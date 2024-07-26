İki dünya devi Mauro Icardi’yi istiyor! Galatasaray’ın yıldızı için yarış başladı

Okan Buruk orta sahaya transfer yapacaklarını ve birçok isimle görüştüklerini söyledi

BİRÇOK İSİM VAR

Teknik Direktör Okan Buruk, orta saha ile ilgili olarak birçok isimle görüştüklerini ifade ederek; ""Bizim kadromuz çok geniş ve güçlü bir kadromuz var. Oyuncu transferi yapacağız ve daha güçlü hale getireceğiz. Bu anlamda çalışmalar yapılıyor. Bir yandan da baktığınızda orta sahada Torreira var, Kerem var, Berkan var. Sezonu çok iyi bitirdiler. Kaan, EURO 2024'te orta sahada oynadı. Güçlü oyuncular var ama oraya daha değişik tipte bir oyuncu almak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Birçok görüştüğümüz var. Belki 2 gün, belki 5 gün sonra olacak. Sabırlı ve sakin olmalıyız. Transferde sakinlik çok önemli. En kısa zamanda transferi getirmeye çalışacağız. Panik haline girmeden en doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.