SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan dev transfer bombası! Orta sahaya Portekizli dinamo

Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gözler Süper Kupa finaline çevrildi. Sarı kırmızılılar ezeli rakibi Beşiktaş'ı yenerek sezona kupa ile başlamak istiyor. Diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un sabırsızlıkla beklediği orta saha için düğmeye basıldı. Yönetim yıldız ismi kadroya katmak adına görüşmelere başladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 00:19 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 00:22
Galatasaray’dan dev transfer bombası! Orta sahaya Portekizli dinamo

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon ilk maçını oynayacağı Süper Kupa'nın yanı sıra Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 4 kulvarda mücadele verecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray Parma'ya 2-0 yenildiGalatasaray Parma'ya 2-0 yenildi

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galataasaray, son maçında Parma'ya 2-0 yenildi. İtalyan temsilcisinin gollerini Hernani ve Dennis Man kaydetti.

Süper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcularSüper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular
Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Galatasaray'da hedef yeniden Süper Kupa'yı kazanmakGalatasaray'da hedef yeniden Süper Kupa'yı kazanmak

Galatasaray yeni sezonun ilk maçında Beşiktaş ile Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda hedef sezona kupa ile başlamak ve taraftarına zafer yaşatmak.

Galatasaray kadrosunu büyük ölçüde koruduGalatasaray kadrosunu büyük ölçüde korudu

Geçen sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından kadrosunu önemli ölçüde koruyan Cimbom, yıldız isimleri kadrosuna kattı.

Hakim Ziyech Galatasaray'da 1 sezon daha oynayacakHakim Ziyech Galatasaray'da 1 sezon daha oynayacak

Chelsea'den kiralanan Hakim Ziyech'in opsiyonu kullanılarak takımda kalması sağlandı. 2 milyon 850 bin euro üzerinden ödenecek maaşının yanı sıra artı 1 yıl da ek şart konuldu.

Michy Batshuayi gollerini Galatasaray için atacakMichy Batshuayi gollerini Galatasaray için atacak

Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'nin de adresi Galatasaray oldu. Belçikalı forvet ile senelik 3 milyon euro garani ücret üzerinden anlaşan Aslan, Mauro Icardi'ye çok kaliteli bir alternatif getirdi.

Guela Doue Strasbourg ile anlaştıGuela Doue Strasbourg ile anlaştı

Transferde uzun süre sessiz kalan Galatasaray'da eleştiriler yükselmeye başladı. Taraftarlar özellikle orta saha ve sağ bek için sesini çıkarttığı sırada yönetim, sürecin zor olduğu yönünde bir açıklamada bulundu. Ayrıca Gündemdeki Doue'den sürekli artan isteklerden dolayı vazgeçildiği duyuruldu.

Elias Jelert 9 milyon euroya transfer olduElias Jelert 9 milyon euroya transfer oldu

Doue ile birlikte gündemde olan Elias Jelert'in transferi için 9 milyon euro karşılığında Kopenhag ile anlaşıldı. Danimarkalı futbolcu vatandaşı ve arkadaşı Victor Nelsson ile birlikte forma giyecek.

Okan Buruk hedefi üçüncü şampiyonlukOkan Buruk hedefi üçüncü şampiyonluk

Teknik Direktör Okan Buruk'un transfer dönemi başından bu yana üzerinde en çok durduğu mevkilerden biri orta sahaydı. Başarılı çalıştırıcı yönetime her defasında bu pozisyona takviye gerektiğini yineledi.

Galatasaray Wendel için Zenit'ten olumsuz yanıt aldıGalatasaray Wendel için Zenit'ten olumsuz yanıt aldı

Gündeme pek çok oyuncu geldi. Scott McTominay için Manchester United'dan ve Wendel konusunda da Zenit'ten onay çıkmadı. Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde geç oynayacak olması transfer konusunda geniş bir zaman tanıyor.

Florentino Luis Galatasaray'ın listesindeFlorentino Luis Galatasaray'ın listesinde

FLORENTINO LUIS BOMBASI

Galatasaray'ın listesine yıldız bir isim daha eklendi. Benfica'da forma giyen Florentino Luis Aslan'ın orta sahası için aranan profilde bir oyuncu olduğu için gündeme alındı.

Florentino Luis Benfica alt yapısından yetiştiFlorentino Luis Benfica alt yapısından yetişti

24 yaşındaki yıldız için düğmeye basan yönetim, futbolcunun mali şartlarını sordu ve gelecek cevabı beklemeye başladı.

Florentino Luis 61 numaralı formayı giyiyorFlorentino Luis 61 numaralı formayı giyiyor

Alt yaş kategorilerinde düzenli bir şekilde Portekiz Milli Takım formasını giyen Florentino, defansif yönü kuvvetli bir orta saha kimliği ile öne çıkıyor.

Florentino Luis geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.Florentino Luis geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.

Oyuncunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 20 milyon Euro. Daha önce yaptığı görüşmelerde yüksek maliyet engeline takılan Galatasaray'ın, Florentino için sıkı bir pazarlığa girmenin planlarını yaptığı kaydedildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan A Haber’de önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan liderliğindeki YAŞ bu hafta toplanıyor! Kimlerin görev süresi dolacak? İşte atamalar için adı geçen komutanlar
DEM Parti’li Sevilay Çelenk Paris’teki LGBT terörüne ’performans’ dedi hükümeti hedef aldı!
Beşiktaş’a İtalyan harikası! Transferde dengeler değişecek
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran soru: BM Yiyecek Hakkı oylamasına Hayır oyu veren iki ülke! İnsanlığın karanlık yüzü
İngiliz müzik grubu Massive Attack İstanbul’da Gazze’nin sesi oldu! Katil İsrail’in Filistin’deki soykırımı dev ekrana yansıtıldı
Şeytan Paris’te! Fransa sapkın LGBT terörü, pedofili ve satanizm üzerinden aileye ve dinlere savaş açtı | Skandal savunma: Hedefimize ulaştık
CHP’li İBB 3,3 milyar TL’lik SGK borcunu su faturaları üzerinden mi kapatmaya çalışıyor? İstanbullunun İSKİ isyanı: Usulsüzlük var
Galatasaray muradına eriyor! Yıldız futbolcu için transfer görüşmeleri başladı
Komşularını ziyaret eden Başkan Erdoğan baba ocağında gönülleri fethetti! Yaşlı kadının mutluluk gözyaşları
Olimpiyat Oyunları’nda tecavüzcü var! 12 yaşındaki kıza tecavüz eden Steven Van de Velde için skandal savunma: Pedofil olmadığı için risk değil
Kılıçdaroğlu neyin hazırlığında? TAKVİM’e konuşan Mehmet Sevigen’den Özgür Özel’e ’tüzük kurultayı’ uyarısı: Namık Tan’a Mavi Vatan tepkisi
Fenerbahçe dünyada ses getirecek! Yıldız oyuncu için girişimler başladı
Gazze’de soykırım, ABD’de ’Kongre’n kafa, Paris’te sapkınlık... Küreselcilerin ’Olimpiyat’ ruhu: İpleri siyonist barbarların elinde
SON DAKİKA