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Trabzonspor'da kritik süreç son buluyor! Yeni forvet kim olacak?

Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak, Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek ve Avrupa kupalarında üst turları görmek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavililerde gözler yeni takviyelere çevrildi ve gündemin ilk sırasında forvet hamlesi var. Adaylar Wout Weghorst ve Paul Ebere Onuachu. Peki, Trabzonspor'un yeni santrforu kim olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 20:38 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 20:39
Trabzonspor’da kritik süreç son buluyor! Yeni forvet kim olacak?

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Şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022 sezonunun ardından 2 sene zirvenin uzağında kalan Trabzonspor, yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile sezona başlayan bordo mavili ekip yağtığı transferlerle adından söz ettirmeyi başardı ve iddiasını milyonlara kanıtladı. Ancak hamlelerin devamı gelecek. Sırada forvet var. Adaylar ise ikiye indi. Wout Weghorst ve Paul Onuachu'dan biri Karadeniz ekibinin yeni 9 numarası olacak. İşte detaylar...

Trabzonspor'da Denis Draguş ilk maçında gol atamadıTrabzonspor'da Denis Draguş ilk maçında gol atamadı

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılan Trabzonspor, Ruzomberok'u Slovakya'da 2-0 yenerek rövanş için büyük avantaj sağladı. Bordo mavilileri galibiyete götüren golleri Trezeguet ve Cihan Çanak kaydetti.

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Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Trabzonspor rövanş öncesi büyük avantaj sahibiTrabzonspor rövanş öncesi büyük avantaj sahibi

Bordo mavililer 1 Ağustos'taki maçta rakibini yener veya sahadan galibiyetle ayrılırsa turu atlayacak. 1 farklı mağlubiyette de sonuç aynı olacak. 2 farkta uzatmaya gidecek. 3 veya daha fazla farkta ise Slovaklar üst tura geçecek.

Trabzonspor deplasmand Ruzomberok'u 2-0 yendiTrabzonspor deplasmand Ruzomberok'u 2-0 yendi

Yeni sezona Trabzon ve Macaristan'da yaptığı çalışmalarla hazırlanan Trabzonspor, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Abdullah Avcı'nın isteği üzerine kamp dönemine yetiştirebildiği isimleri getiren yönetim, 6 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Cihan Çanak Trabzonspor'daki ilk maçında harika bir gol attıCihan Çanak Trabzonspor'daki ilk maçında harika bir gol attı

İlk harekatta Cihan Çanak, Denis Dragus, John David Lundstram, Borna Barisic, Ozan Tufan ve Anthony Nwakaeme'ye imza attırıldı. Takıma önemli katkılar vermesi beklenen bu isimlerin ardından yeni hamleler geldi.

Pedro Malheiro geçen sezon da Trabzonspor'un listesindeydiPedro Malheiro geçen sezon da Trabzonspor'un listesindeydi

Thomas Meunier'in sözleşmesindeki maddenin iptal olmasına kısa süre kala takımdan ayrılması şok etkisi yarattı. Ancak Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi kısa sürede bu durumu atlatmayı başardı. Boavista'dan Pedro Malheiro 2 milyon euro bonservisle Trabzon'a getirildi.

Stefan Savic kariyerinde Manchester City ve Fiorentina gibi önemli takımlarda da oynadıStefan Savic kariyerinde Manchester City ve Fiorentina gibi önemli takımlarda da oynadı

Savunmada sert ve oturaklı bir tandem kurmak isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın tercihi Stefan Savic oldu. Atletico Madrid ile yollarını ayıran Karadağlı futbolcu ile 2.5 milyon euro garanti ücret ve 500 bin euro imza parası olmak üzere 3 yıllığına anlaşma sağlandı.

Ertuğrul Doğan şampiyonluğa oynayacak kadro oluşturmak istiyorErtuğrul Doğan şampiyonluğa oynayacak kadro oluşturmak istiyor

Trabzonspor'da transferler şu ana kadar yapılan hamlelerle sınırlı kalmayacak. Şampiyonuk için kolları sıvayan Başkan Erturğul Doğan ve ekibi, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda pek çok ismin peşinde.

Stefan Savic Trabzonspor'un en sükseli transferi olduStefan Savic Trabzonspor'un en sükseli transferi oldu

Savunmanın kurulması için büyük uğraş veren Abdullah Avcı, sol beke Barisic hamlesi de yapmıştı. Pedro ve Savic ile 4 ismin 3'ü değişti. Sırada bir stoper takviyesi daha var.

Okay Yokuşlu eski takımına dönmekte çok istekliOkay Yokuşlu eski takımına dönmekte çok istekli

Ön libero için ise Okay Yokuşlu'nun adı geçiyor. WBA ile henüz istenen düzeye gelinmedi ancak yönetim inadın kırılabilmesi adına yoğun mesai harcıyor. Milli futbolcu da eski takımına dönmeyi arzu ediyor.

Muhammed Cham Trabzonspor'a gelmek için takımına rest çektiMuhammed Cham Trabzonspor'a gelmek için takımına rest çekti

Merkez orta sahada oyunu yönlendirecek bir isim daha düşünülüyor. Marek Hamsik'e benzer ve saha içinde tartışılmayacak oyuncu arayışı var. 10 numarada ise ilk aday Muhammed Cham. Ancak Clermont Foot henüz yönetimin istediği seviyeye inmedi.

Paul Ebere Onuachu Beşiktaş'a karşı da gol sevinci yaşamıştıPaul Ebere Onuachu Beşiktaş'a karşı da gol sevinci yaşamıştı

Trabzonspor'da en kritik bölge ise santrfor. Ahmet Ağaoğlu döneminden bu yana forvet tercihleri ile ses getiren bordo mavililer geçen sezon Paul Ebere Onuachu'yu kadrosuna katmış ve Nijeryalı yıldız sakatlandığı ve Afrika Kupası'na gittiği dönemler haricinde muhteşem bir performans göstermişti.

Paul Onuachu fiziksel özellikleriyle Süper Lig'de fark yarattıPaul Onuachu fiziksel özellikleriyle Süper Lig'de fark yarattı

Yönetim bir yandan 2.01'lik forvetim bonservisini almaya çalışırken diğer taraftan kulübü Southampton'un olası olumsuz cevabına karşı alternatifini de hazır tutuyor.

Başkan Ertuğrul Doğan transfer için yoğun mesai harcıyorBaşkan Ertuğrul Doğan transfer için yoğun mesai harcıyor

Başkan Ertuğrul Doğan da yaptığı açıklamada; "Hocamızın şu ana kadar bize 'olabilir' dediği 14-15 oyuncu var. Hepsini alacağız diye bir şey yok, listede olan isimler. 8 tanesini şu an aldık. 4 veya 5 tane daha var. Liste belli, oyuncular belli. Bir iki tanesi zaten medyaya düştü. Onuachu ve Muhammed Cham. Bu iki isim için girişimlerimiz sürüyor. İsmi bilinmeyen oyuncular da var. Bu oyuncular tamamı ile anlaşıldı ama kulüpleriyle alakalı görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Wout Weghorst Almanya ve İngiltere liglerinde de oynadıWout Weghorst Almanya ve İngiltere liglerinde de oynadı

Yönetim golcü futbolcunun alternatifini de yine tanıdık bir isim olarak belirledi. Daha önce Beşiktaş forması da giyen Wout Weghorst, Fırtına'nın listesinde yer alıyor.

Paul Onuachu Trabzonspor'un forvet transferinde ilk sıradaPaul Onuachu Trabzonspor'un forvet transferinde ilk sırada

İki forvetten hangisinin formayı giyeceği taraftarı da sabırsızlandırırken süreç yakından takip ediliyor. Peki hangi forvet daha önde? Transfer süreçleriyle ilgili son durum...

Paul Onuachu Fenerbahçe ağlarını da havalandırarak Trabzonspor'un 26 yıllık özlemine son veren isimlerden biri olmuştuPaul Onuachu Fenerbahçe ağlarını da havalandırarak Trabzonspor'un 26 yıllık özlemine son veren isimlerden biri olmuştu

Paul Onuachu geçen sezon kiralık olarak oynadığı Trabzonspor'da taraftara kendisini çok sevdirdi. Attığı gollerle de kötü sezonun olumlu noktalarından biri olmayı başardı.

Paul Onuachu attığı gollerle kalitesini kanıtladıPaul Onuachu attığı gollerle kalitesini kanıtladı

Ancak Onuachu'nun kulübü Southampton'un Trabzonspor'dan istediği ücret halen çok yüksek. Yönetim de çıkabildiği maksimum seviyeye kadar çıktı ve yanıt beklemeye başladı.

Paul Onuachu Trabzonspor taraftarlarının sevgilisi olduPaul Onuachu Trabzonspor taraftarlarının sevgilisi oldu

Nijeryalı futbolcu da kariyerini Trabzon'da sürdürmek istiyor. Eşi de şehirde çok mutlu fakat İngiliz kulübünün tavrı sürecin önünü tıkıyor.

Wout Weghorst artık kiralanmak istemiyorWout Weghorst artık kiralanmak istemiyor

Hollandalı golcü Wout Weghorst ise Burnley'de ilk tercih olarak değerlendirilmeyecek. Son olarak SM Caen'den Benin asıllı Fransız forvet Andreas Hountondji alındı.

Wout Weghorst EURO 2024'te milli takımımıza karşı da oynadıWout Weghorst EURO 2024'te milli takımımıza karşı da oynadı

Weghorst da sürekli kiralanmak ve farklı adreslerde futbol oynamak yerine artık kalıcı bir geçiş yapmak amacında. Bu durumu da yönetime iletti. Sezon sonunda bitecek kontratı için kulübünün bonservis beklentisi var.

Wout Weghorst kariyerinde daha önce Beşiktaş'ta da oynadıWout Weghorst kariyerinde daha önce Beşiktaş'ta da oynadı

Nispeten daha düşük tutulacak bonservis konusunda çok fazla sorun yaşamayacağını düşünen Trabzonspor'da Wout Weghorst'un özel hayatı engel çıkarabilir. Zira eşinin şehirde yaşama isteği konusunda hevesli olmadığı yönünde çok sayıda iddia yer aldı. Bu nedenle transferin gerçekleşmeyeceği de konuşuluyor.

Wout Weghorst Hollanda Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biriWout Weghorst Hollanda Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri

Taraftarın tercihi ise yüksek oranda Paul Onuachu. Trabzonspor, Ruzomberok maçına kadar yeni forvetini açıklamak istiyor.

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