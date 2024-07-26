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Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yıldız futbolculardan Barış Alper Yılmaz'ın geleceği ile ilgili konuştu. Başarılı çalıştırıcı, milli oyuncuyu takımda tutmak istediklerini ifade ederek; "Bu seneyi burada geçirmesi bizim için önemli" dedi.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 16:08 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 16:08
Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz açıklaması

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Yeni sezona hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, takımın en önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın geleceği hakkında konuştu. Başarılı çalıştırıcı, birçok kulübün radarındaki sağ kanat oyuncusu için devam etmekte kararlı olduklarını dile getirdi.

Barış Alper Yılmaz birçok mevkide forma giyerek kalitesini kanıtladıBarış Alper Yılmaz birçok mevkide forma giyerek kalitesini kanıtladı

Geride kalan sezondaki performansının ardından EURO 2024'te de adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz'ın adı pek çok takımla anılıyordu. Genç futbolcu için 20 milyon euronun üzerinde bir bonservisi kulübün kasasına girdi olarak kazandırma ihtimali gündeme oturmuştu.

Barış Alper Yılmaz harika bir sezon geçirdiBarış Alper Yılmaz harika bir sezon geçirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncusu hakkında kendisine sorulan soruya yönelik olarak; "Biz, Barış'la devam etmek istiyoruz. Bu seneyi burada geçirmesi bizim için önemli."ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz birçok Avrupa takımının listesindeBarış Alper Yılmaz birçok Avrupa takımının listesinde

"Fiziksel olarak Barış'ın avantajları var. Mental olarak daha güçlü, özgüven olarak daha güçlü."

Barış Alper Yılmaz EURO 2024'te milli takımımızın en etkili isimlerindendiBarış Alper Yılmaz EURO 2024'te milli takımımızın en etkili isimlerindendi

"Burada mevkisine göre yapabileceği, oyun içerisinde verdiği kararlar önem kazanıyor. Bu da tecrübeyle oluyor."

Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz ile devam etmek istediklerini söylediOkan Buruk, Barış Alper Yılmaz ile devam etmek istediklerini söyledi

"O yüzden bu sene Barış'ın burada olması çok önemli."

Barış Alper Yılmaz bu sezon da Okan Buruk'un en büyük kozlarından biri olacakBarış Alper Yılmaz bu sezon da Okan Buruk'un en büyük kozlarından biri olacak

"Geçirdiği Avrupa Şampiyonası'na baktığımızda bence kanat oyuncusu arayan bütün takımlar için Barış bir opisyon olmuştur, herkesin aklına girmiştir."

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