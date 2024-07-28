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Fenerbahçe'nin yıldızı transferde paylaşılamıyor! Rekor kıracak bonservis teklif geldi

Yeni sezonun ilk maçında FC Lugano'yu 4-3 yenerek Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yükselme konusunda büyük avantaj sağlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı lacivertlilerde gelen oyuncular kadar mevcut futbolcular konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımın yıldızlarından birine Süper Lig'in rekorunu kırdırtacak bonservis teklifi geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 16:44 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 16:44
Fenerbahçe’nin yıldızı transferde paylaşılamıyor! Rekor kıracak bonservis teklif geldi

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Fenerbahçe Transfer Haberleri | Yeni sezonda hem Türkiye'de mücadele edeceği Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hem de Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir dönem geçirmek isteyen sarı lacivertliler ilk maçından 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Kanarya, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında FC Lugano'yu yenerek avantajı kapmayı başardı.

Jose Mourinho'nun hedeflerinden biri Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme özlemini sona erdirmekJose Mourinho'nun hedeflerinden biri Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme özlemini sona erdirmek

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Gelen oyuncuların yanı sıra gidecek veya birçok kulübün listesinde yer alan isimler hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Süper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcularSüper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular
Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Fenerbahçe transferdeki tüm rotasını Jose Mourinho'ya göre hazırladıFenerbahçe transferdeki tüm rotasını Jose Mourinho'ya göre hazırladı

Kanarya yeni sezonda kadrosuna birbirinden önemli isimleri katan Kanarya'da yeni bir kimlik oluşturulmaya çalışılıyor. Portekizli çalıştırıcının istediği takviyeler yapılarak şampiyonluk konusunda avantajlı konuma gelinmek isteniyor.

Fenerbahçe'nin yerli transferlerinden biri Oğuz Aydın olduFenerbahçe'nin yerli transferlerinden biri Oğuz Aydın oldu

Fenerbahçe şu ana kadar kadrosuna Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğıuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi kattığını duyurdu.

Jose Mourinho takımın önemli oyuncularının gönderilmesini istemiyorJose Mourinho takımın önemli oyuncularının gönderilmesini istemiyor

ORTA SAHA ARANIYOR

Dünyaca ümlü antrenör Jose Mourinho'nun talebi üzerine orta saha takviyesini gerçekleştirmek isteyen yönetim, bu bölge için çok sayıda yıldızla görüşüyor. Kulüpleri ve manejerleri ile de pazarlıklar gerçekleştiriyor.

Jose Mourinho ilk maçından galibiyetle ayrıldıJose Mourinho ilk maçından galibiyetle ayrıldı

JOSE DEVREDE

Bugüne kadar transferin 1 numarası olan Jose Mourinho, orta saha hamlesi için de elinden gelen her şeyi yapıyor. İstediği futbolcularla bire bir görüşerek hedeflerini anlatıp kulüp hakkında referanslar veriyor.

Miguel Crespo henüz takım bulamadıMiguel Crespo henüz takım bulamadı

GÖNDERİLMEK İSTENENLERDE SORUN VAR

Yeni sezon yapılanmasında düşünülmeyen futbolcular Fenerbahçe'nin başını ağrıtacak gibi görünüyor. Luan Peres, Miguel Crespo, Joao Pedro ve Miha Zajc gibi isimler için henüz net bir gelişme yok. Bu da oynamadan para kazanmaları anlamına geliyor. Yönetim en kısa sürede bu durumu çözüme kavuşturmak amacında.

Ferdi Kadıoğlu dev takımların peşindeFerdi Kadıoğlu dev takımların peşinde

REKOR BONSERVİS

Transferde gözde takımlardan biri olan Fenerbahçe'nin birçok oyuncusu Avrupa devlerinin peşinde. O isimlerden biri de Ferdi Kadıoğlu. Sezonun yanı sıra EURO 2024'te de dikkat çeken gurbetçi futbolcu için Brighton devreye girdi.

Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis rekoru kırması hedefleniyorFerdi Kadıoğlu'nun bonservis rekoru kırması hedefleniyor

İngiliz ekibi Brighton'ın daha önce 27 milyon euroluk teklifi Fenerbahçe tarafından kabul görmemişti. Kontratının uzun süreli olması ve yönetimin sürekli satmayacağını açıkladığı 24 yaşındaki futbolcu için sürecin daha kazançlı olacağına işaret ediyor. Ferdi için rakamı yeniledi ve 33 milyon Euro ile pazalığa oturdu. Sarı-Lacivertliler'in düşüncesi aynı. Mourinho'nun kesin raporu Ferdi'nin kalması yönünde.

Ferdi Kadıoğlu EURO 2024'e de damga vurduFerdi Kadıoğlu EURO 2024'e de damga vurdu

Geçen sezon 51 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 4324 dakikada 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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