Başkan Ertuğrul Doğan transfer için yoğun mesai harcıyor
Başkan Ertuğrul Doğan da yaptığı açıklamada; "Hocamızın şu ana kadar bize 'olabilir' dediği 14-15 oyuncu var. Hepsini alacağız diye bir şey yok, listede olan isimler. 8 tanesini şu an aldık. 4 veya 5 tane daha var. Liste belli, oyuncular belli. Bir iki tanesi zaten medyaya düştü. Onuachu ve Muhammed Cham. Bu iki isim için girişimlerimiz sürüyor. İsmi bilinmeyen oyuncular da var. Bu oyuncular tamamı ile anlaşıldı ama kulüpleriyle alakalı görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.
Wout Weghorst Almanya ve İngiltere liglerinde de oynadı
Yönetim golcü futbolcunun alternatifini de yine tanıdık bir isim olarak belirledi. Daha önce Beşiktaş forması da giyen Wout Weghorst, Fırtına'nın listesinde yer alıyor.
Paul Onuachu Trabzonspor'un forvet transferinde ilk sırada
İki forvetten hangisinin formayı giyeceği taraftarı da sabırsızlandırırken süreç yakından takip ediliyor. Peki hangi forvet daha önde? Transfer süreçleriyle ilgili son durum...
Paul Onuachu Fenerbahçe ağlarını da havalandırarak Trabzonspor'un 26 yıllık özlemine son veren isimlerden biri olmuştu
Paul Onuachu geçen sezon kiralık olarak oynadığı Trabzonspor'da taraftara kendisini çok sevdirdi. Attığı gollerle de kötü sezonun olumlu noktalarından biri olmayı başardı.
Paul Onuachu attığı gollerle kalitesini kanıtladı
Ancak Onuachu'nun kulübü Southampton'un Trabzonspor'dan istediği ücret halen çok yüksek. Yönetim de çıkabildiği maksimum seviyeye kadar çıktı ve yanıt beklemeye başladı.