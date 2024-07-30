Kim der 38 yaşında diye! Edin Dzeko’dan sansasyonel başlangıç

Sarı lacivertlilerin geçen sezon kadrosuna kattığı Edin Dzeko, Süper Lig devinde 46 karşılaşmaya çıkmıştı. Yıldız golcü bu mücadelelerde 25 kez fileleri sarsıp 10 da asist yapmıştı.
Sarı lacivertlilerin geçen sezon kadrosuna kattığı Edin Dzeko, Süper Lig devinde 46 karşılaşmaya çıkmıştı. Yıldız golcü bu mücadelelerde 25 kez fileleri sarsıp 10 da asist yapmıştı.
Fenerbahçe'nin şampiyonluktaki rekabetine 21 gol ve 6 asistlik katkı sağlayan Boşnak oyuncudan yeni sezonda beklentiler yüksekti. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanan 2 maçta attığı 4 golle adından söz ettirmeyi başardı.
Edin Dzeko ilk olarak İsviçre'de hat-trick yaparak takımına galibiyeti getirdi. Kadıköy'de sezonun ilk resmi maçı olarak oynanan rövanş mücadelesinde de ağları havalandırarak turun alınmasında büyük rol oynadı.
Youssef En-Nesyri'nin alınması sonrasında gözlerin çevrildiği tecrübeli forvet, 38 yaşına rağmen gösterdiği performansla büyük alkış aldı.