Trabzonspor yeni sezonun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda çıktı. Bordo mavililer Slovakya Kupası'nı müzesine götüren Ruzomberok ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fırtına sahadan Trezeguet ve Cihan Çanak'ın golleri ile galip ayrılarak büyük bir avantajın da sahibi oldu. İşte Ruzomberok - Trabzonspor maçının kritik pozisyonları, önemli anları ve atılan goller...
Umut Güneş yeni sezonun ilk maçında ilk 11'de görevlendirildi
MAÇTAN DAKİKALAR VE GOLLER
18' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Lavrincik'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
39' Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan aldığı topla ceza sahasına giren Visca'nın içeri çevirdiği topu, altıpas üzerinde tamamlayan Trezeguet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
46' İkinci yarı başladı
66' Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda topu önünde bulan Maly'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
77' Trezeguet'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.
79' Sağ taraftan Eren Elmalı ve Bardhi'yi çalımlayarak ceza sahasına giren Bod'a'nın şutunda, top uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.
90+1' Cihan Çanak uzak mesafeden nefis bir vuruşla skoru 2-0'a taşıdı.