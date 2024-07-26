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Fırtına gibi başladı! Trabzonspor Ruzomberok'u 2-0 yenerek turu yarıladı... İşte atılan goller

Yeni sezonda Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmek isteyen Trabzonspor, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti. 39'uncu dakikada Trezeguet, Edin Vişça'nın savunma arkasına sarkmasıyla birlikte ceza sahasında pozisyonu tamamladı. Yeni transferlerden Cihan Çanak, uzatma dakikalarında attığı nefis golle farkı ikiye çıkardı ve bordo mavililer sahadan galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Uğurcan Çakır performansıyla takdir toplarken Fırtına tur için büyük avantaj yakaladı. İşte Ruzomberok - Trabzonspor maçının kritik pozisyonları, önemli anları ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 18:20 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 07:25
Fırtına gibi başladı! Trabzonspor Ruzomberok’u 2-0 yenerek turu yarıladı... İşte atılan goller

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Trabzonspor yeni sezonun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda çıktı. Bordo mavililer Slovakya Kupası'nı müzesine götüren Ruzomberok ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fırtına sahadan Trezeguet ve Cihan Çanak'ın golleri ile galip ayrılarak büyük bir avantajın da sahibi oldu. İşte Ruzomberok - Trabzonspor maçının kritik pozisyonları, önemli anları ve atılan goller...

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MAÇTAN DAKİKALAR VE GOLLER

18' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Lavrincik'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

39' Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan aldığı topla ceza sahasına giren Visca'nın içeri çevirdiği topu, altıpas üzerinde tamamlayan Trezeguet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

İZLE | Ruzomberok 0-1 Trabzonspor

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46' İkinci yarı başladı

66' Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda topu önünde bulan Maly'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

77' Trezeguet'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

79' Sağ taraftan Eren Elmalı ve Bardhi'yi çalımlayarak ceza sahasına giren Bod'a'nın şutunda, top uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+1' Cihan Çanak uzak mesafeden nefis bir vuruşla skoru 2-0'a taşıdı.

İZLE | Ruzomberok 0-2 Trabzonspor

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NWAKAEME 795 GÜN SONRA

Trabzonspor'da geçirdiği 4 sezonun ardından Al-Fayha'ya transfer olan Anthony Nwakaeme, yeniden giydiği bordo mavili forma ile ilk kez bir maç kadrosunda kendisine yer buldu. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde Edin Vişça'nın yerine oyuna dahil oldu.

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TREZEGUET GOLLE BAŞLADI

Bordo mavililerin en skorer isimlerinden biri olan Mahmoud Trezeguet, geçen sezonu 11 gol ve 6 asistle tamamlamıştı. Mısırlı yıldız bu sezona da golle başladı. Vişça'nın savunma arkasına sarkmasıyla kale önüne hareketlenen 29 yaşındaki futbolcu düzgün bir vuruşla ağları bulmayı başardı.

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İLK DEFA FORMA GİYDİLER

Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı bazı oyuncular ilk defa bordo mavili forma ile sahada ter döktü. John David Lundstram, Ozan Tufan, Denis Draguş ve Cihan Çanak Slovakya deplasmanında siftah yaptı. Mislav Orsic de geçen sezon sakatlandığı hazırlık kampından aylar sonra ilk kez resmi bir maçta yer aldı. Hırvat oyuncu 80'inci dakikada Trezeguet'in yerine oyuna dahil oldu.

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RÖVANŞ 1 AĞUSTOS'TA

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Ruzomberok ile Trabzon'da karşı karşıya gelecek. 1 Ağustos'ta oynanacak mücadelenin ardından eğer temsilcimiz bir üst tura çıkma hakkı elde ederse Wisla Krakow - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

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