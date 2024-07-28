Okan Buruk'un hedefi üst üste üçüncü şampiyonluk ve beşinci yıldız

ORTA SAHA AÇIKLAMASI

Çok beklenen orta saha transferi hakkında da konuşan Okan Buruk şunları söyledi; "Çok iyi kadroya sahibiz. Oturmuş bir takımı korumak çok önemliydi. Sağ bek ve orta sahadaki rekabetin artması için iki isim istedik. Sağ bek transferini yaptık. Geleceğe yönelik ilk isteğimiz elimizdeki oyunculardan farklı profilde bir orta saha. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Türkiye Ligi'nde bizi yukarıya çekecek bir profil bakıyoruz. Eksiklik veya ayrılan oyunculara göre bir transfer daha yapabiliriz."