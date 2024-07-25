Fenerbahçe’ye Alexander Djiku için dev teklif! Kararı Mourinho verecek

"10 MİLYON EUROYA BİTER" Haberde; tecrübeli oyuncunun Fransa'ya dönme ihtimalinin yüksek olduğu ve transferi 10 milyon Euro gibi bir rakamla biteceği kaydedildi.

Öte yandan Fenerbahçe, Rennes'in Alexander Djiku'ya talip olmasının ardından Ganalı stoperin fiyatını belirledi.

SON KARAR MOURINHO'NUN Oyuncunun menajerine, "15 milyon euro'dan aşağıya Djiku'yu bırakmayız" denildi. Ancak Djiku için son kararı yine de teknik direktör Jose Mourinho verecek.

BEDELSİZ GELDİ Alexander Djiku, Strasbourg ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve tecrübeli futbolcu sarı lacivertliler ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 36 maça çıkan Djiku, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu 7 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.