Arjantin ile Fas arasındaki maç tam 4 saat sürdü!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin ile Fas karşılaştı. Arjantin'in 90+16'da bulduğu beraberlik golünün ardından çok sayıda Faslı taraftar sahaya atladı. Kavga çıktı. Stada patlayıcı maddeler de atılınca hakem maçı oynatmadı. Karşılaşma 2 saat sonra yeniden başladı. Ama bu kez de ilginç bir olay yaşandı. VAR'da 2 saat boyunca yapılan incelemenin ardından Arjantin'in golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği açıklandı. Maç seyircisiz bir şekilde iki saat sonra 3 dakika daha oynandı. Fas mücadeleyi 2-1 kazandı. Bitiş düdüğünün ardından Instagram hesabından tepki gösteren Lionel Messi, "İnanılmaz!" ifadesini kullandı.

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