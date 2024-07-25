5. Dakika: Trabzonspor savunmasından seken topu Marian Chobot ceza sahası dışından vuruşla değerlendirmeye çalıştı ancak top auta çıktı. 10. Dakika: Ruzomberok hızlı atağında, Mendy'den sıyrılan Marian Chobot'un çevirdiği topu Martin Chrien kaleye gönderdi fakat kaleci Uğurcan başarılı bir kurtarışla golü engelledi. 11. Dakika: Trabzonspor atağında, Draguş'un sol çaprazdan Trezeguet'ye aktardığı pası Mısırlı oyuncu değerlendiremedi. 14. Dakika: Adam Tucny'in sol kanattan yaptığı ortada top kaleye yöneldi ancak Uğurcan son anda tehlikeyi önledi. 39. Dakika: Visca'nın ceza alanına girerek Trezeguet'ye aktardığı pası, Mısırlı yıldız tek vuruşla ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

İKİNCİ YARI

55. Dakika: Trezeguet'nin ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşu kaleci kornere çeldi.

56. Dakika: Visca'nın ceza alanı sağ çaprazından gelişine vurduğu top üstten auta çıktı.

78. Dakika: Trezeguet, sol çaprazda buluştuğu topla ceza sahasına girerek şut açısı yaratmaya çalıştı ancak Ruzomberok savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

80. Dakika: Ruzomberok'ta Martin Boda'nın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı şut direkten döndü.

84. Dakika: Ruzomberok'un gole en yaklaştığı anlardan birinde, Martin Boda yakın mesafeden topa istediği vuruşu yapamadı ve top auta çıktı.

90+1. Dakika: 67. dakikada oyuna giren Cihan Çanak, uzak mesafeden yaptığı muhteşem vuruşla skoru 2-0'a getirdi ve maçın sonucunu belirledi.