Trezeguet yeni sezona golle başladı NWAKAEME 795 GÜN SONRA Trabzonspor'da geçirdiği 4 sezonun ardından Al-Fayha'ya transfer olan Anthony Nwakaeme, yeniden giydiği bordo mavili forma ile ilk kez bir maç kadrosunda kendisine yer buldu. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde Edin Vişça'nın yerine oyuna dahil oldu.

Trabzonsporlu oyuncular böyle sevindi TREZEGUET GOLLE BAŞLADI Bordo mavililerin en skorer isimlerinden biri olan Mahmoud Trezeguet, geçen sezonu 11 gol ve 6 asistle tamamlamıştı. Mısırlı yıldız bu sezona da golle başladı. Vişça'nın savunma arkasına sarkmasıyla kale önüne hareketlenen 29 yaşındaki futbolcu düzgün bir vuruşla ağları bulmayı başardı.

Trabzonspor yeni sezonda Avrupa'da da başarı istiyor İLK DEFA FORMA GİYDİLER Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı bazı oyuncular ilk defa bordo mavili forma ile sahada ter döktü. John David Lundstram, Ozan Tufan, Denis Draguş ve Cihan Çanak Slovakya deplasmanında siftah yaptı. Mislav Orsic de geçen sezon sakatlandığı hazırlık kampından aylar sonra ilk kez resmi bir maçta yer aldı. Hırvat oyuncu 80'inci dakikada Trezeguet'in yerine oyuna dahil oldu.

Denis Draguş ilk maçında gol atma başarısı gösteremedi RÖVANŞ 1 AĞUSTOS'TA Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Ruzomberok ile Trabzon'da karşı karşıya gelecek. 1 Ağustos'ta oynanacak mücadelenin ardından eğer temsilcimiz bir üst tura çıkma hakkı elde ederse Wisla Krakow - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.