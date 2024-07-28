Başkan Ertuğrul Doğan transfer için yoğun mesai harcıyor

Başkan Ertuğrul Doğan da yaptığı açıklamada; "Hocamızın şu ana kadar bize 'olabilir' dediği 14-15 oyuncu var. Hepsini alacağız diye bir şey yok, listede olan isimler. 8 tanesini şu an aldık. 4 veya 5 tane daha var. Liste belli, oyuncular belli. Bir iki tanesi zaten medyaya düştü. Onuachu ve Muhammed Cham. Bu iki isim için girişimlerimiz sürüyor. İsmi bilinmeyen oyuncular da var. Bu oyuncular tamamı ile anlaşıldı ama kulüpleriyle alakalı görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.