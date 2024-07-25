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Olimpiyatların açılış maçında inanılmaz anlar! Arjantin - Fas maçı sonrası Messi'den tepki

Paris Olimpiyatları'nda Arjantin ve Fas arasında oynanan açılış maçı, birçok ilginç olaya sahne oldu. Taraftarların sahaya madde atması ve yeşil zemine girmesi nedeniyle maça yaklaşık 2 saat kadar ara verilirken, daha sonra stadyumun boşaltılmasıyla oyun yeniden başladı. Maçın ardından Messi'den yaşananlara flaş bir tepki geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 08:56 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 09:01
Olimpiyatların açılış maçında inanılmaz anlar! Arjantin - Fas maçı sonrası Messi’den tepki

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2024 Paris Olimpiyat futbol turnuvasının açılış maçında Arjantin ve Fas karşı karşıya geldi. Maç, taraftarların sahayı istila etmesi nedeniyle kaosa sürüklendi.

Arjantin, 90+16. dakikada Cristian Medina'nın attığı golle 2-2'lik eşitliği sağladı, ancak golün ardından Faslı taraftarlar sahaya girince maç iptal edildi. Yaklaşık iki saatlik aranın ardından boş bir stadyumda maçın yeniden başlamasına karar verildi.

Maç seyirciler çıkarıldıktan sonra yeniden başladı.Maç seyirciler çıkarıldıktan sonra yeniden başladı.

Maç sırasında bazı Arjantinli oyuncuların sahaya atılan işaret fişeği gibi görünen bir cisimden dolayı irkildiği görüldü. Maç sonunda sahaya şişeler ve bardaklar atıldı. Olimpiyatların resmi internet sitesi, maçı "yarıda kesilmiş" olarak gösterdi.

Polis olaylara müdahale etmek zorunda kaldı.Polis olaylara müdahale etmek zorunda kaldı.
Organizatörler, olaydan yaklaşık bir saat sonra yapılan açıklamada maçın resmi olarak bitmediğini belirtti. Oyuncular, maça devam etmek üzere stadyumda tutuldu. Video panoları, taraftarlara maçın durdurulduğunu ve stadyumu terk etmeleri gerektiğini bildirdi. Medina'nın golü, olası ofsayt nedeniyle video incelemesine alındı.

Fas taraftarları son dakika gelen golün ardından çıldırdı.Fas taraftarları son dakika gelen golün ardından çıldırdı.

Arjantin'in geri dönüşünden önce Fas, maçı 2-0 önde götürüyordu. Giuliano Simeone'nin 68. dakikada attığı golle Arjantin skoru 2-1'e getirdi ve Medina, uzatma dakikalarında skoru eşitledi. Ancak maçın tekrar başlamasıyla Medina'nın golü VAR incelemesine alındı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Fas 2-1 galip sayıldı.

Maç Fas'ın 2-1 üstünlüğü ile noktalandı.Maç Fas'ın 2-1 üstünlüğü ile noktalandı.
ENZO FERNANDEZ'E TEPKİ

Arjantin, Enzo Fernandez'in Fransa Futbol Federasyonu tarafından "ırkçı ve ayrımcı" olarak nitelendirilen video tartışması nedeniyle taraftarlar tarafından yuhalandı. 2004 ve 2008'de altın madalya kazanan Arjantin, son Copa America şampiyonları Julian Alvarez, Nicolas Otamendi ve Geronimo Rulli'yi sahaya sürmesine rağmen en iyi performansını sergileyemedi.

Fas'ın ilk golü, Achraf Hakimi'nin ilk yarının son saniyelerinde sağdan yaptığı ortayı değerlendiren Soufiane Rahimi'den geldi. Rahimi, 49. dakikada penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. Giuliano Simeone, 68. dakikada Arjantin'in umutlarını yeniden canlandırdı.

Medina, taraftarların sahaya girmesi ve oyunculara cisimler fırlatılmasıyla birlikte kaosun patlak vermesinden önce skoru eşitlemişti.

Messi sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi.Messi sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi.

MESSI'DEN TEPKİ

Maçın bitiş düdüğünün ardından Instagram hesabından tepki gösteren Lionel Messi, "İnanılmaz!" ifadesini kullandı.

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