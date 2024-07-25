Galatasaray’da Doue gerçeği! İşte anlaşmayı bozan istekler

Her konuda anlaşma sağlanmasına rağmen son anda Galatasaray
'a transferi gerçekleşmeyen Rennes
'in sağ beki Guela Doue
'nin transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı.
Futbolcunun menajerinin, oyuncuya yapılacak ödemelerin gecikme süresinin 15 günü aşması durumunda sözleşmeye tek taraflı fesih koydurmak istediği belirtildi.
Bunun yanı sıra, 6 ayı geçen sakatlık durumunda kulübün fesih hakkının da yine sözleşmede yer almamasını şart koştuğu bildirildi.
Galatasaray Doue olmayınca Jelert ile anlaştı.
MENAJERİN TALEPLERİ ANLAŞMAYI BOZDU
Galatasaray uzun pazarlıkları sonunda Rennes ile 6 milyon euro artı bonuslar ve futbolcuyla da 1.2 milyon eurodan 4 senelik anlaşma sağlamıştı.
Menajerin ağır talepleri sonrası bitti gözüyle bakılan transfer gerçekleşmemişti.