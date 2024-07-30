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Fenerbahçe turu kaptı UEFA'daki puanımız güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması ve mevcut puanı

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılan Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3'ün rövanşında 2-1 yenerek tur atlamayı başardı. Sarı lacivertlilerin yeni rakibi Lille olurken yakalanan başarı sonrası UEFA'daki ülke puanı da güncellendi. İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 22:59 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 23:05
Fenerbahçe turu kaptı UEFA’daki puanımız güncellendi! İşte Türkiye’nin sıralaması ve mevcut puanı

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Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen Fenerbahçe, 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu iki maçta attığı 6 golle devirdi ve adını bir üst tura yazdırdı.

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İlk maçta rakibini 4-3 yenen sarı lacivertliler, rövanşta da 2-1 kazandı ve 3. Ön Eleme Turu'na yükseldi. Jose Mourinho'nun öğrencileri gelecek turda Lille ile kozlarını paylaşacak.

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Fenerbahçe'nin tur atlamasıyla birlikte Türkiye'nin UEFA sıralamasında puanı değişti.

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Bu nedenle de Türkiye'nin güncel puanı ve sıralaması da merak konusu haline geldi. İşte güncel ülke puanı sıralaması...

1- İNGİLTERE: 89.160

2- İTALYA: 79.106

3- İSPANYA: 73.989

4- ALMANYA: 71.660

5- FRANSA: 57.763

6- HOLLANDA: 54.150

7- PORTEKİZ: 48.816

8- BELÇİKA: 42.700

9- TÜRKİYE: 34.400

10- ÇEKYA: 34.350

11- İSRAİL: 28.750

12- NORVEÇ: 28.750

13- AVUSTURYA: 28.200

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