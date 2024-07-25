Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden biri oldu
YILDIZ YAĞIYOR
Geride kalan sezonu Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe'de uzun süredir yaşanan şampiyonluk hasretinin son verilmesi için birçok yıldız takviyesi gerçekleştirildi. Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın alındı. Allan Saint-Maximin kiralandı. Son olarak da Sevilla'dan Türk futbol tarihine geçecek bir ücretle Youssef En-Nesyri İstanbul'a getirildi. Ayrıca gündemde yine birçok isim var.
Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe 8 taksitle 19.5 milyon euro ödeyecek
19.5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Fenerbahçe KAP'a yaptığı açıklamada Youssef En-Neysri için Sevilla'ya ödenecek ücreti duyurdu. Kanarya, Çağlar Söyüncü'deki gibi fazla taksit sayısıyla bonservis ödemesi gerçekleştirecek.
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'nin yeni santforu oldu
KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Sevilla Football Club, S.A.D. kulübüne toplam transfer bedeli olan 19.500.000 Avro 4 sene içerisinde 8 taksitle ödenecektir.
FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
Youssef En-Nesyri geçen sezonu 20 golle tamamladı
"UMARIM HEDEFLERİMİZE ULAŞIRIZ"
Fenerbahçe'nin yeni transferi En-Nesyri, imza töreninde "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Harika bir takım ve çok uzun zamandır bildiğim ve takip ettiğim bir takım. Bana güvendikleri için Mario Branco'ya, Başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda menajerime ve aileme çok teşekkür ediyorum. Onlar da bugün yanımdalar ve buraya gelmemde çok yardımları oldu. Umarım her şey yolunda gider. Ben sahada elimden gelenin en iyisini vereceğim. Umarım hedeflerimize ulaşır ve taraftarlarımızı mutlu ederiz." dedi.
Youssef En-Nesyri kariyerinde ilk defa İspanya dışında futbol oynayacak
"KARARIMDAN ÇOK RAHATIM"
Kendisine çok sayıda kulüpten teklif geldiğini de ifade eden Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri; "Benle ilgilenen pek çok takım vardı ama Fenerbahçe'ye gelmek benim için önemliydi. Burada olduğum için çok mutluyum. Vermiş olduğum karardan dolayı çok rahatım. Gelmeden önce hocamızla, Başkanımızla ve Mario ile konuştum. Süreç biraz uzadı, çünkü kulüplerarası görüşmeler yapılıyordu. Bu görüşmelerin sonuçlanması tabii ki kolay değil. Bu yüzden süre biraz uzadı ama kulüpler en sonunda anlaşmaya vardı. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. İstediklerimi gerçekleştirebilmek için çok çalışacağım ve her şeyimi vereceğim." diye konuştu.