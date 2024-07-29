Fenerbahçe’de 5 ayrılık birden! Yeni takımları şaşırttı

Müthiş bir sezonun ardından Fenerbahçe'de birçok futbolcu vitrine çıkarken, yaz dönemi bu yüzden yöneticileri zorlamaya devam ediyor.
Müthiş bir sezonun ardından Fenerbahçe'de birçok futbolcu vitrine çıkarken, yaz dönemi bu yüzden yöneticileri zorlamaya devam ediyor.
GERİ ADIM ATILMIYOR
Önce Ferdi Kadıoğlu ile başlayan, ardından da Rennes'in Djiku'ya talip olmasıyla sarı-lacivertli futbolculara devam eden yoğun ilgiye rağmen idareciler hiçbir şekilde geri adım atmıyor.
TEKLİF REDDEDİLDİ
Teknik direktör Jose Mourinho göreve geldikten sonra verdiği transfer raporunun ardından hem sol kanat hem de golcü listesindeki ilk isimleri alan yönetim elindeki önemli oyuncuları da hiçbir şekilde elinden çıkarmak istemiyor. Bu yüzden de Rennes'in Djiku'ya yaptığı 10 milyon euroluk teklif hiç düşünülmeden reddedildi.
FERDİ İÇİN RET
Fenerbahçe'de hem Başkan Ali Koç hem de Acun Ilıcalı her fırsatta "Başta Ferdi olmak üzere kemik kadrodaki hiçbir ismi satmayı düşünmüyoruz" demesine rağmen sarı-lacivertlilerin kapısı çalınmaya devam ediyor.
Djiku'nun da Jose Mourinho'nun ilk 11'inde önemli bir yer kapladığı için onun da satışına hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için de Brighton'dan gelen 33 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi.
FENERBAHÇE SATMAYACAK
Ferdi ve Djiku için toplamda 43 milyon euro'luk teklifi geri çeviren sarı-lacivertli yönetim astronomik bir teklif gelmediği sürece ne Ferdi'yi ne Djiku'yu ne de Mourinho'nun kadrosunda yer bulan hiçbir ismi satmayacak.
Bunun bir sebebinin de yeni sezonda tek hedefin şampiyonluk olması ve bunun için hiçbir güç kaybına izin verilmeyeceği öğrenildi.
5 AYRILIK DAHA YOLDA
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho hem Topuk Yaylası hem Avusturya hem de İstanbul kampında birlikte olduğu futbolcu grubundan, takıma faydalı olamayacaklarına inandığı isimlerle yolları ayıracak.
İlk olarak Serdar Aziz, Avusturya kampının sonunda takımdan ayrıldı. Ardından Cenk Tosun ve En Nesyri transferleri sonrası 4. forvet durumuna düşen Umut Nayir soluğu Konyaspor'da aldı.
2 YILDIZ GÖZTEPE YOLCUSU
Sarı-Lacivertliler'de ayrıca; Miha Zajc ve Crespo'nun yine ligin yeni takımı ve transferde büyük atak başlatan Göztepe'yle anlaşması an meselesi.
EMRE MOR EYÜPSPOR YOLCUSU
Gençlerden Yiğit Efe Demir Karagümrük'e giderken, Emir Ortakaya ise Westerlo'ya kiralandı. Bu arada Portekizli teknik adamın kalmasına ilk başlarda sıcak baktığı ancak disiplin sorunları sonrası bu fikrinden vazgeçtiği Emre Mor'un adı da ligin yeni takımı Eyüpspor ile anılıyor.
PERES'İN GÖZÜ BREZİLYA'DA
Geçen sezon sözleşmesi dondurulan Luan Peres'e ise hem Süper Lig'den hem de ülkesi Brezilya'dan gelen teklifler değerlendirilecek.
CENGİZ İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR
Bu arada Mourinho'nun takımda kalmasına sıcak bakmadığı Cengiz Ünder konusu ise yönetimi bir hayli uğraştıracak.