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Beşiktaş'a İtalyan harikası! Transferde dengeler değişecek

Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, ilk resmi maçında Galatasaray ile Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Kartal kadrosunu güçlendirebilmek adına çalışmalarına da devam ediyor. Gündemde birçok isim var. Son hamle ise Süper Lig'de dengeleri değiştirebilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 22:43 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 22:43
Beşiktaş’a İtalyan harikası! Transferde dengeler değişecek

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Bu sezon Trendyol Süper Lig'de, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Süper Kupa'nın yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta hedef sezona kupa ile başlamakBeşiktaş'ta hedef sezona kupa ile başlamak

BİLETLER SATIŞA ÇIKACAK

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaşacağı Süper Kupa'da bilet fiyatları kale arkaları 600 TL, Doğu-Batı tribünleri 1200 TL olarak belirlendi. Biletler, 30 Temmuz 2024 Salı günü www.passo.com.tr sitesinden satışa çıkacak.

Turkcell Süper Kupa 2024 müsabakasında tribün dağılımı şöyle olacak:

Galatasaray: Batı ve Güney Tribünleri
Beşiktaş: Doğu ve Kuzey Tribünleri

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Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Beşiktaş hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendiBeşiktaş hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi

BEŞİKTAŞ GALİP

Kara Kartal Kocaeli'de oynadığı son hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri sahadan Rafa Silva'nın golleri ile 2-0 galip ayrıldı ve zorlu maraton öncesi taraftarına moral verdi.

Rafa Silva Gençlerbirliği'ne attığı 2 golle gündeme oturduRafa Silva Gençlerbirliği'ne attığı 2 golle gündeme oturdu

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile karşılaştığı mücadeleye Rafa Silva damga vurdu. Portekizli yıldız iki kez ağları bulurken hareketleri ve hazırladığı pozisyonlarla adından söz ettirdi. Ülkesi basını da deneyimli oyuncu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Beşiktaş Başkanı Hasan AratBeşiktaş Başkanı Hasan Arat

YILDIZ İSİMLER ALINDI

Bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Başkan Hasan Arat ve ekibi kadroya çok önemli isimler kazandırdı.

Gabriel Paulista Beşiktaş'ın ilk transferi olduGabriel Paulista Beşiktaş'ın ilk transferi oldu

İlk imza Gabriel Paulista'dan geldi. Atletico Madrid ile yollarını ayıran sambacıyla 3 yıllığına anlaşma sağlandı ve takıma kazandırıldı. Şu ana kadar gösterdiği performansla da isabetli bir hamle olduğunu gösterdi.

Rafa Silva Beşiktaş'ın en çok ses getiren transferi olduRafa Silva Beşiktaş'ın en çok ses getiren transferi oldu

Dünya yıldızları ile görüşmeyi sürdüren yönetim, adı birçok takımla anılan Rafa Silva'nın peşine düştü. Portekizli futbolcu simgesi kartal olan Benfica'dan Beşiktaş'a imza attı ve kariyerini İstanbul'da sürdürme kararı aldı.

Ciro Immobile Beşiktaş'ın gol yükünü sırtlamaya çalışacakCiro Immobile Beşiktaş'ın gol yükünü sırtlamaya çalışacak

Sırada golcü hamlesi vardı. Birçok isimle görüşen Beşiktaş, Ciro Immobile ile hücum hattını güçlendirdi. İtalyan futbolcu daha önce pek çok kez gol krallığı yaşadığı ülkesinden ayrılarak Türkiye'ye ayak bastı.

Can Keleş şu ana kadar Beşiktaş'ın tek yerli transferi olduCan Keleş şu ana kadar Beşiktaş'ın tek yerli transferi oldu

Yerli konusunda da adım atan Beşiktaş tercihini Can Keleş'ten yana kullandı. Fatih Karagümrük ile 2 milyon 750 bin euro karşılığında anlaşma sağlandı.

Hasan Arat ve ekibi gönderilmek istenen oyuncular için büyük çaba gösteriyorHasan Arat ve ekibi gönderilmek istenen oyuncular için büyük çaba gösteriyor

BAŞ AĞIRTAN SÜREÇ

Beşiktaş'ta ayrılması gereken futbolcular da büyük problem haline geldi. Baş ağırtıyorlar. Kotnratlarının tamamını istemeleri nakit konusunda sıkıntı yaşayan yönetimi daha da zora sokuyor.

Vincent Aboubakar takımdan ayrılma konusunda Beşiktaş'a zorluk çıkarıyorVincent Aboubakar takımdan ayrılma konusunda Beşiktaş'a zorluk çıkarıyor

Jean Onana, Vincent Aboubakar, Ante Rebic, Daniel Amartey, Javi Montero, Ajdin Hasic ve Jackson Muleka henüz kulüp bulamadı. Bu da yönetimin önünü tıkıyor. Ayrıca maaş konusunda da elini sıkıştırıyor.

Ante Rebic Beşiktaş'ta en yüksek maaş kazanan isimlerden biriAnte Rebic Beşiktaş'ta en yüksek maaş kazanan isimlerden biri

Ante Rebic hayal kırıklıkları ile geçen sezonun ardından ülkesine gidip tedavi olmuştu. Hırvat futbolcu 3 milyon euroya yaklaşan maliyeti nedeniyle gözdem çıkarıldı fakat o da maaşının tamamını isteyince ipler koptu ve kadro dışı bırakıldı.

Daniel Amartey gelen teklifleri reddettiDaniel Amartey gelen teklifleri reddetti

Asbaşkan Hüseyin Yücel, Amartey'in Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri İstanbul'da kalmak ve parasını almak için geri çevirdiğini duyurmuştu. Ganalı yıldızın ayrılması adına mesai harcanıyor.

Federico Chiesa, eski futbolcu Enrico Chiesa'nın oğluFederico Chiesa, eski futbolcu Enrico Chiesa'nın oğlu

CHIESA BOMBASI

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Juventus forması giyen Federico Chiesa'yı listesine ekledi. Torino devinde geçen sezon istediği performansı yansıtamayan yıldız futbolcu ayrılmaya sıcak bakıyor.

Federico Chiesa İtalya Milli Takımı'nda da forma giyiyorFederico Chiesa İtalya Milli Takımı'nda da forma giyiyor

Federico Chiesa'nın ayrılığı kesinleştiğinde ilk adresi ise Premier Lig olacak. Fakat özellikle Ciro Immobile kozu ile birlikte Beşiktaş da atağa kalkacak ve resmi teklifini sunacak. İtalyan medyası Kartal'ın bilgi almak üzere iletişime geçtiğini yazdı.

Federico Chiesa'nın önceliği İngiltere ancak takımdan ayrılması kesinleşirse Ciro Immobile kozu kullanılarak teklif yapılacakFederico Chiesa'nın önceliği İngiltere ancak takımdan ayrılması kesinleşirse Ciro Immobile kozu kullanılarak teklif yapılacak

Juventus'ta toplamda 131 maça çıkan Chiesa, 32 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.

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