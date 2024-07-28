Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, son hazırlık maçında Parma ile karşılaştı. Sarı kırmızılıla Hernani ve Dennis Man'ın gollerine engel olamadı ve rakibine 2-0 yenildi.
Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, son hazırlık maçında Parma ile karşılaştı. Sarı kırmızılıla Hernani ve Dennis Man'ın gollerine engel olamadı ve rakibine 2-0 yenildi.
Bu karşılaşma ile kamptaki son mücadelesine çıkan Cimbom, 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile Süper Kupa finalinde karşılaşacak ve sezona resmen başlayacak.
Daha önce kadrosunu 3 yıldız isimle güçlendiren Cimbom'da başarılı çalıştırıcının istediği mevkilerin ikisi doldurulmuştu.
Forvet için Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi ile anlaşam sağlanmıştı. Sağ bek mevkisinde de Guela Doue'nin peşinden uzun süre koşan yönetim, Elias Jelert'te karar kılmıştı.
Ayrıca Hakim Ziyech'in de opsiyonu kullanılarak takımda kalması sağlanmıştı. Faslı yıldız kamptaki performansıyla şimdiden herkesi mest etmeyi başardı.
Okan Buruk'un isteği üzerine bir de orta saha almak isteyen Başkan Dursun Özbek ve ekibi görüşmelerine hız verdi. Temaslar yoğunlaştı. Birçok isim için teklif yapıldı.
ORTA SAHA AÇIKLAMASI
Çok beklenen orta saha transferi hakkında da konuşan Okan Buruk şunları söyledi; "Çok iyi kadroya sahibiz. Oturmuş bir takımı korumak çok önemliydi. Sağ bek ve orta sahadaki rekabetin artması için iki isim istedik. Sağ bek transferini yaptık. Geleceğe yönelik ilk isteğimiz elimizdeki oyunculardan farklı profilde bir orta saha. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Türkiye Ligi'nde bizi yukarıya çekecek bir profil bakıyoruz. Eksiklik veya ayrılan oyunculara göre bir transfer daha yapabiliriz."
Galatasaray'ın orta saha takviyesi için listesindeki ilk isim Wendel'di. Her ne kadar McTominay gibi dünya yıldızları bulunsa da sambacının takıma gelme isteği bir adım öne geçmesini sağlamıştı ancak kulübü ikna edilemedi.
Cimbom'un istediği yıldızlardan biri olan Scott McTominay'di ancak Teknik Direktör Erik Ten Hag ondan faydalanmak istediklerini ifade etti. Ayrıca İskoç futbolcu için Tottenham da devreye girmesine rağmen istediği sonucu alamadı.
OKAN BURUK BEKLİYOR
Üst üste iki şampiyonlukla Galatasaray kariyerine muhteşem bir başlangıç yapan Okan Buruk, transferde mutlu haberler için yakın takipte. Başarılı çalıştırıcı istediği oyuncuların birini almak ve oyun sistemine yerleştirmek amacında.
SÜRPRİZ HAMLE!
Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim geldi. İtalyan medyası, Cimbom'un Genoa forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Morten Frendrup ile ilgilendiğini duyurdu.
Sport Italia'nın haberine göre Galatasaray, kısa süre içerisinde İtalyan ekibinin kapısını resmi teklif yapmak için çalacak. Transferde de çok ısrarcılar.
23 yaşındaki oyuncunun transferi gerçekleşirse Jelert ve Nelsson'un ardından Galatasaray'daki 3. Danimarkalı oyuncu olacak.