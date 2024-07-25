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Sürpriz Wout Weghorst açıklaması: Ayrılması sürpriz olmaz!

Adı transferde Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Wout Weghorst aynı zamanda Hollanda ekiplerinin de takibinde. Yıldız golcünün transferi hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 20:22 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 20:26
Sürpriz Wout Weghorst açıklaması: Ayrılması sürpriz olmaz!

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Yeni sezonda kadrolarını güçlendirmek isteyen Beşiktaş ile Trabzonspor, forvet arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda Vincent Aboubakar sürecin önünü tıkasa da temaslar devam ediyor. Bordo mavililer ise Onuachu için bastırırken diğer yandan alternatifleri üzerinde de çalışıyor.

Ciro Immobile Beşiktaş'ın gol yükünü sırtlamaya çalışacakCiro Immobile Beşiktaş'ın gol yükünü sırtlamaya çalışacak

IMMOBILE TRANSFER EDİLDİ

Beşiktaş bu sezon kadrosunu çok önemli bir golcü ile güçlendirdi. Siyah beyazlılar, kariyerinde Altın Ayakkabı da bulunan ve uzun süredir İtalya'da forma giyen Ciro Immobile'yi transfer etti. 34 yaşındaki yıldız futbolcu artık gollerini siyah beyazlı taraftarlar için atacak.

Vincent Aboubakar forvet transferinin önünde engelVincent Aboubakar forvet transferinin önünde engel

ABOUBAKAR GİTMİYOR

Kara Kartal'da yabancı sınırlaması nedeniyle bazı ayrılıkların yaşanması gerekiyor. O isimlerden biri de Vincent Aboubakar. Kamerunlu forvet kendisine takım bulması gerektiği iletilse de henüz adım atmış değil ve bu durum sürecin de önünde en büyük engel.

Jackson Muleka için Beşiktaş'ın beklentisi 4-5 milyon euroJackson Muleka için Beşiktaş'ın beklentisi 4-5 milyon euro


MULEKA'YA TALİP VAR TEKLİF YOK

Ayrıca Jackson Muleka'nın da talibi bekleniyor. Kongolu oyuncu için isteyen kulüplere de kolaylık sağlanacak. Suudi ekipleri kendisiyle ilgileniyor ancak şu ana kadar resmi bir teklif yok.

Ante Rebic Beşiktaş'ın en büyük hayal kırıklıklarından biri olduAnte Rebic Beşiktaş'ın en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu

REBIC MAAŞININ TAMAMINI İSTİYOR

Beşiktaş'ta ülkesinde tedavisini tamamlayan ve Türkiye'ye dönen Ante Rebic kadro dışı bırakıldı. Siyah beyazlıların sportif danışmanı Brad Friedel, kadroda düşünülmeyen Rebic ile yaptığı görüşmelerde henüz bir sonuca ulaşamadı. Bir yıllık daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun kulüpten ayrılmak için maaşının tamamını talep ettiği, aksi bir durumda ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.

Trabzonspor'un Onuachu ısrarı devam ediyorTrabzonspor'un Onuachu ısrarı devam ediyor

ONUACHU ISRARI SÜRÜYOR

Trabzonspor'un hücumdaki ilk hamlesi Denis Draguş olmuştu. Romen futbolcunun ardından geçen sezon takımda kiralık oynayan Paul Ebere Onuachu'nun bonservisini almak isteyen yönetim, Southampton ile henüz istediği aşamaya gelemedi. Ancak temaslar sürüyor. İngiliz ekibiyle kısa sürede anlaşılmak istense de alternatifler hazır.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve ekibi transfer için yoğun mesai harcıyorTrabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve ekibi transfer için yoğun mesai harcıyor

DOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Ertuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde A Spor'da katıldığı Gündem Özel programında Onuachu'nun haricinde bir forvetle daha görüştüklerini duyurarak adının basına düşmediğini ve iki ismi de alabileceklerini dile getirmişti. O yıldızlardan birinin Wout Weghorst olduğu öğrenilmişti.

Wout Weghorst EURO 2024'te milli takımımıza karşı forma giymiştiWout Weghorst EURO 2024'te milli takımımıza karşı forma giymişti

AÇIKLAMA GELDİ

Adı Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Ajax ve Twente ile de anılan Wout Weghorst için eski futbolcu Carlton Palmer konuştu. Palmer; "Weghorst, Burnley'den ayrılmak istediğini açıkça belirtti. Burnley'e imza attığından beri birçok kez kiralandı. Scott Parker (Burnley Teknik Direktörü) onunla çalışmak istediğini söyledi ama biliyorsunuz son yıllarda birçok kez kiralandı ve artık kalıcı transfer istiyor." diye konuştu.

Wout Weghorst geçen sezonu Hoffenheim'de kiralık geçirdiWout Weghorst geçen sezonu Hoffenheim'de kiralık geçirdi

TRANSFER OLDUĞUNU GÖRÜRSEM ŞAŞIRMAM

Palmer açıklamalarının devamında Weghorst'un ilk 11'de oynamak istediğini belirterek; "Bence oyuncunun takımdan ayrılması her iki taraf için de mantıklı olacaktır. Önümüzdeki haftalarda Weghorst'un Burnley'den ayrılması sürpriz olmaz. Düzenli olarak ilk on birde oynamak istiyor. Burnley, transferde iyi bir ücret elde eder ve bu da tranfer piyasasında daha fazla harcama yapmalarına olarak tanır. Weghorst'u kim alırsa alın, formunun zirvesindeyken düzenli olarak gol atabilen yetenekli bir forvete sahip olacak. Bu yüzden iki taraf için de iyi bir iş olacağını düşünüyorum. Bence Rangers ile bir uyum sağlayabilir. Şu anda sadece spekülasyon ama iyi bir uyum olabilir. Maaş ve transfer ücretlerini karşılayıp karşılayamayacaklarını zaman gösterecek, bu şu anda sadece bir spekülasyon. Weghorst'a talip çıkacağından eminim. Önümüzdeki bir iki hafta içinde Burnley'den kalıcı olarak transfer olduğunu görürsem şaşırmam." dedi.

Wout Weghorst ülkemizde daha önce Beşiktaş'ta oynadıWout Weghorst ülkemizde daha önce Beşiktaş'ta oynadı

BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI

Geçen sezonu Hoffenheim'de kiralık geçiren Wout Weghorst, 30 karşılaşmada 7 gol atıp 4 de asist yaptı. Sezon sonunda kontratını tamamlayacak olan Hollandalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro. Weghorst, 2022-2023 sezonu başında Beşiktaş'a kiralanmış ve ardından devre arasında Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

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