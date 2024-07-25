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Galatasaray'da ayrılık: Tete resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservis bedeli

Panathinaikos Tete transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Brezilyalı oyuncu UEFA kadrosuna da dahil edilirken Galatasaray'dan resmi açıklama geldi. Sarı kırmızılılar, bonservis bedelini de duyurdu. İşte o açıklama...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 11:26 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 11:32
Galatasaray’da ayrılık: Tete resmen Panathinaikos’ta! İşte bonservis bedeli

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Yunan ekibi Panathinaikos, Tete transferi için Galatasaray ile anlaştı. Panathinaikos, 'büyük transfer' olarak gördüğü Tete'yi kadrosuna katmak için Galatasaray ile el sıkıştı.

Yunan ekibi, Brezilyalı futbolcuyu UEFA listesine de eklerken 10 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Galatasaray, Tete transferi nedeniyle Shakhtar ile davalık olmuştu.Galatasaray, Tete transferi nedeniyle Shakhtar ile davalık olmuştu.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, kasaya girecek rakam da duyuruldu.

İşte o açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4.750.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir."

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