Beşiktaş’a İtalyan harikası! Transferde dengeler değişecek

Rafa Silva Gençlerbirliği'ne attığı 2 golle gündeme oturdu Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile karşılaştığı mücadeleye Rafa Silva damga vurdu. Portekizli yıldız iki kez ağları bulurken hareketleri ve hazırladığı pozisyonlarla adından söz ettirdi. Ülkesi basını da deneyimli oyuncu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat YILDIZ İSİMLER ALINDI Bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Başkan Hasan Arat ve ekibi kadroya çok önemli isimler kazandırdı.

Gabriel Paulista Beşiktaş'ın ilk transferi oldu İlk imza Gabriel Paulista'dan geldi. Atletico Madrid ile yollarını ayıran sambacıyla 3 yıllığına anlaşma sağlandı ve takıma kazandırıldı. Şu ana kadar gösterdiği performansla da isabetli bir hamle olduğunu gösterdi.

Rafa Silva Beşiktaş'ın en çok ses getiren transferi oldu Dünya yıldızları ile görüşmeyi sürdüren yönetim, adı birçok takımla anılan Rafa Silva'nın peşine düştü. Portekizli futbolcu simgesi kartal olan Benfica'dan Beşiktaş'a imza attı ve kariyerini İstanbul'da sürdürme kararı aldı.