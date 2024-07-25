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Uğurcan Çakır Ruzomberok karşısında devleşti!

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ruzomberok ile karşı karşıya geldiği mücadeleye Uğurcan Çakır damga vurdu. Yıldız file bekçisi rakip atakları tek tek savuşturarak kalesinde devleşti.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 20:35 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 20:44
Uğurcan Çakır Ruzomberok karşısında devleşti!

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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, muhteşem bir performansla merhaba dedi. EURO 2024'te şans bulamadığı için bir nebze burukluk da yaşayan tecrübeli kaleci, Ruzomberok karşısında kalitesini bir kez daha kanıtladı.

Uğurcan Çakır ilk maçtan kalitesini ispatladıUğurcan Çakır ilk maçtan kalitesini ispatladı

Yıldız kaleci UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovak ekibi karşısında kurtarışlarıyla takımına büyük katkı verdi. Kritik pozisyonlarda sahneye çıkan deneyimli file bekçisi taraftarların da beğenisini kazandı.

İşte o pozisyonlardan biri

Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla Ruzomberok'a geçit vermedi

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