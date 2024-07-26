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Trabzonspor Stefan Savic'in maaşını açıkladı! İşte KAP'a yapılan açıklama...

Süper Lig'in dev ekiplerinden Trabzonspor, kadrosuna kattığını duyurduğu Stefan Savic'in maaşını ve sözleşme süresini KAP'a bildirdi. Karadağlı futbolcunun serbest kalma maddesi de belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 19:08 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 19:49
Trabzonspor Stefan Savic’in maaşını açıkladı! İşte KAP’a yapılan açıklama...

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Trabzonspor, Atletico Madrid'den ayrılan Stefan Savic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Bordo mavililer deneyimli stopere her sezon için 2.5 milyon euro maaşın yanı sıra 500 bin euro da imza parası ödeyecek.

Stefan Savic Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladıStefan Savic Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER KULLANILDI;

"Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 2.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonu tescil döneminde 5.000.000.-EUR, 2026/2027 futbol sezonunda 4.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

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Stefan Savic 3 yıl Trabzonspor forması giyecekStefan Savic 3 yıl Trabzonspor forması giyecek

Trabzonspor yeni yıldızı için imza töreni düzenledi. Transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Savic, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim buraya gelmemi çok isteyen ve bunun için fedakarlıklar yapan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Trabzonspor benim için doğru bir kulüp. Çevreme de Trabzonspor'un benim için doğru yer olduğunu söyledim. Kafamda hiçbir şüphe olmadan buradayım. Bir an önce Trabzonspor forması ile sahaya çıkmayı ve takım arkadaşlarımla mücadele etmeyi istiyorum. Hepimiz adına başarılı bir sene olacağını umuyorum. Benim konuşma yerim sahanın içi. Artık sahanın içinde konuşma vakti. Sözlerimin bir kısmını da Atletico Madrid'e ayırmak istiyorum. Uzun yıllar boyunca formasını terlettiğim Atletico Madrid'e, Trabzonspor'a transferime izin verdiği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni transferimiz Stefan Savic, 15 numaralı formayı giyecek.

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