Olimpiyatlara katılan Filenin Sultanları’nda Tuğba kadrodan çıktı, İlkin girdi! Sosyal medya karıştı

İlkin Aydın, uzun süredir sakattı. Bu yüzden, 12+1 kişilik kadroya alınmadı. Ancak son anda değişiklik yapıldı. Tuğba Şenoğlu kadrodan çıkarıldı, yerine İlkin'in adı yazıldı.



Bunun üzerine G.Saray lobisi hedef alındı. İlkin için baskı yaptığı vurgulandı. Tuğba'nın menajeri ise manidar paylaşımlar yaptı: Her şer'de hayır var. Sonrasını bekleyin.

Koç Santarelli, geçtiğimiz haftalarda, "İyi bir insan ve iyi bir koç olmak istiyorum. Bence bir oyuncuyu çağırıp bir hafta sonra onu eve göndermek doğru değil" demişti.