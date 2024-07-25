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Ruzomberok - Trabzonspor MAÇ SONUCU 0-2 || ÖZET

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok'a konuk oldu. Yeni transferlerin de sahne aldığı bu karşılaşmada, Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, rakibini 2-0 yenerek avantaj elde etti.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 23:23 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 23:23
Ruzomberok - Trabzonspor MAÇ SONUCU 0-2 || ÖZET

İÇİNDEKİLER

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İlk gol 39. dakikada Trezeguet'den gelirken, maçın skorunu 90+1. dakikada Cihan Çanak belirledi. İşte detaylar...

İLK YARI

5. Dakika: Trabzonspor savunmasından seken topu Marian Chobot ceza sahası dışından vuruşla değerlendirmeye çalıştı ancak top auta çıktı.
10. Dakika: Ruzomberok hızlı atağında, Mendy'den sıyrılan Marian Chobot'un çevirdiği topu Martin Chrien kaleye gönderdi fakat kaleci Uğurcan başarılı bir kurtarışla golü engelledi.
11. Dakika: Trabzonspor atağında, Draguş'un sol çaprazdan Trezeguet'ye aktardığı pası Mısırlı oyuncu değerlendiremedi.
14. Dakika: Adam Tucny'in sol kanattan yaptığı ortada top kaleye yöneldi ancak Uğurcan son anda tehlikeyi önledi.
39. Dakika: Visca'nın ceza alanına girerek Trezeguet'ye aktardığı pası, Mısırlı yıldız tek vuruşla ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

İKİNCİ YARI

55. Dakika: Trezeguet'nin ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşu kaleci kornere çeldi.
56. Dakika: Visca'nın ceza alanı sağ çaprazından gelişine vurduğu top üstten auta çıktı.
78. Dakika: Trezeguet, sol çaprazda buluştuğu topla ceza sahasına girerek şut açısı yaratmaya çalıştı ancak Ruzomberok savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.
80. Dakika: Ruzomberok'ta Martin Boda'nın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı şut direkten döndü.
84. Dakika: Ruzomberok'un gole en yaklaştığı anlardan birinde, Martin Boda yakın mesafeden topa istediği vuruşu yapamadı ve top auta çıktı.
90+1. Dakika: 67. dakikada oyuna giren Cihan Çanak, uzak mesafeden yaptığı muhteşem vuruşla skoru 2-0'a getirdi ve maçın sonucunu belirledi.

RÖVANŞ MAÇI

1 Ağustos'ta Papara Park'ta oynanacak rövanş maçında Trabzonspor, elde ettiği avantajı koruyarak tur biletini almaya çalışacak.

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