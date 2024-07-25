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Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye servet! İngilizler rakamı açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te gösterdiği performansın ardından Avrupa devlerini sıraya dizdi. Yıldız isim, Lugano maçında attığı golle de klasını gösterdi. İngiliz basını, Premier Lig devinin Ferdi için gözden çıkardığı rakamı duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 13:19 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 13:19
Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda ilk resmi maçına çıktı.

Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı

Jose Mourinho'nun öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile deplasmanda karşılaştı.

Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı

Sarı lacivertliler gol düellosuna sahne olan maçta rakibini 4-3 mağlup etti ve rövanş öncesi avantaj sağladı.

Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı

MOURINHO İLK MAÇINI KAZANDI

İsmail Kartal'ın ardından Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevine getirilen Jose Mourinho, sarı lacivertli kulübün başında çıktığı ilk karşılaşmayı da kazanmayı başardı.

Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı

Portekizli teknik adam, özellikle maç içerisinde yaptığı taktik ve oyuncu değişiklikleriyle otoritelerden tam not aldı.

Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı

GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe'de Lugano ile oynanan karşılaşma sonrası gözler transferlere çevrilirken, Kanarya geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine aktif bir bir dönem geçiriyor.

Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı

İlk olarak Fatih Karagümrük'ten Levenet Mercan'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, ardından Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer ederek Galatasaray'a transfer çalımı attı.

Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı

YILDIZ TRANSFERLERİ

Yerli havuzunu bu isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, Saint Maximin ve En Nesyri transferleriyle de taraftarların beklediği yıldız takviyelerine imza attı.

Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı

SIRA YENİ HAMLELERDE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda Lugano'yu elemesi halinde bir üst turda Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hedef, turları tek tek geçip adını gruplara yazdırmak.

Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı

Transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürüten Kanarya'da tek gündem orta saha transferi.

Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı

Fred'in yanına kalitesi tartışılmayacak bir isim arayışına giren sarı lacivertliler, bu bölgedeki şişkinliği de azaltacak.

Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı

Miha Zajc, Crespo ve Rade Krunic ile yollarını ayırmak isteyen Kanarya; Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek ve Fred'den oluşacak orta saha rotasyonuna yıldız bir isim eklemek için kolları sıvadı.

Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı

FLAŞ FERDİ GELİŞMESİ!

Fenerbahçe'de gözler yapılacak yeni takviyelere çevrilirken takımın yıldızlarına teklifler gelmeye de devam ediyor.

Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı

Geride kalan sezon gösterdiği performansı EURO 2024'te taçlandıran Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri sıraya girdi.

Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı

MANU KANCASI

Bu kulüplerden birisi de Manchester United... İngiliz basını, Kırmızı Şeytanların Ferdi Kadıoğlu'nun transferini noktalamak için harekete geçtiğini yazdı.

Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı

Haberde; United'ın Luke Shaw ve Tyrell Malacia gibi sol beklerinin olduğu ancak Malacia'nın sakatlığının uzayacak olması nedeniyle Ferdi'nin transferinin gündeme geldiği yazıldı.

Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı

Milli futbolcunun aynı zamanda sağ bekte de oynayabileceği ve burada rahatlıkla Aaron Wan-Bissaka ile forma rekabetine girebileceği aktarıldı.

Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı

30 MİLYON STERLIN

ESPN'de yer alan haberde, transferin 30 milyon sterlinin üzerinde bir rakama biteceği belirtildi.

Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı

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