Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe 8 taksitle 19.5 milyon euro ödeyecek 19.5 MİLYON EURO ÖDENECEK Fenerbahçe KAP'a yaptığı açıklamada Youssef En-Neysri için Sevilla'ya ödenecek ücreti duyurdu. Kanarya, Çağlar Söyüncü'deki gibi fazla taksit sayısıyla bonservis ödemesi gerçekleştirecek.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'nin yeni santforu oldu KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Sevilla Football Club, S.A.D. kulübüne toplam transfer bedeli olan 19.500.000 Avro 4 sene içerisinde 8 taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

Youssef En-Nesyri geçen sezonu 20 golle tamamladı "UMARIM HEDEFLERİMİZE ULAŞIRIZ" Fenerbahçe'nin yeni transferi En-Nesyri, imza töreninde "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Harika bir takım ve çok uzun zamandır bildiğim ve takip ettiğim bir takım. Bana güvendikleri için Mario Branco'ya, Başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda menajerime ve aileme çok teşekkür ediyorum. Onlar da bugün yanımdalar ve buraya gelmemde çok yardımları oldu. Umarım her şey yolunda gider. Ben sahada elimden gelenin en iyisini vereceğim. Umarım hedeflerimize ulaşır ve taraftarlarımızı mutlu ederiz." dedi.