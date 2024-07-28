Fenerbahçe'nin yerli transferlerinden biri Oğuz Aydın oldu Fenerbahçe şu ana kadar kadrosuna Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğıuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi kattığını duyurdu.

Jose Mourinho takımın önemli oyuncularının gönderilmesini istemiyor ORTA SAHA ARANIYOR Dünyaca ümlü antrenör Jose Mourinho'nun talebi üzerine orta saha takviyesini gerçekleştirmek isteyen yönetim, bu bölge için çok sayıda yıldızla görüşüyor. Kulüpleri ve manejerleri ile de pazarlıklar gerçekleştiriyor.

Jose Mourinho ilk maçından galibiyetle ayrıldı JOSE DEVREDE Bugüne kadar transferin 1 numarası olan Jose Mourinho, orta saha hamlesi için de elinden gelen her şeyi yapıyor. İstediği futbolcularla bire bir görüşerek hedeflerini anlatıp kulüp hakkında referanslar veriyor.

Miguel Crespo henüz takım bulamadı GÖNDERİLMEK İSTENENLERDE SORUN VAR Yeni sezon yapılanmasında düşünülmeyen futbolcular Fenerbahçe'nin başını ağrıtacak gibi görünüyor. Luan Peres, Miguel Crespo, Joao Pedro ve Miha Zajc gibi isimler için henüz net bir gelişme yok. Bu da oynamadan para kazanmaları anlamına geliyor. Yönetim en kısa sürede bu durumu çözüme kavuşturmak amacında.