Milli judocumuz Salih Yıldız Paris 2024’te Olimpiyat 5’incisi oldu!

JAPON SPORCU KISA SÜRE BİLİNCİNİ KAYBETTİ Salih Yıldız 'ın çeyrek finalde Giorgi Sardalashvili ile oynadığı müsabakadan önce İspanyol Francisco Garrigos ile karşılaşan Japon Ryuju Nagayama, rakibinin müdahalesi sonrasında kısa süreli bilinç kaybı yaşadı.

Rakibinin müsabakanın son bölümünde uzun süre sıkı şekilde kavradığı Japon sporcunun nefessiz kaldığı görüldü. Francisco Garrigos'un daha sonra bıraktığı Ryuju Nagayama, tatamide kısa süre sırt üstü hareketsiz kaldı.

Bu sırada hakemler İspanyol sporcuyu galip ilan ederken, kendisine gelen Nagayama sonuca itiraz etti. Japon sporcu, uzun süre kaldığı tatamiden antrenörleri ve görevlilerin uyarısıyla indi.