı katan Fenerbahçe Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri ile sözleşme imzaladı.

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GÜVEN AŞILANDI

Kanarya ayrıca bir de orta saha transferi yaparak çalışmalarını sona erdirmek ve artık sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Yönetim ve taraftar oluşturulan sinerjinin meyvelerini vermesi konusunda teknik heyet ve futbolculara güveniyor.

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için çok yüksek bonservisler bekliyorFenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için çok yüksek bonservisler bekliyor

YILDIZLARA İLGİ VAR

Fenerbahçe'de transfer edilen isimler kadar kadrodaki mevcut oyunculara da pek çok ülkeden teklif geliyor. Dünyanın devlerini peşinden koşturan oyuncular için yönetimin tavrı ise bugüne kadar hep aynı oldu.

Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağıyorJayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağıyor

TRANSFERİN GÖZDELERİ OLDULAR

Kanarya'da transferin en değerli isimleri Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde. İki futbolcu geride kalan sezonda gösterdikleri performansla adlarından sık sık söz ettirmeyi başardı.

Ferdi Kadıoğlu EURO 2024'te adından söz ettirdiFerdi Kadıoğlu EURO 2024'te adından söz ettirdi

EURO 2024'E DAMGA VURDU

Ferdi Kadıoğlu milli takımımızın çeyrek finalde elendiği EURO 2024'teki formuyla da milyonların dikkatini çekti. Birçok otoriteye göre de turnuvanın en iyi sol bek oyuncusu olarak gösterildi.

Jayden Oosterwolde, Jose Mourinho'nun en beğendiği isimlerden biriJayden Oosterwolde, Jose Mourinho'nun en beğendiği isimlerden biri

OOSTERWOLDE'YE TEKLİF

Fenerbahçe'nin 6 milyon euroya Parma'dan transfer ettiği Jayden Oosterwolde de birçok takımın radarında. Hollandalı stoper için daha önce forma giydiği İtalya'dan talipler vardı. Bu kulüplere Napoli de eklendi.

Jayden Oosterwolde Fenerbahçe taraftarının sevgilisiJayden Oosterwolde Fenerbahçe taraftarının sevgilisi

İtalyan devi Napoli, 23 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye 18 milyon euro teklif etti. Ancak Sarı-Lacivertliler bu rakamı az bularak teklifin güncellenmesini istedi.

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'nin transferinden yüksek bonservis bekliyorFenerbahçe Jayden Oosterwolde'nin transferinden yüksek bonservis bekliyor

İtalyan ekibinin Oosterwolde'yi çok istediği ve rakamı yükselteceği öğrenildi. Fenerbahçe, genç savunmacıyı geçen yıl Parma'dan 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

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