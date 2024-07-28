Galatasaray kadrosunu büyük ölçüde korudu Geçen sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından kadrosunu önemli ölçüde koruyan Cimbom, yıldız isimleri kadrosuna kattı.

Hakim Ziyech Galatasaray'da 1 sezon daha oynayacak Chelsea'den kiralanan Hakim Ziyech'in opsiyonu kullanılarak takımda kalması sağlandı. 2 milyon 850 bin euro üzerinden ödenecek maaşının yanı sıra artı 1 yıl da ek şart konuldu.

Michy Batshuayi gollerini Galatasaray için atacak Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'nin de adresi Galatasaray oldu. Belçikalı forvet ile senelik 3 milyon euro garani ücret üzerinden anlaşan Aslan, Mauro Icardi'ye çok kaliteli bir alternatif getirdi.

Guela Doue Strasbourg ile anlaştı Transferde uzun süre sessiz kalan Galatasaray'da eleştiriler yükselmeye başladı. Taraftarlar özellikle orta saha ve sağ bek için sesini çıkarttığı sırada yönetim, sürecin zor olduğu yönünde bir açıklamada bulundu. Ayrıca Gündemdeki Doue'den sürekli artan isteklerden dolayı vazgeçildiği duyuruldu.