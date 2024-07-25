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O transfer sonrası gitmesi kesinleşmişti... Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Süper Lig'in dev takımlarından Fenerbahçe, transferdeki hareketli günlerine devam ediyor. Sarı lacivertliler imza attırdığı yıldızlar kadar gönderdiği isimlerle de gündemde. Geçtiğimiz günlerde takıma katılan yeni bir oyuncuyla birlikte ayrılıklara yenisinin eklenmesi kesinleşmişti. Jose Mourinho'nun kadroda görmek istemediği futbolcunun yeni takımı da belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 19:09 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 19:09
O transfer sonrası gitmesi kesinleşmişti... Fenerbahçe’de bir ayrılık daha!

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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de birbirinden önemli yıldızlar takıma katılmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı bir dönem geçirmek isterken diğer yandan oyuncu sayısını da TFF'nin yeni kuralına göre ayarlamak ve dışarda futbolcu bırakmamak amacında. Teknik Direktör Jose Mourinho, bir ismin daha biletini kesti.

Fenerbahçe Lugano'yu 4-3 yendiFenerbahçe Lugano'yu 4-3 yendi

Ülkemizi UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsil eden Fenerbahçe, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada FC Lugano'yu 4-3 yenerek tur için büyük avantaj yakaladı. Sarı lacivertlilerde Edin Dzeko attığı 3 golle yıldızlaşırken Ferdi de yeni sezona fileleri havalandırarak merhaba dedi.

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Fenerbahçe rakibi FC Lugano ile 30 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler seyircisi önünde galibiyet veya beraberlik alırsa turu geçecek. 1 farklı mağlubiyette ise maç uzatmaya gidecek. 2 veya farklı yenilgide de İsviçre ekibi turu geçecek.

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YILDIZ YAĞIYOR

Geride kalan sezonu Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe'de uzun süredir yaşanan şampiyonluk hasretinin son verilmesi için birçok yıldız takviyesi gerçekleştirildi. Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın alındı. Allan Saint-Maximin kiralandı. Son olarak da Sevilla'dan Türk futbol tarihine geçecek bir ücretle Youssef En-Nesyri İstanbul'a getirildi. Ayrıca gündemde yine birçok isim var.

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Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe 8 taksitle 19.5 milyon euro ödeyecekYoussef En-Nesyri için Fenerbahçe 8 taksitle 19.5 milyon euro ödeyecek

19.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe KAP'a yaptığı açıklamada Youssef En-Neysri için Sevilla'ya ödenecek ücreti duyurdu. Kanarya, Çağlar Söyüncü'deki gibi fazla taksit sayısıyla bonservis ödemesi gerçekleştirecek.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'nin yeni santforu olduYoussef En-Nesyri Fenerbahçe'nin yeni santforu oldu

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Sevilla Football Club, S.A.D. kulübüne toplam transfer bedeli olan 19.500.000 Avro 4 sene içerisinde 8 taksitle ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

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"UMARIM HEDEFLERİMİZE ULAŞIRIZ"

Fenerbahçe'nin yeni transferi En-Nesyri, imza töreninde "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Harika bir takım ve çok uzun zamandır bildiğim ve takip ettiğim bir takım. Bana güvendikleri için Mario Branco'ya, Başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda menajerime ve aileme çok teşekkür ediyorum. Onlar da bugün yanımdalar ve buraya gelmemde çok yardımları oldu. Umarım her şey yolunda gider. Ben sahada elimden gelenin en iyisini vereceğim. Umarım hedeflerimize ulaşır ve taraftarlarımızı mutlu ederiz." dedi.

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"KARARIMDAN ÇOK RAHATIM"

Kendisine çok sayıda kulüpten teklif geldiğini de ifade eden Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri; "Benle ilgilenen pek çok takım vardı ama Fenerbahçe'ye gelmek benim için önemliydi. Burada olduğum için çok mutluyum. Vermiş olduğum karardan dolayı çok rahatım. Gelmeden önce hocamızla, Başkanımızla ve Mario ile konuştum. Süreç biraz uzadı, çünkü kulüplerarası görüşmeler yapılıyordu. Bu görüşmelerin sonuçlanması tabii ki kolay değil. Bu yüzden süre biraz uzadı ama kulüpler en sonunda anlaşmaya vardı. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. İstediklerimi gerçekleştirebilmek için çok çalışacağım ve her şeyimi vereceğim." diye konuştu.

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"FENERBAHÇE'Yİ TAKİP EDİYORDUM"

Sarı lacivertli ekiple karşılaştığı maçtaki atmosferi çok beğendiğini ifade eden En-Nesyri; "İki sene önce burada Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. İki seneden beri de takımı takip ediyorum. Taraftarlarımızın gösterdiği destek benim çok hoşuma gitmişti. Çok güzel bir atmosfer vardı, hoşuma gitmişti. Takımlarına nasıl destek olduklarını görmüştüm. Umarım bana gösterdikleri sevginin karşılığını da sahada veririm" ifadelerini kullandı.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye gelmeden önce bazı futbolculardan referans aldığını söylediYoussef En-Nesyri Fenerbahçe'ye gelmeden önce bazı futbolculardan referans aldığını söyledi

"BAZI OYUNCULARLA KONUŞTUM"

Türkiye'ye gelmeden önce referans almak için bazı futbolcularla da görüştüğünü dile getiren En-Nesyri; "İspanya dışındaki ilk senem olacak ama oyuncular nereye giderse gitsinler oraya alışmaları gerek. Futbol böyle. Farklı yerlere gidersiniz, yapmanız gereken şey işinize konsantre olmanız. Sonuçta sahanın içi aynı, saha aynı. Dolayısıyla size işinizi yapmak düşüyor. Ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Buraya gelmeden önce bazı oyuncularla konuşmuştum. Fenerbahçe'nin çok büyük bir takım olduğunu, her zaman kazanmak istediğini ve kaybetmeyi asla sevmediğini söylediler ki bu da benim çok hoşuma gitti. Ailemle ve menajerimle görüşerek, kesinlikle buraya gelmek istediğimi söyledim. İnşallah her şey güzel olacak." dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri'yi çok sayıda taraftar karşıladıFenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri'yi çok sayıda taraftar karşıladı

FENERBAHÇE'DE AYRILIK

Sarı lacivertli ekipte Youssef En-Nesyri'nin gelmesiyle birlikte bir de ayrılık yaşanacak. Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Umut Nayir'in gidişine onay verildi. Cenk Tosun'un takıma katılmasıyla beraber yeni bir takımla anlaşması beklenen golcü futbolcunun yeni kulübü belli oldu.

Umut Nayir'in yeni adresi Konyaspor olduUmut Nayir'in yeni adresi Konyaspor oldu

KAMPA KATILACAK

Geride kalan sezonu Pendikspor'da kiralık olarak geçiren ve zaman zaman parlamayı da başaran Umut Nayir, Konyaspor ile anlaşmaya vardı. Yeşil beyazlıları, Fenerbahçe'ye 500-600 bin euro bonservis ödemesi bekleniyor. Sağlık kontrollerinden geçmek üzere şehre giden golcü futbolcu yeni kulübünün kampına katılmak için Slovenya'ya uçacak.

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