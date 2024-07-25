Abdullah Avcı’dan Uğurcan Çakır’a övgü!

Abdullah Avcı , Uğurcan Çakır 'ın performansıyla ilgili olarak; "Final paslarını daha erken atmasaydık daha fazla pozisyonlara girebilirdik ama yeterli derecede pozisyona girdik. Rakibe verdiğimiz pozisyonlar da vardı. Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sezona iyi başlaması ve bizi ayakta tutması çok değerliydi. Bütün takımı tebrik ediyorum. Böyle maçları, ilk maçları kazanmak önemli. Cihan Çanak'ın da ilk maçında böyle bir gol atması bizi mutlu ediyor. Rakibi tebrik ediyorum, oyuncularımı tebrik ediyorum. Rövanşta da daha iyi bir oyunla ileriye gideceğiz inşallah." dedi.

Abdullah Avcı yeni sezona galibiyetle başladı

"MOTİVASYON SORUNUMUZ YOKTU"

Abdullah Avcı, karşılaşmada skorun geç gelmesi ile ilgili olarak ise motivasyonla ilgili problemleri olmadığını dile getirip zeminin yeniden ıslanmasının sorun yarattığını belirterek "Erken final pası dedim, motivasyonda bir sorunumuz olmadığını düşünmüyorum. Bunu görebiliyoruz. Zemin düzgün duruyordu ama çabuk kuruduğundan dolayı tekrar ıslanmasından dolayı bir problem oldu. Erken final pasları zemin ile ilgili değil. Bir an önce koparma duygusuyla ilgili. Stadyum için iki kalenin arkasının boş olmasının konsantrasyon açısından zaman zaman inişleri çıkışları olabiliyor. Ama bugün oyuncularım kazanmak için odaklı bir şekilde hareket etti." diye konuştu.