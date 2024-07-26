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Yeni sezona hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, takımın en önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın geleceği hakkında konuştu. Başarılı çalıştırıcı, birçok kulübün radarındaki sağ kanat oyuncusu için devam etmekte kararlı olduklarını dile getirdi.

Barış Alper Yılmaz birçok mevkide forma giyerek kalitesini kanıtladı Geride kalan sezondaki performansının ardından EURO 2024'te de adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz'ın adı pek çok takımla anılıyordu. Genç futbolcu için 20 milyon euronun üzerinde bir bonservisi kulübün kasasına girdi olarak kazandırma ihtimali gündeme oturmuştu.