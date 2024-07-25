Olimpiyatların açılış maçında inanılmaz anlar! Arjantin - Fas maçı sonrası Messi’den tepki

Fas taraftarları son dakika gelen golün ardından çıldırdı. Arjantin'in geri dönüşünden önce Fas, maçı 2-0 önde götürüyordu. Giuliano Simeone'nin 68. dakikada attığı golle Arjantin skoru 2-1'e getirdi ve Medina, uzatma dakikalarında skoru eşitledi. Ancak maçın tekrar başlamasıyla Medina'nın golü VAR incelemesine alındı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Fas 2-1 galip sayıldı.

Maç Fas'ın 2-1 üstünlüğü ile noktalandı.

ENZO FERNANDEZ'E TEPKİ



Arjantin, Enzo Fernandez'in Fransa Futbol Federasyonu tarafından "ırkçı ve ayrımcı" olarak nitelendirilen video tartışması nedeniyle taraftarlar tarafından yuhalandı. 2004 ve 2008'de altın madalya kazanan Arjantin, son Copa America şampiyonları Julian Alvarez, Nicolas Otamendi ve Geronimo Rulli'yi sahaya sürmesine rağmen en iyi performansını sergileyemedi.



Fas'ın ilk golü, Achraf Hakimi'nin ilk yarının son saniyelerinde sağdan yaptığı ortayı değerlendiren Soufiane Rahimi'den geldi. Rahimi, 49. dakikada penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. Giuliano Simeone, 68. dakikada Arjantin'in umutlarını yeniden canlandırdı.



Medina, taraftarların sahaya girmesi ve oyunculara cisimler fırlatılmasıyla birlikte kaosun patlak vermesinden önce skoru eşitlemişti.