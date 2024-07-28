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Galatasaray muradına eriyor! Yıldız futbolcu için transfer görüşmeleri başladı

Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray bir yandan da Avrupa macerasında 2025'i görmeyi hedefliyor. Sarı kırmızılılar bir yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor. Cimbom, uzun süredir uğraş verdiği orta saha için genç bir ismi daha gündemine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 21:32 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 21:38
Galatasaray muradına eriyor! Yıldız futbolcu için transfer görüşmeleri başladı

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Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, son hazırlık maçında Parma ile karşılaştı. Sarı kırmızılıla Hernani ve Dennis Man'ın gollerine engel olamadı ve rakibine 2-0 yenildi.

Galatasaray sezon başı hazırlık kampını Avusturya'da geçirdiGalatasaray sezon başı hazırlık kampını Avusturya'da geçirdi

Bu karşılaşma ile kamptaki son mücadelesine çıkan Cimbom, 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile Süper Kupa finalinde karşılaşacak ve sezona resmen başlayacak.

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Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Galatasaray son hazırlık maçında Parma'ya 2-0 yenildiGalatasaray son hazırlık maçında Parma'ya 2-0 yenildi

Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcular, ilk resmi maçtan ve bu önemli kupadan mutlu son ile ayrılmak isterken diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor.

Galatasaray'da hedef Süper Kupa finaliGalatasaray'da hedef Süper Kupa finali

Daha önce kadrosunu 3 yıldız isimle güçlendiren Cimbom'da başarılı çalıştırıcının istediği mevkilerin ikisi doldurulmuştu.

Galatasaray'ın son transferi Elias Jelert olduGalatasaray'ın son transferi Elias Jelert oldu

Forvet için Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi ile anlaşam sağlanmıştı. Sağ bek mevkisinde de Guela Doue'nin peşinden uzun süre koşan yönetim, Elias Jelert'te karar kılmıştı.

Hakim Ziyech bir sezon daha Galatasaray'da oynayacakHakim Ziyech bir sezon daha Galatasaray'da oynayacak

Ayrıca Hakim Ziyech'in de opsiyonu kullanılarak takımda kalması sağlanmıştı. Faslı yıldız kamptaki performansıyla şimdiden herkesi mest etmeyi başardı.

Okan Buruk yeni transferi bekliyorOkan Buruk yeni transferi bekliyor

Okan Buruk'un isteği üzerine bir de orta saha almak isteyen Başkan Dursun Özbek ve ekibi görüşmelerine hız verdi. Temaslar yoğunlaştı. Birçok isim için teklif yapıldı.

Okan Buruk'un hedefi üst üste üçüncü şampiyonluk ve beşinci yıldızOkan Buruk'un hedefi üst üste üçüncü şampiyonluk ve beşinci yıldız

ORTA SAHA AÇIKLAMASI

Çok beklenen orta saha transferi hakkında da konuşan Okan Buruk şunları söyledi; "Çok iyi kadroya sahibiz. Oturmuş bir takımı korumak çok önemliydi. Sağ bek ve orta sahadaki rekabetin artması için iki isim istedik. Sağ bek transferini yaptık. Geleceğe yönelik ilk isteğimiz elimizdeki oyunculardan farklı profilde bir orta saha. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Türkiye Ligi'nde bizi yukarıya çekecek bir profil bakıyoruz. Eksiklik veya ayrılan oyunculara göre bir transfer daha yapabiliriz."

Galatasaray, Wendel için Zenit'i ikna edemediGalatasaray, Wendel için Zenit'i ikna edemedi

WENDEL İLK SIRADAYDI

Galatasaray'ın orta saha takviyesi için listesindeki ilk isim Wendel'di. Her ne kadar McTominay gibi dünya yıldızları bulunsa da sambacının takıma gelme isteği bir adım öne geçmesini sağlamıştı ancak kulübü ikna edilemedi.

Scott Mctominay Manchester United'da kaldıScott Mctominay Manchester United'da kaldı

MCTOMINAY TAKIMDA KALDI

Cimbom'un istediği yıldızlardan biri olan Scott McTominay'di ancak Teknik Direktör Erik Ten Hag ondan faydalanmak istediklerini ifade etti. Ayrıca İskoç futbolcu için Tottenham da devreye girmesine rağmen istediği sonucu alamadı.

Okan Buruk'un tek düşüncesi orta saha transferiOkan Buruk'un tek düşüncesi orta saha transferi

OKAN BURUK BEKLİYOR

Üst üste iki şampiyonlukla Galatasaray kariyerine muhteşem bir başlangıç yapan Okan Buruk, transferde mutlu haberler için yakın takipte. Başarılı çalıştırıcı istediği oyuncuların birini almak ve oyun sistemine yerleştirmek amacında.

Galatasaray Morten Frendrup'u listesine aldıGalatasaray Morten Frendrup'u listesine aldı

SÜRPRİZ HAMLE!

Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim geldi. İtalyan medyası, Cimbom'un Genoa forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Morten Frendrup ile ilgilendiğini duyurdu.

Morten Frendrup'un güncel piyasa değeri 15 milyon euroMorten Frendrup'un güncel piyasa değeri 15 milyon euro

Sport Italia'nın haberine göre Galatasaray, kısa süre içerisinde İtalyan ekibinin kapısını resmi teklif yapmak için çalacak. Transferde de çok ısrarcılar.

Galatasaray'da Danimarkalı 2 futbolcu daha bulunuyor. Morten Frendrup gelirse sayı 3'e çıkacakGalatasaray'da Danimarkalı 2 futbolcu daha bulunuyor. Morten Frendrup gelirse sayı 3'e çıkacak

23 yaşındaki oyuncunun transferi gerçekleşirse Jelert ve Nelsson'un ardından Galatasaray'daki 3. Danimarkalı oyuncu olacak.

Morten Frendrup 8 kez tabelayı değiştiren isim olduMorten Frendrup 8 kez tabelayı değiştiren isim oldu

Geçtiğimiz sezon 39 maça çıkan Frendrup, bu süreçte 2 gol - 6 asistlik performans gösterdi.

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