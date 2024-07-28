Bu sezon ilk maçını oynayacağı Süper Kupa'nın yanı sıra Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 4 kulvarda mücadele verecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Bu sezon ilk maçını oynayacağı Süper Kupa'nın yanı sıra Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 4 kulvarda mücadele verecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galataasaray, son maçında Parma'ya 2-0 yenildi. İtalyan temsilcisinin gollerini Hernani ve Dennis Man kaydetti.
Galatasaray yeni sezonun ilk maçında Beşiktaş ile Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda hedef sezona kupa ile başlamak ve taraftarına zafer yaşatmak.
Geçen sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından kadrosunu önemli ölçüde koruyan Cimbom, yıldız isimleri kadrosuna kattı.
Chelsea'den kiralanan Hakim Ziyech'in opsiyonu kullanılarak takımda kalması sağlandı. 2 milyon 850 bin euro üzerinden ödenecek maaşının yanı sıra artı 1 yıl da ek şart konuldu.
Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'nin de adresi Galatasaray oldu. Belçikalı forvet ile senelik 3 milyon euro garani ücret üzerinden anlaşan Aslan, Mauro Icardi'ye çok kaliteli bir alternatif getirdi.
Transferde uzun süre sessiz kalan Galatasaray'da eleştiriler yükselmeye başladı. Taraftarlar özellikle orta saha ve sağ bek için sesini çıkarttığı sırada yönetim, sürecin zor olduğu yönünde bir açıklamada bulundu. Ayrıca Gündemdeki Doue'den sürekli artan isteklerden dolayı vazgeçildiği duyuruldu.
Teknik Direktör Okan Buruk'un transfer dönemi başından bu yana üzerinde en çok durduğu mevkilerden biri orta sahaydı. Başarılı çalıştırıcı yönetime her defasında bu pozisyona takviye gerektiğini yineledi.
Gündeme pek çok oyuncu geldi. Scott McTominay için Manchester United'dan ve Wendel konusunda da Zenit'ten onay çıkmadı. Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde geç oynayacak olması transfer konusunda geniş bir zaman tanıyor.
FLORENTINO LUIS BOMBASI
Galatasaray'ın listesine yıldız bir isim daha eklendi. Benfica'da forma giyen Florentino Luis Aslan'ın orta sahası için aranan profilde bir oyuncu olduğu için gündeme alındı.
24 yaşındaki yıldız için düğmeye basan yönetim, futbolcunun mali şartlarını sordu ve gelecek cevabı beklemeye başladı.
Oyuncunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 20 milyon Euro. Daha önce yaptığı görüşmelerde yüksek maliyet engeline takılan Galatasaray'ın, Florentino için sıkı bir pazarlığa girmenin planlarını yaptığı kaydedildi.