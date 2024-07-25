SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'tan çifte transfer hamlesi: La Liga'nın yıldızları geliyor! İspanyollar duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına hazırlanırken bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Immobile'nin ardından duraklayan Kartal, iki bomba isimle taraftarlarını çıldırtmanın peşinde. İşte o isimler ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 11:45 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 11:45
Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi: La Liga’nın yıldızları geliyor! İspanyollar duyurdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

Geride kalan sezonda lig performansı anlamında tarihinin en kötü günlerini geçiren siyah beyazlılar, buna rağmen Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

Yeni sezon öncesi takımı baştan aşağı yenilemek isteyen yönetim, teknik direktörlük koltuğuna Giovanni van Bronckhorst'u getirdi.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

Hollandalı teknik adamın takıma katılmasının ardından transferde de adeta şova başlandı ve yıldız isimler tek tek kadroya katıldı.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

İlk olarak stoper hamlesi yapan Kartal, Atletico Madrid'den Paulista ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

Ardından Galatasaray'ın uzun süre ilgisinin bulunduğu Rafa Silva'ya 3 yıllık sözleşme imzalatıldı.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

Son hamlesini forvet bölgesine yapan Beşiktaş, Serie A'da 4 kez gol kralı olan Ciro Immobile'yi transfer etti.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

GÖZLER AYRILIKLARDA

Kiralık gönderilenlerle birlikte kadrosunda 20 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta takımda kalacak ve gönderilecek isimler belli oldu.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

AMARTEY GİTMİYOR

Beşiktaş asbaşkanı Hüseyin Yücel, Amartey için Arabistan'dan teklifler olduğunu ancak savunma oyuncusunun İstanbul'dan ayrılmak istemediğini ve gerekirse parasını alıp takımdan ayrı çalışabileceğini söylediğini aktardı.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

ABOUBAKAR KAFA KARIŞTIRDI

Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerin başında gelen Vincent Aboubakar kampta gösterdiği performansla kafa karıştırdı. Kamerunlu golcünün geleceğine daha sonra karar verilecek.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

MULEKA'YA ARABİSTAN KANCASI

Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka Suudi ekiplerinin radarında. Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş'la temasa geçen ismi belirtilmeyen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

MONTERO YOLCU

Beşiktaş, Francisco Montero'yu ülkesi İspanya'ya göndermeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Montero ile ilgilenen Alaves ve Espanyol ile temaslarına devam ediyor.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

HASİC'E SÜRPRİZ TALİP

Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Ajdin Hasic'e Neftçi Bakü talip oldu. Azerbaycan ekibinin Bosna Hersekli futbolcu için kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

ANTE REBİC KADRO DIŞI

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan ve kendisinden kulüp bulması istenen Ante Rebic, teknik heyet ve yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR

Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

SVENSSON TRANSFERE BAĞLI

Beşiktaş'ta sağ bek Svensson'un geleceği transfere bağlı. Yeni bir sağ bekin gelmesi durumunda Norveçli oyuncuyla vedalaşılacak.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

GEDSON İÇİN TEKLİFLER BEKLENİYOR

Zenit'e transferin son dakikada yatan Gedson Fernandes için gelecek teklifler bekleniyor. Beşiktaş, Portekizli oyuncudan gelecek gelirin yüzde 50'sine sahip olabilecek.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

ÇİFTE BOMBA YOLDA

Beşiktaş'ta iç transferde bu gelişmeler yaşanırken gözler yapılacak yeni takviyelere çevrildi.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

Transfer döneminde Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş, iki yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

İLK HEDEF CARVALHO

İspanyol basınından Todofichajes'te yer alan habere göre, Beşiktaş, geçen yaz ve devre arası transfer döneminde de ilgilendiği Carvalho için yeniden devreye girdi.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

BETIS GÖNDERMEK İSTİYOR

Real Betis'in Carvalho'yu kesin olarak göndermek istediği ve 32 yaşındaki futbolcu için taleplerini düşürmeye karar verdiği vurgulandı.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Beşiktaş'ın, bu doğrultuda William Carvalho için 4 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların deneyimli orta saha oyuncusuna teklif ettiği sözleşmenin ise 2+1 yıl olduğu ve görüşmelerin son aşamada olduğu iddia edildi.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

CARVALHO İKNA EDİLDİ

William Carvalho'nun önceliğinin ülkesi Portekiz olmasına rağmen transfer için ikna olduğu kaydedildi.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

SAVUNMAYA LENGLET

Fichajes'in haberine göre; Beşiktaş, Barcelona'nın 29 yaşındaki Fransız stoperi Clement Lenglet'i transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

Haberde, Barcelona'nın takımda en çok maaş kazananlardan biri olan Lenglet ile yollarını ayırmayı düşündüğü belirtilirken, oyuncunun Avrupa'da forma giymek istediği ve bu nedenle Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği belirtildi.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

Beşiktaş'ın, Lenglet'in maaşının bir kısmını ödemeyi kabul etmesi halinde bu transferde avantajlı olabileceği ifade edildi.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

MILAN DA TALİP OLDU

Fransız oyuncuya Beşiktaş'ın dışında Milan'ın da ilgisinin bulunduğu aktarıldı.

Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı geliyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MSB’den z raporu: Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Ankara’nın ardından İstanbul’da toplu taşımaya zam
Türk Telekom
Medyadaki ’köpekperest’ başıboşların ’Gezi’ hayali! CHP yandaşı SÖZCÜ’de ’sokak savaşı’ tehdidi: Direniş büyür, tahminlerin ötesine geçer
Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi: La Liga’nın yıldızları geliyor! İspanyollar duyurdu
ABD’de Netanyahu’ya böcekli protesto! Washington’da çeşmeleri kana bulayıp İsrail heyetinin kaldığı otele böcekler saldılar
Anadolu Ajansı
Trump suikastçısı Thomas Matthew Crooks hakkında flaş iddia! FBI ifadesi ortaya çıkardı: Kennedy detayı şoke etti! Gizli Servis İHA’yı da mı görmedi?
Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken o geliyor
SGK’ye prim borcu olan CHP’li belediyelerle ilgili harekete geçildi! 96 milyar TL’lik borç tahsil edilecek
Enerjide zincirler kırıldı| Türkiye’nin enerji filosu 7’nci gemiyle gücüne güç katacak! İşte ilk görüntüsü! ! Bakan Alparslan Bayraktar’dan çok özel açıklamalar
Son dakika: Eylem Tok Türkiye’ye iade ediliyor! Taslak metin ortaya çıktı! İşte tüm gerekçeler
Kritik MGK bugün toplanıyor! İşte masadaki konu başlıkları
Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak
Süleymaniye’yi PKK üssü yapan Talabani son çıkmazda! Ankara Yakından izliyoruz deyip baskıyı artırdı: KYB’de iç bölünme baş gösterdi
SON DAKİKA