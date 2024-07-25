Anthony Nwakaeme tam 795 gün sonra geri döndü...

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Tam 4 sezon formasını giydiği Trabzonspor'da şampiyonluklar yaşayan Anthony Nwakaeme, 2022-2023 sezonunda Al- Fahya'ya transfer olmuştu. Nijeryalı futbolcu 795 gün sonra ilk kez bir maç kadrosunda yer aldı.

Anthony Nwakaeme 2 sezon Al-Fayha takımının formasını giydi Karadeniz ekibinin formasını 145 karşılaşmada giyen Nwakaeme 47 kez ağları havalandırıp 40 da asist yaparken oyun stili ve çalımlarıyla da adından söz ettirmişti. Şehre heykeli de dikilmişti.