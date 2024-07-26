Fenerbahçe’ye transfer piyangosu vurdu! Yıldız isim için teklif kapıda

Jose Mourinho kadroda görmek istemediği isimleri gönderiyor
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı lacivertli ekibin iki oyuncusu Melih Bostan ve Umut Nayir, Konyaspor'a gönderildi. Ayrıca bazı yabancılarla da yollar ayrılacak. Miha Zajc, Miguel Crespo, Lincoln ve Joao Pedro topun ağzındaki isimler. Diğer yandan yeni transferlerden Levent Mercan'ın da kiralanması planlanıyor.
Jaydın Oosterwolde Lugano maçında da görevini yaptı
Bir taraftan kadrosunu güçlendirmeye çalışan Kanarya'da aynı zamanda pek çok oyuncu önemli takımların listesinde yer alıyor. O isimlerden biri de Jayden Oosterwolde. Hollandalı stoper Parma'dan geldiği günden itibaren istim üzerinde.
Jaydon Oosterwolde için daha önce gelen birçok teklif reddedilmişti
Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin sol beki ve stoperi Jayden Oosterwolde, İtalya Serie A takımlarından Bologna'nın transfer listesinde bulunuyor.
Jaydon Oosterwolde sol bek ve stoperde oynayabiliyor
Bologna'da teknik heyette görev alan Giovanni Sartori'nin, Jayden Oosterwolde'yi Parma'da forma giydiği dönemden bu yana gözlem altında tutup izlediği belirtilirken uzun süredir de transfer listesinin en üst sıralarında yer verdiğine vurgu yapıldı.
Jose Mourinho, Jaydon Oosterwolde'ye çok güveniyor
İtalyan temsilcisinin Fenerbahçe'yi ikna edebilmesi içim çok yüksek bir bonservis teklif sunması gerektiği ifadelerine yer verildi. Jaydon Oosterwolde'nin sarı lacivertli ekibin en kilit isimlerinden biri olduğu dile getirildi.