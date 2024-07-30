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Kim der 38 yaşında diye! Edin Dzeko'dan sansasyonel başlangıç

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Edin Dzeko, yeni sezona muhteşem başladı. Boşnak forvet 2 maçta attığı 4 golle birlikte hem turu getiren isim oldu hem de taraftarın kalbine yeniden taht kurmayı başardı. Ayrıca yaşın sadece sayıdan ibaret olduğunu gösterdi.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 23:30 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 23:34
Kim der 38 yaşında diye! Edin Dzeko’dan sansasyonel başlangıç

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Sarı lacivertlilerin geçen sezon kadrosuna kattığı Edin Dzeko, Süper Lig devinde 46 karşılaşmaya çıkmıştı. Yıldız golcü bu mücadelelerde 25 kez fileleri sarsıp 10 da asist yapmıştı.

Fenerbahçe Lugano'yu iki maçta attığı 6 golle devirdiFenerbahçe Lugano'yu iki maçta attığı 6 golle devirdi

Fenerbahçe'nin şampiyonluktaki rekabetine 21 gol ve 6 asistlik katkı sağlayan Boşnak oyuncudan yeni sezonda beklentiler yüksekti. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanan 2 maçta attığı 4 golle adından söz ettirmeyi başardı.

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Edin Dzeko ilk olarak İsviçre'de hat-trick yaparak takımına galibiyeti getirdi. Kadıköy'de sezonun ilk resmi maçı olarak oynanan rövanş mücadelesinde de ağları havalandırarak turun alınmasında büyük rol oynadı.

Edin Dzeko 2 maçta 4 gol attıEdin Dzeko 2 maçta 4 gol attı

Youssef En-Nesyri'nin alınması sonrasında gözlerin çevrildiği tecrübeli forvet, 38 yaşına rağmen gösterdiği performansla büyük alkış aldı.

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