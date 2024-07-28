Beşiktaş’a İtalyan harikası! Transferde dengeler değişecek

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Süper Kupa'nın yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor.
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Süper Kupa'nın yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor.
BİLETLER SATIŞA ÇIKACAK
Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaşacağı Süper Kupa'da bilet fiyatları kale arkaları 600 TL, Doğu-Batı tribünleri 1200 TL olarak belirlendi. Biletler, 30 Temmuz 2024 Salı günü www.passo.com.tr sitesinden satışa çıkacak.
Turkcell Süper Kupa 2024 müsabakasında tribün dağılımı şöyle olacak:
Galatasaray: Batı ve Güney Tribünleri
Beşiktaş: Doğu ve Kuzey Tribünleri
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile karşılaştığı mücadeleye Rafa Silva damga vurdu. Portekizli yıldız iki kez ağları bulurken hareketleri ve hazırladığı pozisyonlarla adından söz ettirdi. Ülkesi basını da deneyimli oyuncu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
YILDIZ İSİMLER ALINDI
Bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Başkan Hasan Arat ve ekibi kadroya çok önemli isimler kazandırdı.
İlk imza Gabriel Paulista'dan geldi. Atletico Madrid ile yollarını ayıran sambacıyla 3 yıllığına anlaşma sağlandı ve takıma kazandırıldı. Şu ana kadar gösterdiği performansla da isabetli bir hamle olduğunu gösterdi.
Dünya yıldızları ile görüşmeyi sürdüren yönetim, adı birçok takımla anılan Rafa Silva'nın peşine düştü. Portekizli futbolcu simgesi kartal olan Benfica'dan Beşiktaş'a imza attı ve kariyerini İstanbul'da sürdürme kararı aldı.
Sırada golcü hamlesi vardı. Birçok isimle görüşen Beşiktaş, Ciro Immobile ile hücum hattını güçlendirdi. İtalyan futbolcu daha önce pek çok kez gol krallığı yaşadığı ülkesinden ayrılarak Türkiye'ye ayak bastı.
Yerli konusunda da adım atan Beşiktaş tercihini Can Keleş'ten yana kullandı. Fatih Karagümrük ile 2 milyon 750 bin euro karşılığında anlaşma sağlandı.
BAŞ AĞIRTAN SÜREÇ
Beşiktaş'ta ayrılması gereken futbolcular da büyük problem haline geldi. Baş ağırtıyorlar. Kotnratlarının tamamını istemeleri nakit konusunda sıkıntı yaşayan yönetimi daha da zora sokuyor.
Jean Onana, Vincent Aboubakar, Ante Rebic, Daniel Amartey, Javi Montero, Ajdin Hasic ve Jackson Muleka henüz kulüp bulamadı. Bu da yönetimin önünü tıkıyor. Ayrıca maaş konusunda da elini sıkıştırıyor.
Ante Rebic hayal kırıklıkları ile geçen sezonun ardından ülkesine gidip tedavi olmuştu. Hırvat futbolcu 3 milyon euroya yaklaşan maliyeti nedeniyle gözdem çıkarıldı fakat o da maaşının tamamını isteyince ipler koptu ve kadro dışı bırakıldı.
CHIESA BOMBASI
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Juventus forması giyen Federico Chiesa'yı listesine ekledi. Torino devinde geçen sezon istediği performansı yansıtamayan yıldız futbolcu ayrılmaya sıcak bakıyor.
Federico Chiesa'nın ayrılığı kesinleştiğinde ilk adresi ise Premier Lig olacak. Fakat özellikle Ciro Immobile kozu ile birlikte Beşiktaş da atağa kalkacak ve resmi teklifini sunacak. İtalyan medyası Kartal'ın bilgi almak üzere iletişime geçtiğini yazdı.