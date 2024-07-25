Wout Weghorst geçen sezonu Hoffenheim'de kiralık geçirdi

TRANSFER OLDUĞUNU GÖRÜRSEM ŞAŞIRMAM

Palmer açıklamalarının devamında Weghorst'un ilk 11'de oynamak istediğini belirterek; "Bence oyuncunun takımdan ayrılması her iki taraf için de mantıklı olacaktır. Önümüzdeki haftalarda Weghorst'un Burnley'den ayrılması sürpriz olmaz. Düzenli olarak ilk on birde oynamak istiyor. Burnley, transferde iyi bir ücret elde eder ve bu da tranfer piyasasında daha fazla harcama yapmalarına olarak tanır. Weghorst'u kim alırsa alın, formunun zirvesindeyken düzenli olarak gol atabilen yetenekli bir forvete sahip olacak. Bu yüzden iki taraf için de iyi bir iş olacağını düşünüyorum. Bence Rangers ile bir uyum sağlayabilir. Şu anda sadece spekülasyon ama iyi bir uyum olabilir. Maaş ve transfer ücretlerini karşılayıp karşılayamayacaklarını zaman gösterecek, bu şu anda sadece bir spekülasyon. Weghorst'a talip çıkacağından eminim. Önümüzdeki bir iki hafta içinde Burnley'den kalıcı olarak transfer olduğunu görürsem şaşırmam." dedi.