Trabzonspor Stefan Savic’in maaşını açıkladı! İşte KAP’a yapılan açıklama...

Stefan Savic 3 yıl Trabzonspor forması giyecek

Trabzonspor yeni yıldızı için imza töreni düzenledi. Transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Savic, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim buraya gelmemi çok isteyen ve bunun için fedakarlıklar yapan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Trabzonspor benim için doğru bir kulüp. Çevreme de Trabzonspor'un benim için doğru yer olduğunu söyledim. Kafamda hiçbir şüphe olmadan buradayım. Bir an önce Trabzonspor forması ile sahaya çıkmayı ve takım arkadaşlarımla mücadele etmeyi istiyorum. Hepimiz adına başarılı bir sene olacağını umuyorum. Benim konuşma yerim sahanın içi. Artık sahanın içinde konuşma vakti. Sözlerimin bir kısmını da Atletico Madrid'e ayırmak istiyorum. Uzun yıllar boyunca formasını terlettiğim Atletico Madrid'e, Trabzonspor'a transferime izin verdiği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni transferimiz Stefan Savic, 15 numaralı formayı giyecek.