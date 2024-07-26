İki dünya devi Mauro Icardi’yi istiyor! Galatasaray’ın yıldızı için yarış başladı

Michy Batshuayi gollerini Galatasaray için atacak
Sezonun ilk transferi Michy Bathsuayi olmuştu. Fenerbahçe'den ayrılan Belçikalı forvet ile anlaşan Cimbom, Ziyech'in de opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzattı.
Elias Jelert, Galatasaray'ın üçüncü transferi oldu
SON İMZA JELERT'TEN
Üçüncü imza ise Kopenhag'dan geldi. Nelsson sonrası Danimarka'nın başkent temsilcisinde çareyi bulan teknik heyet ve yönetim, Elias Jelert'in takıma kazandırılması konusunda istediği sonucu elde etti.
Elias Jelert büyük beklentilerle Galatasaray'a transfer oldu
Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki sağ bekle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray, Kopenhag'a 9 milyon euro ödeyecek
Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklama ile Danimarkalı genç yıldız için 3 sezonda 6 eşit taksit ile ödeme yapılacağını ve toplam maliyetin 9 milyon euro olduğunu duyurdu.
Elias Jelert, 5 yıllığına Galatasaray'da
Jelert'in maaşı konusundaki bildirimde ise şu ifadelere yer verildi;
"Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.
Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."