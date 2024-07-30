Fenerbahçe turu kaptı UEFA’daki puanımız güncellendi! İşte Türkiye’nin sıralaması ve mevcut puanı

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen Fenerbahçe, 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu iki maçta attığı 6 golle devirdi ve adını bir üst tura yazdırdı.
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen Fenerbahçe, 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu iki maçta attığı 6 golle devirdi ve adını bir üst tura yazdırdı.
İlk maçta rakibini 4-3 yenen sarı lacivertliler, rövanşta da 2-1 kazandı ve 3. Ön Eleme Turu'na yükseldi. Jose Mourinho'nun öğrencileri gelecek turda Lille ile kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe'nin tur atlamasıyla birlikte Türkiye'nin UEFA sıralamasında puanı değişti.