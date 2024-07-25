Okan Buruk'tan çok konuşulacak Jose Mourinho sözleri! "Sabırsızlanıyorum"

Serie A kulüplerine oyuncularınızdan birini tavsiye etmeniz gerekse kimi seçerdiniz? Okan Buruk: "Barış Alper Yılmaz... Koç Montella'nın da beğenisini kazanmış bir hücum oyuncusu. Henüz 24 yaşında olmasına rağmen milli takımda, Şampiyonlar Ligi'nde ve diğer Avrupa kupalarında sayısız maça çıktı. Kanatta ya da hareketli bir forvet olarak oynayabiliyor, takım arkadaşlarının özelliklerine nasıl uyum sağlayacağını biliyor. Daha çok yükselecek..."

Ligimizden hangi oyuncuyu transfer etmek isterdiniz? Okan Buruk: "Şüphesiz; Hakan Çalhanoğlu. Onunla o daha küçükken, Türkiye U17 takımıyla çalıştığım günlerde tanışmıştım. Türk ailelerden doğan Alman çocukların nasıl oynadığını öğrenmek için Almanya'da bir hazırlık maçı düzenlemiştik. Hakan bizi şaşırttı, Türkiye'yi seçti ve benimle birlikte tüm altyapı akademisinden geçti. İyiydi ama bu kadar yükseklere ulaşmasını beklemiyordum. Inter ve Inzaghi onun kalitesinde kesin bir sıçrama yapmasını sağladı."

Zaniolo Galatasaray'dan ayrıldı. İstanbul'da geçirdiğiniz süre boyunca onu nasıl buldunuz? Okan Buruk: "Onunla Başakşehir-Roma maçında karşılaşmıştım. Benim için bir fenomendi... Fiziksel olarak güçlü, teknik, hızlı: Onu takımda görmek istedim. Sakin bir insan ama satın alındıktan sadece altı ay sonra bize daha ünlü liglerde oynamak istediğini söyledi. Geçmişteki haline dönmek için her şeyi yapıyor ve bence Atalanta onun için doğru yer. Gasperini harika bir motivasyon kaynağı ve bireylerin ihtiyaçlarını anlıyor. Zaniolo savunma aşamasında sıkıntı çekiyor ama Atalanta'da hücum oyuncusu olarak en iyi performansını sergileyebilir."

Bir gün İtalya'da hocalık yapmak ister misiniz? Okan Buruk: "Evet ama henüz değil. Galatasaray'da kendimi evimde hissediyorum ve iki lig şampiyonluğunun ardından Avrupa'da çıtayı yükseltmek istiyorum. 2000 yılında oyuncu olarak UEFA'yı kazandım, bunu teknik direktör olarak tekrarlamak güzel olurdu. Ama gelecekte yurt dışında bir macera yaşamak istiyorum. Serie A'yı seviyorum, İtalyanca biliyorum ve antrenörlük ekolünüze hayranım. Ekibimle birlikte Thiago Motta, De Zerbi ve hepsinden önemlisi Inzaghi'nin taktiklerini inceliyoruz."