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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplandı: Aziz Yıldırım detayı!

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplandı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da toplantıya katıldı. Aziz Yıldırım, seçimli genel kurul dışında 2018'in ardından ilk defa toplantıda yer aldı.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 12:11 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 12:14
Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu toplandı: Aziz Yıldırım detayı!

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şekip Mosturoğlu, "Geçtiğimiz sene futbolda hak ettiğimizi düşündüğümüz kupalar saha dışı sebeplerle elimizden alınmıştır. Futbolda yeni sezondan itibaren Fenerbahçe çağı başlayacak. Ali Koç ve Aziz Yıldırım tarafından karşılıklı atılan adımlar onların önderliğinde yaratılmış tablo camiamızın özlemini duyduğu özel bir tablodur. Bir ve beraber olunduğunda bizi durdurabilecek hiçbir güç yoktur. Bunun en net örneği 3 Temmuz sürecidir." ifadelerini kullandı.

Toplantı, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından raporlar hakkındaki görüşlerin ifade edilmesiyle sona erecek.

Aziz Yıldırım ile Ali KoçAziz Yıldırım ile Ali Koç

AZİZ YILDIRIM TOPLANTIYA KATILDI
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, YDK toplantısına katıldı.

Sarı-lacivertli kulüpte 20 sene başkanlık yapan Yıldırım, seçimli genel kurul dışında 2018'in ardından ilk defa toplantıda yer aldı.

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