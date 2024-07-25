Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi: La Liga’nın yıldızları geliyor! İspanyollar duyurdu

Transfer döneminde Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş, iki yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

İLK HEDEF CARVALHO İspanyol basınından Todofichajes'te yer alan habere göre, Beşiktaş, geçen yaz ve devre arası transfer döneminde de ilgilendiği Carvalho için yeniden devreye girdi.





BETIS GÖNDERMEK İSTİYOR



Real Betis'in Carvalho'yu kesin olarak göndermek istediği ve 32 yaşındaki futbolcu için taleplerini düşürmeye karar verdiği vurgulandı.





BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ



Beşiktaş'ın, bu doğrultuda William Carvalho için 4 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların deneyimli orta saha oyuncusuna teklif ettiği sözleşmenin ise 2+1 yıl olduğu ve görüşmelerin son aşamada olduğu iddia edildi.



