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Milli judocumuz Salih Yıldız Paris 2024'te Olimpiyat 5'incisi oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde mücadele eden milli judocu Salih Yıldız, olimpiyatları 5'nci sırada tamamladı.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 14:23 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 19:23
Milli judocumuz Salih Yıldız Paris 2024’te Olimpiyat 5’incisi oldu!

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde mücadele eden milli judocu Salih Yıldız, olimpiyatları 5'nci sırada tamamladı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Salih Yıldız, erkekler 60 kilo son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzie'yi waza-ari puanıyla yendikten sonra çeyrek finalde Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili ile karşılaştı.

FİNAL BİLETİNE VEDA ETTİ

Salih Yıldız, dünya 2 numarası Giorgi Sardalashvili'yi de waza-ari puanıyla mağlup ederek yarı finale çıktı.

Milli sporcu, yarı finalde ev sahibi ülkeden Fransız Luka Mkheidze ile karşı karşıya geldi. Salih Yıldız, çekişmeli geçen müsabakada rakibine altın skorda mağlup oldu ve finale çıkamadı.

OLİMPİYAT 5'İNCİSİ OLDU

Olimpiyat Oyunları'nda 60 kiloda milli sporcumuz Salih Yıldız, bronz madalya karşılaşmasında Japonya'dan Ryuju Nagayama'ya mağlup olarak olimpiyatları 5'inci sırada tamamladı.

JAPON SPORCU KISA SÜRE BİLİNCİNİ KAYBETTİ
Salih Yıldız'ın çeyrek finalde Giorgi Sardalashvili ile oynadığı müsabakadan önce İspanyol Francisco Garrigos ile karşılaşan Japon Ryuju Nagayama, rakibinin müdahalesi sonrasında kısa süreli bilinç kaybı yaşadı.

Rakibinin müsabakanın son bölümünde uzun süre sıkı şekilde kavradığı Japon sporcunun nefessiz kaldığı görüldü. Francisco Garrigos'un daha sonra bıraktığı Ryuju Nagayama, tatamide kısa süre sırt üstü hareketsiz kaldı.

Bu sırada hakemler İspanyol sporcuyu galip ilan ederken, kendisine gelen Nagayama sonuca itiraz etti. Japon sporcu, uzun süre kaldığı tatamiden antrenörleri ve görevlilerin uyarısıyla indi.

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