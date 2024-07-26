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Fenerbahçe'ye transfer piyangosu vurdu! Yıldız isim için teklif kapıda

Yeni sezonda Süper Lig'i ve Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Fenerbahçe, Avrupa'da da gidebildiği aşamaya kadar şansını zorlamak ve üst turları görmek amacında. Sarı lacivertliler bir yandan transfer çalışmalarına devam ederken diğer yandan birçok isim dev takımların listesinde yer alıyor. Yıldız oyunculardan biri için piyango niteliğindeki teklif adeta kapıda bekliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 20:20 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 20:20
Fenerbahçe’ye transfer piyangosu vurdu! Yıldız isim için teklif kapıda

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Uzun süredir şampiyonluk yüzü göremeyen Fenerbahçe'de hasreti dindirmesi adına takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho getirilmişti. Sarı lacivertli ekipte Portekizli antrenörün gelmesiyle transferde hareketli günler yaşanmaya başladı.

Jose Mourinho bu sezon Fenerbahçe'ye şampiyonluk kazandırmak istiyorJose Mourinho bu sezon Fenerbahçe'ye şampiyonluk kazandırmak istiyor

The Special One lakaplı Jose Mourinho ile bilrikte birbirinden önemli oyuncularla anlaşmaya başlayan yönetim hem yerli hem de yabancı birçok isimle sözleşme imzaladı.

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Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Fenerbahçe'de tüm transferler Jose Mourinho'nun onayından geçiyorFenerbahçe'de tüm transferler Jose Mourinho'nun onayından geçiyor

En-Nesyri, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe'de yeni hamleler de yolda. Özellikle orta saha için çok önemli oyuncularla görüşmeler devam ediyor.

Jose Mourinho kadroda görmek istemediği isimleri gönderiyorJose Mourinho kadroda görmek istemediği isimleri gönderiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı lacivertli ekibin iki oyuncusu Melih Bostan ve Umut Nayir, Konyaspor'a gönderildi. Ayrıca bazı yabancılarla da yollar ayrılacak. Miha Zajc, Miguel Crespo, Lincoln ve Joao Pedro topun ağzındaki isimler. Diğer yandan yeni transferlerden Levent Mercan'ın da kiralanması planlanıyor.

Jaydın Oosterwolde Lugano maçında da görevini yaptıJaydın Oosterwolde Lugano maçında da görevini yaptı

Bir taraftan kadrosunu güçlendirmeye çalışan Kanarya'da aynı zamanda pek çok oyuncu önemli takımların listesinde yer alıyor. O isimlerden biri de Jayden Oosterwolde. Hollandalı stoper Parma'dan geldiği günden itibaren istim üzerinde.

Jaydon Oosterwolde için daha önce gelen birçok teklif reddedilmiştiJaydon Oosterwolde için daha önce gelen birçok teklif reddedilmişti

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin sol beki ve stoperi Jayden Oosterwolde, İtalya Serie A takımlarından Bologna'nın transfer listesinde bulunuyor.

Jaydon Oosterwolde sol bek ve stoperde oynayabiliyorJaydon Oosterwolde sol bek ve stoperde oynayabiliyor

Bologna'da teknik heyette görev alan Giovanni Sartori'nin, Jayden Oosterwolde'yi Parma'da forma giydiği dönemden bu yana gözlem altında tutup izlediği belirtilirken uzun süredir de transfer listesinin en üst sıralarında yer verdiğine vurgu yapıldı.

Jose Mourinho, Jaydon Oosterwolde'ye çok güveniyorJose Mourinho, Jaydon Oosterwolde'ye çok güveniyor

İtalyan temsilcisinin Fenerbahçe'yi ikna edebilmesi içim çok yüksek bir bonservis teklif sunması gerektiği ifadelerine yer verildi. Jaydon Oosterwolde'nin sarı lacivertli ekibin en kilit isimlerinden biri olduğu dile getirildi.

Jaydon Oosterwolde Fenerbahçe'ye Parma'dan geldiJaydon Oosterwolde Fenerbahçe'ye Parma'dan geldi

Son dönemin en yüksek bonservis ücretli transferlerinden birine imza atmaya hazırlanan Bologna'da Riccardo Calafiori'nin Arsenal'e gitmesinden dolayı elde edilmesi planlanan milyonlarca euro gelir transfer için önemli bir kaynak oluşturacak. İtalya temsilcisinin listesindeki isimlerden biri de Oosterwolde.

Jaydın Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri 13 milyon euroJaydın Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri 13 milyon euro

Jayden Oosterwolde geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı. Hollandalı futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi. Oosterwolde'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.

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