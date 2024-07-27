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Galatasaray'a kötü haber! Wendel transferi için şoke eden açıklama

Yeni sezonun hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, son hazırlık maçının ardından Türkiye'ye dönecek. Beşiktaş ile oynanacak Süper Kupa mücadelesine hazırlanacak sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları da sürüyor. Aslan, kadrosunu güçlendirmek için çok sayıda isimle temas halinde. O yıldızlardan biri de Wendel. Sambacı yıldız Rubin Kazan'ı 4-0 yendikleri maçın ardından açıklama yaptı. Rus temsilcisinin başkanı Alexander Medvedev de görüşmelerin devam etmediğini söyleyerek sürecin olumsuz tamamlandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 21:33 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 22:23
Galatasaray’a kötü haber! Wendel transferi için şoke eden açıklama

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Üst üste elde ettiği 2 şampiyonluk sonrasında gözünü beşinci yıldıza diken Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar elde ettiği başarılara bu sezon hem Türkiye'de yenilerini eklemek hem de Avrupa'da gidebildiği en üst turlara gitmek amacında.

Galatasaray Hakim Ziyech'i yeniden kadrosuna kattıGalatasaray Hakim Ziyech'i yeniden kadrosuna kattı

Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Bugüne kadar 3 oyuncuyla kadrosunu güçlendiren Aslan, görüşmelerini yoğunlaştırdı. Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi ile sözleşme imzalandı. Hakim Ziyech'in opsiyonu kullanıldı ve Kopenhag'dan 9 milyon euro karşılığında bonservisi alındı.

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Galatasaray Wendel'in transferinde mutlu sona ulaşmak istiyorGalatasaray Wendel'in transferinde mutlu sona ulaşmak istiyor

WENDEL İÇİN REST

Başarılı teknik direktörün hedefindeki ilk isim Wendel olmuştu. Brezilyalı oyuncu için Zenit ile temasa geçildi ancak bonservis konusunda henüz anlaşma aşamasına gelinemedi.

Wendel kariyerinde Sporting Lizbon forması da giydiWendel kariyerinde Sporting Lizbon forması da giydi

Zaman zaman kopan irtibatların ardından Galatasaray yeni ataklar yaptı ancak şu ana kadar Rus ekibini ikna edemedi. Farklı alternatif kozları da Petersburg temsilcisinde yumuşama etkisi göstermedi.

Galatasaray Wendel ısrarını sürdürüyorGalatasaray Wendel ısrarını sürdürüyor

Yönetim ise Zenit kurmaylarına bir an önce kararlarını vermeleri yönünde rest çekti. Teklifini de 20 milyon euro ve satıştan pay olarak revize etti.

Wendel 20 milyon euroya Zenit'e transfer olmuştuWendel 20 milyon euroya Zenit'e transfer olmuştu

Sabah'ta yer alan habere göre; Zenit cephesi ise 25 milyon Euro bonservis talep etti.

Wendel Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıradaWendel Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sırada

Torino'dan İlic'i alternatif olarak düşünen Rus ekibi, bu transferi bitiremediği için Wendel'de daha fazla indirime yanaşmıyor.

Wendel bu sezona çok iyi başladıWendel bu sezona çok iyi başladı

Wendel, farklı galibiyet sonrası "Umarım tüm sezon boyunca asist yapmaya devam ederim" ifadelerini kullandı. Yıldız ismin bu açıklaması Zenit'te kalacağı şeklinde yorumlandı.

Wendel Galatasaray ile ilgili açıklama yaptıWendel Galatasaray ile ilgili açıklama yaptı

Deneyimli orta saha açıklamasının devamında; "Dürüst olmak gerekirse, sezona bu şekilde başlayacağımı düşünmüyordum. Süper Kupa maçında iki kez asist yaptım. Sezonun ilk lig maçında iki kez ve bugün bir kez daha asist yaptım. Önemli olan bunu sürdürmemiz. Umarım Maksim Glushenkov'a tüm sezon boyunca asist yapmaya devam ederim." dedi.

Wendel Zenit'in en değerli oyuncularından biriWendel Zenit'in en değerli oyuncularından biri

Wendel her şeyini Zenit için vermek istediğini dile getirerek, "Zenit'e yardım etmek beni mutlu ediyor. Sadece takımıma yardım etmek ve Zenit'in benden istediği şeyi sahaya yansıtmak istiyorum. İstatistiklerimi geliştirmek için daha çok çalışacağım." diye konuştu.

"GALATASARAY'A GİTMEYECEK"

Zenit Başkanı Alexander Medvedev de yaptığı açıklamada, "Asılsız söylentiler hakkında yorum yapmıyorum. Galatasaray ile görüşmeler devam etmiyor." ifadelerini kullandı.

Wendel asistleri ile ilk maçlara damga vurduWendel asistleri ile ilk maçlara damga vurdu

Brezilyalı orta saha yeni sezonda çıktığı 3 resmi maçta 1 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

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