Yunan ekibi Panathinaikos , Tete transferi için Galatasaray ile anlaştı. Panathinaikos, 'büyük transfer' olarak gördüğü Tete'yi kadrosuna katmak için Galatasaray ile el sıkıştı.

Galatasaray, Tete transferi nedeniyle Shakhtar ile davalık olmuştu.



BONSERVİSİ BELLİ OLDU



Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, kasaya girecek rakam da duyuruldu.

İşte o açıklama:



"Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4.750.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir."