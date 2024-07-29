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Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Yeni takımları şaşırttı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de kadro planlaması devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak bir orta saha takviyesiyle transferi kapatmak isterken, gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Bu doğrultuda 5 isim için gelecek teklifler değerlendirilirken, 3 yıldız kariyerlerine Süper Lig'de devam edecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 15:52 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 15:52
Fenerbahçe’de 5 ayrılık birden! Yeni takımları şaşırttı

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Müthiş bir sezonun ardından Fenerbahçe'de birçok futbolcu vitrine çıkarken, yaz dönemi bu yüzden yöneticileri zorlamaya devam ediyor.

Fenerbahçe’de 5 ayrılık birden! Yeni takımları şaşırttı

GERİ ADIM ATILMIYOR

Önce Ferdi Kadıoğlu ile başlayan, ardından da Rennes'in Djiku'ya talip olmasıyla sarı-lacivertli futbolculara devam eden yoğun ilgiye rağmen idareciler hiçbir şekilde geri adım atmıyor.

Fenerbahçe’de 5 ayrılık birden! Yeni takımları şaşırttı

TEKLİF REDDEDİLDİ

Teknik direktör Jose Mourinho göreve geldikten sonra verdiği transfer raporunun ardından hem sol kanat hem de golcü listesindeki ilk isimleri alan yönetim elindeki önemli oyuncuları da hiçbir şekilde elinden çıkarmak istemiyor. Bu yüzden de Rennes'in Djiku'ya yaptığı 10 milyon euroluk teklif hiç düşünülmeden reddedildi.

Fenerbahçe’de 5 ayrılık birden! Yeni takımları şaşırttı

FERDİ İÇİN RET

Fenerbahçe'de hem Başkan Ali Koç hem de Acun Ilıcalı her fırsatta "Başta Ferdi olmak üzere kemik kadrodaki hiçbir ismi satmayı düşünmüyoruz" demesine rağmen sarı-lacivertlilerin kapısı çalınmaya devam ediyor.

Fenerbahçe’de 5 ayrılık birden! Yeni takımları şaşırttı

Djiku'nun da Jose Mourinho'nun ilk 11'inde önemli bir yer kapladığı için onun da satışına hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için de Brighton'dan gelen 33 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi.

Fenerbahçe’de 5 ayrılık birden! Yeni takımları şaşırttı

FENERBAHÇE SATMAYACAK

Ferdi ve Djiku için toplamda 43 milyon euro'luk teklifi geri çeviren sarı-lacivertli yönetim astronomik bir teklif gelmediği sürece ne Ferdi'yi ne Djiku'yu ne de Mourinho'nun kadrosunda yer bulan hiçbir ismi satmayacak.

Fenerbahçe’de 5 ayrılık birden! Yeni takımları şaşırttı

Bunun bir sebebinin de yeni sezonda tek hedefin şampiyonluk olması ve bunun için hiçbir güç kaybına izin verilmeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de 5 ayrılık birden! Yeni takımları şaşırttı

5 AYRILIK DAHA YOLDA

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho hem Topuk Yaylası hem Avusturya hem de İstanbul kampında birlikte olduğu futbolcu grubundan, takıma faydalı olamayacaklarına inandığı isimlerle yolları ayıracak.

Fenerbahçe’de 5 ayrılık birden! Yeni takımları şaşırttı

İlk olarak Serdar Aziz, Avusturya kampının sonunda takımdan ayrıldı. Ardından Cenk Tosun ve En Nesyri transferleri sonrası 4. forvet durumuna düşen Umut Nayir soluğu Konyaspor'da aldı.

Fenerbahçe’de 5 ayrılık birden! Yeni takımları şaşırttı

2 YILDIZ GÖZTEPE YOLCUSU

Sarı-Lacivertliler'de ayrıca; Miha Zajc ve Crespo'nun yine ligin yeni takımı ve transferde büyük atak başlatan Göztepe'yle anlaşması an meselesi.

Fenerbahçe’de 5 ayrılık birden! Yeni takımları şaşırttı

EMRE MOR EYÜPSPOR YOLCUSU

Gençlerden Yiğit Efe Demir Karagümrük'e giderken, Emir Ortakaya ise Westerlo'ya kiralandı. Bu arada Portekizli teknik adamın kalmasına ilk başlarda sıcak baktığı ancak disiplin sorunları sonrası bu fikrinden vazgeçtiği Emre Mor'un adı da ligin yeni takımı Eyüpspor ile anılıyor.

Fenerbahçe’de 5 ayrılık birden! Yeni takımları şaşırttı

PERES'İN GÖZÜ BREZİLYA'DA

Geçen sezon sözleşmesi dondurulan Luan Peres'e ise hem Süper Lig'den hem de ülkesi Brezilya'dan gelen teklifler değerlendirilecek.

Fenerbahçe’de 5 ayrılık birden! Yeni takımları şaşırttı

CENGİZ İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR

Bu arada Mourinho'nun takımda kalmasına sıcak bakmadığı Cengiz Ünder konusu ise yönetimi bir hayli uğraştıracak.

Fenerbahçe’de 5 ayrılık birden! Yeni takımları şaşırttı

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