Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi: La Liga’nın yıldızları geliyor! İspanyollar duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Geride kalan sezonda lig performansı anlamında tarihinin en kötü günlerini geçiren siyah beyazlılar, buna rağmen Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.
Yeni sezon öncesi takımı baştan aşağı yenilemek isteyen yönetim, teknik direktörlük koltuğuna Giovanni van Bronckhorst'u getirdi.
Hollandalı teknik adamın takıma katılmasının ardından transferde de adeta şova başlandı ve yıldız isimler tek tek kadroya katıldı.
İlk olarak stoper hamlesi yapan Kartal, Atletico Madrid'den Paulista ile anlaşma sağladı.
Ardından Galatasaray'ın uzun süre ilgisinin bulunduğu Rafa Silva'ya 3 yıllık sözleşme imzalatıldı.
Son hamlesini forvet bölgesine yapan Beşiktaş, Serie A'da 4 kez gol kralı olan Ciro Immobile'yi transfer etti.
GÖZLER AYRILIKLARDA
Kiralık gönderilenlerle birlikte kadrosunda 20 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta takımda kalacak ve gönderilecek isimler belli oldu.
AMARTEY GİTMİYOR
Beşiktaş asbaşkanı Hüseyin Yücel, Amartey için Arabistan'dan teklifler olduğunu ancak savunma oyuncusunun İstanbul'dan ayrılmak istemediğini ve gerekirse parasını alıp takımdan ayrı çalışabileceğini söylediğini aktardı.
ABOUBAKAR KAFA KARIŞTIRDI
Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerin başında gelen Vincent Aboubakar kampta gösterdiği performansla kafa karıştırdı. Kamerunlu golcünün geleceğine daha sonra karar verilecek.
MULEKA'YA ARABİSTAN KANCASI
Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka Suudi ekiplerinin radarında. Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş'la temasa geçen ismi belirtilmeyen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.
MONTERO YOLCU
Beşiktaş, Francisco Montero'yu ülkesi İspanya'ya göndermeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Montero ile ilgilenen Alaves ve Espanyol ile temaslarına devam ediyor.
HASİC'E SÜRPRİZ TALİP
Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Ajdin Hasic'e Neftçi Bakü talip oldu. Azerbaycan ekibinin Bosna Hersekli futbolcu için kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.
ANTE REBİC KADRO DIŞI
Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan ve kendisinden kulüp bulması istenen Ante Rebic, teknik heyet ve yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.
CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR
Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.
SVENSSON TRANSFERE BAĞLI
Beşiktaş'ta sağ bek Svensson'un geleceği transfere bağlı. Yeni bir sağ bekin gelmesi durumunda Norveçli oyuncuyla vedalaşılacak.
GEDSON İÇİN TEKLİFLER BEKLENİYOR
Zenit'e transferin son dakikada yatan Gedson Fernandes için gelecek teklifler bekleniyor. Beşiktaş, Portekizli oyuncudan gelecek gelirin yüzde 50'sine sahip olabilecek.
ÇİFTE BOMBA YOLDA
Beşiktaş'ta iç transferde bu gelişmeler yaşanırken gözler yapılacak yeni takviyelere çevrildi.
Transfer döneminde Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş, iki yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
İLK HEDEF CARVALHO
İspanyol basınından Todofichajes'te yer alan habere göre, Beşiktaş, geçen yaz ve devre arası transfer döneminde de ilgilendiği Carvalho için yeniden devreye girdi.
BETIS GÖNDERMEK İSTİYOR
Real Betis'in Carvalho'yu kesin olarak göndermek istediği ve 32 yaşındaki futbolcu için taleplerini düşürmeye karar verdiği vurgulandı.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ
Beşiktaş'ın, bu doğrultuda William Carvalho için 4 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların deneyimli orta saha oyuncusuna teklif ettiği sözleşmenin ise 2+1 yıl olduğu ve görüşmelerin son aşamada olduğu iddia edildi.
CARVALHO İKNA EDİLDİ
William Carvalho'nun önceliğinin ülkesi Portekiz olmasına rağmen transfer için ikna olduğu kaydedildi.
SAVUNMAYA LENGLET
Fichajes'in haberine göre; Beşiktaş, Barcelona'nın 29 yaşındaki Fransız stoperi Clement Lenglet'i transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.
Haberde, Barcelona'nın takımda en çok maaş kazananlardan biri olan Lenglet ile yollarını ayırmayı düşündüğü belirtilirken, oyuncunun Avrupa'da forma giymek istediği ve bu nedenle Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği belirtildi.
Beşiktaş'ın, Lenglet'in maaşının bir kısmını ödemeyi kabul etmesi halinde bu transferde avantajlı olabileceği ifade edildi.
MILAN DA TALİP OLDU
Fransız oyuncuya Beşiktaş'ın dışında Milan'ın da ilgisinin bulunduğu aktarıldı.