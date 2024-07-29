Fenerbahçe’de 5 ayrılık birden! Yeni takımları şaşırttı

FERDİ İÇİN RET Fenerbahçe'de hem Başkan Ali Koç hem de Acun Ilıcalı her fırsatta "Başta Ferdi olmak üzere kemik kadrodaki hiçbir ismi satmayı düşünmüyoruz" demesine rağmen sarı-lacivertlilerin kapısı çalınmaya devam ediyor.

Djiku'nun da Jose Mourinho'nun ilk 11'inde önemli bir yer kapladığı için onun da satışına hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için de Brighton'dan gelen 33 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi.





FENERBAHÇE SATMAYACAK Ferdi ve Djiku için toplamda 43 milyon euro'luk teklifi geri çeviren sarı-lacivertli yönetim astronomik bir teklif gelmediği sürece ne Ferdi'yi ne Djiku'yu ne de Mourinho'nun kadrosunda yer bulan hiçbir ismi satmayacak.

Bunun bir sebebinin de yeni sezonda tek hedefin şampiyonluk olması ve bunun için hiçbir güç kaybına izin verilmeyeceği öğrenildi.