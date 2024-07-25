Uğurcan Çakır Ruzomberok karşısında devleşti!

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, muhteşem bir performansla merhaba dedi. EURO 2024'te şans bulamadığı için bir nebze burukluk da yaşayan tecrübeli kaleci, Ruzomberok karşısında kalitesini bir kez daha kanıtladı.