Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı

YILDIZ TRANSFERLERİ Yerli havuzunu bu isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, Saint Maximin ve En Nesyri transferleriyle de taraftarların beklediği yıldız takviyelerine imza attı.

SIRA YENİ HAMLELERDE UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda Lugano'yu elemesi halinde bir üst turda Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hedef, turları tek tek geçip adını gruplara yazdırmak.

Transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürüten Kanarya'da tek gündem orta saha transferi.

Fred'in yanına kalitesi tartışılmayacak bir isim arayışına giren sarı lacivertliler, bu bölgedeki şişkinliği de azaltacak.