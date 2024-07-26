Fenerbahçe’ye transfer piyangosu vurdu! Yıldız isim için teklif kapıda

Jose Mourinho kadroda görmek istemediği isimleri gönderiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı lacivertli ekibin iki oyuncusu Melih Bostan ve Umut Nayir, Konyaspor'a gönderildi. Ayrıca bazı yabancılarla da yollar ayrılacak. Miha Zajc, Miguel Crespo, Lincoln ve Joao Pedro topun ağzındaki isimler. Diğer yandan yeni transferlerden Levent Mercan'ın da kiralanması planlanıyor.

Jaydın Oosterwolde Lugano maçında da görevini yaptı Bir taraftan kadrosunu güçlendirmeye çalışan Kanarya'da aynı zamanda pek çok oyuncu önemli takımların listesinde yer alıyor. O isimlerden biri de Jayden Oosterwolde. Hollandalı stoper Parma'dan geldiği günden itibaren istim üzerinde.

Jaydon Oosterwolde için daha önce gelen birçok teklif reddedilmişti Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin sol beki ve stoperi Jayden Oosterwolde, İtalya Serie A takımlarından Bologna'nın transfer listesinde bulunuyor.

Jaydon Oosterwolde sol bek ve stoperde oynayabiliyor Bologna'da teknik heyette görev alan Giovanni Sartori'nin, Jayden Oosterwolde'yi Parma'da forma giydiği dönemden bu yana gözlem altında tutup izlediği belirtilirken uzun süredir de transfer listesinin en üst sıralarında yer verdiğine vurgu yapıldı.