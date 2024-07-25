Galatasaray’da Doue gerçeği! İşte anlaşmayı bozan istekler

Galatasaray Doue olmayınca Jelert ile anlaştı.



MENAJERİN TALEPLERİ ANLAŞMAYI BOZDU



Galatasaray uzun pazarlıkları sonunda Rennes ile 6 milyon euro artı bonuslar ve futbolcuyla da 1.2 milyon eurodan 4 senelik anlaşma sağlamıştı.



Menajerin ağır talepleri sonrası bitti gözüyle bakılan transfer gerçekleşmemişti.