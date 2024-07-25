Yunan ekibi Panathinaikos, Tete transferi için Galatasaray ile anlaştı. Panathinaikos, 'büyük transfer' olarak gördüğü Tete'yi kadrosuna katmak için Galatasaray ile el sıkıştı.
Yunan ekibi, Brezilyalı futbolcuyu UEFA listesine de eklerken 10 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Galatasaray, Tete transferi nedeniyle Shakhtar ile davalık olmuştu.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, kasaya girecek rakam da duyuruldu.
İşte o açıklama:
"Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4.750.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir."