PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye Alexander Djiku için dev teklif! Kararı Mourinho verecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Transferde birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertlilerde, geride kalan sezonun yıldızlarından olan Alexander Djiku'ya dev bir teklif geldi. Başarılı savunma oyuncusu için son kararı teknik direktör Jose Mourinho verecek. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 12:32 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 12:32
Fenerbahçe’ye Alexander Djiku için dev teklif! Kararı Mourinho verecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'nin geçen sezon bedelsiz kadrosuna kattığı Alexander Djiku sürpriz ayrılık gerçekleştirebilir.

Fenerbahçe’ye Alexander Djiku için dev teklif! Kararı Mourinho verecek

RENNES KANCASI

L'equipe gazetesinin haberine göre Fransızlar, Belocian'ın Bayer Leverkusen'e transferi sonrası Alexander Djiku'yu transfer listesine aldı.

Fenerbahçe’ye Alexander Djiku için dev teklif! Kararı Mourinho verecek

Rennes'de ayrılması beklenen oyuncuların gitmesi sonrası Fransızlar, Djiku için harekete geçecek.

Fenerbahçe’ye Alexander Djiku için dev teklif! Kararı Mourinho verecek

"10 MİLYON EUROYA BİTER"

Haberde; tecrübeli oyuncunun Fransa'ya dönme ihtimalinin yüksek olduğu ve transferi 10 milyon Euro gibi bir rakamla biteceği kaydedildi.

Fenerbahçe’ye Alexander Djiku için dev teklif! Kararı Mourinho verecek

Öte yandan Fenerbahçe, Rennes'in Alexander Djiku'ya talip olmasının ardından Ganalı stoperin fiyatını belirledi.

Fenerbahçe’ye Alexander Djiku için dev teklif! Kararı Mourinho verecek

SON KARAR MOURINHO'NUN

Oyuncunun menajerine, "15 milyon euro'dan aşağıya Djiku'yu bırakmayız" denildi. Ancak Djiku için son kararı yine de teknik direktör Jose Mourinho verecek.

Fenerbahçe’ye Alexander Djiku için dev teklif! Kararı Mourinho verecek

BEDELSİZ GELDİ

Alexander Djiku, Strasbourg ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve tecrübeli futbolcu sarı lacivertliler ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe’ye Alexander Djiku için dev teklif! Kararı Mourinho verecek

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 36 maça çıkan Djiku, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu 7 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe’ye Alexander Djiku için dev teklif! Kararı Mourinho verecek

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MSB’den z raporu: Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Ankara’nın ardından İstanbul’da toplu taşımaya zam
Türk Telekom
Medyadaki ’köpekperest’ başıboşların ’Gezi’ hayali! CHP yandaşı SÖZCÜ’de ’sokak savaşı’ tehdidi: Direniş büyür, tahminlerin ötesine geçer
Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi: La Liga’nın yıldızları geliyor! İspanyollar duyurdu
ABD’de utanç görüntüleri! Katil Netanyahu ABD Kongresi’nde ayakta alkışlandı | Türkiye’den sert tepki
Anadolu Ajansı
ABD’de Netanyahu’ya böcekli protesto! Washington’da çeşmeleri kana bulayıp İsrail heyetinin kaldığı otele böcekler saldılar
Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken o geliyor
Trump suikastçısı Thomas Matthew Crooks hakkında flaş iddia! FBI ifadesi ortaya çıkardı: Kennedy detayı şoke etti! Gizli Servis İHA’yı da mı görmedi?
SGK’ye prim borcu olan CHP’li belediyelerle ilgili harekete geçildi! 96 milyar TL’lik borç tahsil edilecek
Enerjide zincirler kırıldı| Türkiye’nin enerji filosu 7’nci gemiyle gücüne güç katacak! İşte ilk görüntüsü! ! Bakan Alparslan Bayraktar’dan çok özel açıklamalar
Son dakika: Eylem Tok Türkiye’ye iade ediliyor! Taslak metin ortaya çıktı! İşte tüm gerekçeler
Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak
Kritik MGK bugün toplanıyor! İşte masadaki konu başlıkları
SON DAKİKA