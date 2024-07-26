SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

İki dünya devi Mauro Icardi'yi istiyor! Galatasaray'ın yıldızı için yarış başladı

Üst üste aldığı 2 şampiyonluğun ardından gözünü beşinci yıldıza diken Galatasaray'da Avusturya kampı devam ediyor. Sarı kırmızılılar, bir yandan sezonu açacağı Süper Kupa'ya gözünü dikerken diğer yandan da transfere çevirdi. Çok istediği isimlere yavaş yavaş kavuşmaya başlayan Aslan'da Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 17:14 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 17:15
İki dünya devi Mauro Icardi’yi istiyor! Galatasaray’ın yıldızı için yarış başladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, Süper Kupa ve sonrasında oynayacağı resmi maçlar için güç depoluyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un yönetiminde gerçekleşen antrenmanlarda oyuncular hem fiziksel hem de taktiksel olarak kendilerini hazır hale getirmeye çalışıyor. Diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor.

Galatasaray'da hedef beşinci yıldızGalatasaray'da hedef beşinci yıldız

Geçen sezon elde ettiği şampiyonlukla 24'üncü kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da hedef 25'inci defa ligin zirvesine oturarak hem farkı açmak hem de beşinci yıldızı takabilmek.

Süper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcularSüper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular
Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Başkan Dursun Özbek ve ekibi transfer için yoğun mesai harcıyorBaşkan Dursun Özbek ve ekibi transfer için yoğun mesai harcıyor

Bunun için de transferde elini çabuk tutmak isteyen yönetim, oyuncuların geç gelmesine yönelik yapılan eleştirilerin ardından gaza bastı. Elias Jelert'i kadrosuna katan Aslan, çok önemli bir eksiğini kapatmış oldu.

Michy Batshuayi gollerini Galatasaray için atacakMichy Batshuayi gollerini Galatasaray için atacak

Sezonun ilk transferi Michy Bathsuayi olmuştu. Fenerbahçe'den ayrılan Belçikalı forvet ile anlaşan Cimbom, Ziyech'in de opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzattı.

Elias Jelert, Galatasaray'ın üçüncü transferi olduElias Jelert, Galatasaray'ın üçüncü transferi oldu

SON İMZA JELERT'TEN

Üçüncü imza ise Kopenhag'dan geldi. Nelsson sonrası Danimarka'nın başkent temsilcisinde çareyi bulan teknik heyet ve yönetim, Elias Jelert'in takıma kazandırılması konusunda istediği sonucu elde etti.

Elias Jelert büyük beklentilerle Galatasaray'a transfer olduElias Jelert büyük beklentilerle Galatasaray'a transfer oldu

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki sağ bekle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Kopenhag'a 9 milyon euro ödeyecekGalatasaray, Kopenhag'a 9 milyon euro ödeyecek

Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklama ile Danimarkalı genç yıldız için 3 sezonda 6 eşit taksit ile ödeme yapılacağını ve toplam maliyetin 9 milyon euro olduğunu duyurdu.

Elias Jelert, 5 yıllığına Galatasaray'daElias Jelert, 5 yıllığına Galatasaray'da

Jelert'in maaşı konusundaki bildirimde ise şu ifadelere yer verildi;

"Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

Okan Buruk yeni transferin yolunu gözlüyorOkan Buruk yeni transferin yolunu gözlüyor
SIRADAKİ HAMLE ORTA SAHA

Transfer dönemi başında forvet, sağ bek ve orta saha mevkilerine takviye düşündüklerini dile getiren Teknik Direktör Okan Buruk, iki isimle anlaşılmasının ardından büyük bir sevinç yaşadı. Buruk, sıradaki hamleyi de merakla bekliyor.

Okan Buruk orta sahaya transfer yapacaklarını ve birçok isimle görüştüklerini söylediOkan Buruk orta sahaya transfer yapacaklarını ve birçok isimle görüştüklerini söyledi

BİRÇOK İSİM VAR

Teknik Direktör Okan Buruk, orta saha ile ilgili olarak birçok isimle görüştüklerini ifade ederek; ""Bizim kadromuz çok geniş ve güçlü bir kadromuz var. Oyuncu transferi yapacağız ve daha güçlü hale getireceğiz. Bu anlamda çalışmalar yapılıyor. Bir yandan da baktığınızda orta sahada Torreira var, Kerem var, Berkan var. Sezonu çok iyi bitirdiler. Kaan, EURO 2024'te orta sahada oynadı. Güçlü oyuncular var ama oraya daha değişik tipte bir oyuncu almak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Birçok görüştüğümüz var. Belki 2 gün, belki 5 gün sonra olacak. Sabırlı ve sakin olmalıyız. Transferde sakinlik çok önemli. En kısa zamanda transferi getirmeye çalışacağız. Panik haline girmeden en doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi Galatasaray taraftarının sevgilisiMauro Icardi Galatasaray taraftarının sevgilisi

MAURO ICARDI İLE İLGİLİ FLAŞ İDDİA!

Tek eksikiği olduğunu düşündüğü orta saha için yoğun mesai harcayan Galatasaray'da birçok isimle temaslar devam ederken diğer yandan da Mauro Icardi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında Mauro Icardi sesleri bitmek bilmiyorİtalyan basınında Mauro Icardi sesleri bitmek bilmiyor

İtalyan basınına göre Mauro Icardi için iki İtalyan devi devreye girdi. Ülkenin en iyi scoutlarından biri olarak bilinen Michele Fratini, önemli ifadeler kullandı.

Galatasaray Mauro Icardi'nin bonservisini 10 milyon euroya almıştıGalatasaray Mauro Icardi'nin bonservisini 10 milyon euroya almıştı

Calciomercato'ya konuşan Fratini, Milan ve Napoli'nin Mauro Icardi'yi istediğini söyledi.

Mauro Icardi Galatasaray'ın son yıllardaki en önemli figürlerinden biri olmayı başardıMauro Icardi Galatasaray'ın son yıllardaki en önemli figürlerinden biri olmayı başardı

Fratini açıklamasında; "Milan şu anda sessiz ama Mauro Icardi'yi almayacaklarından emin miyiz? Romelu Lukaku'yu isteyen Napoli de Icardi'yi isteyebilir. Bence Milan ve Napoli, Mauro Icardi için yarışacak." dedi.

Mauro Icardi için dünya devleri yarışıyorMauro Icardi için dünya devleri yarışıyor

MUHTEŞEM BİR SEZON GEÇİRDİ

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, geçen sezon 47 maçta yer aldı. Bu karşılaşmalarda 32 gol ve 12 asistlik muazzam bir istatistik yakaladı. Kontratı 2026 yılında sona erecek ve güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan katil Netanyahu’yu ayakta alkışlayan ABD Kongresi’ne sert tepki: Gazze Kasabı’na kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor
Devlete kuleden şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler... Başkan Erdoğan’dan talimat!
Türk Telekom
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını tümden değiştirecek gelişme! Skandal yıllar sonra ortaya çıktı
Seçil Erzan’ın yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame: Nur Erkasap’ın 9 yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor
Başkan Erdoğan’dan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
İki dünya devi Mauro Icardi’yi istiyor! Galatasaray’ın yıldızı için yarış başladı
Türkiye’nin Irak ve Suriye ilişkileri terör örgütünü telaşlandırdı| Kapana kısıldıklarını itiraf ettiler! PKK elebaşı Mustafa Karasu: Düşünmek bile istemiyorum
Fransa’da kaos! Açılış törenine saatler kala demir yolu ağı felç oldu! Bomba alarmı...
Okan Buruk’tan Jose Mourinho sözleri: Hayranı değilim!
İstanbul’da kısa süreli yağış trafiği vurdu! Araçlar zor ilerledi duraklar doldu...
TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’dan önemli açıklama! Faiz indirimi gündem de mi?
Türkiye’nin yeni doğal gaz gemisi geliyor! Bakan Alparslan Bayraktar tarih verdi | Rize’den müjde... Yeni hedef Ege! Nijer’de altın üretimi!
Eski ABD Başkanı Barack Obama’dan Kamala Harris’e gaz: Oval Ofis’e girmen için her şeyi yapacağız
Jose Mourinho yeni transfer demeden bir kalemde sildi! Fenerbahçe’de bir ayrılık daha...
SON DAKİKA