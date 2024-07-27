Wendel bu sezona çok iyi başladı
Wendel, farklı galibiyet sonrası "Umarım tüm sezon boyunca asist yapmaya devam ederim" ifadelerini kullandı. Yıldız ismin bu açıklaması Zenit'te kalacağı şeklinde yorumlandı.
Wendel Galatasaray ile ilgili açıklama yaptı
Deneyimli orta saha açıklamasının devamında; "Dürüst olmak gerekirse, sezona bu şekilde başlayacağımı düşünmüyordum. Süper Kupa maçında iki kez asist yaptım. Sezonun ilk lig maçında iki kez ve bugün bir kez daha asist yaptım. Önemli olan bunu sürdürmemiz. Umarım Maksim Glushenkov'a tüm sezon boyunca asist yapmaya devam ederim." dedi.
Wendel Zenit'in en değerli oyuncularından biri
Wendel her şeyini Zenit için vermek istediğini dile getirerek, "Zenit'e yardım etmek beni mutlu ediyor. Sadece takımıma yardım etmek ve Zenit'in benden istediği şeyi sahaya yansıtmak istiyorum. İstatistiklerimi geliştirmek için daha çok çalışacağım." diye konuştu.
"GALATASARAY'A GİTMEYECEK"
Zenit Başkanı Alexander Medvedev de yaptığı açıklamada, "Asılsız söylentiler hakkında yorum yapmıyorum. Galatasaray ile görüşmeler devam etmiyor." ifadelerini kullandı.
Wendel asistleri ile ilk maçlara damga vurdu
Brezilyalı orta saha yeni sezonda çıktığı 3 resmi maçta 1 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.