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Anthony Nwakaeme tam 795 gün sonra geri döndü...

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Ruzomberok ile karşılaştığı mücadelede Anthony Nwakaeme kadroda yer aldı. Nijeryalı yıldız, tam 795 gün sonra bordo mavili ekiple resmi müsabakaya çıkmış oldu.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 19:31 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 19:31
Anthony Nwakaeme tam 795 gün sonra geri döndü...

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Tam 4 sezon formasını giydiği Trabzonspor'da şampiyonluklar yaşayan Anthony Nwakaeme, 2022-2023 sezonunda Al- Fahya'ya transfer olmuştu. Nijeryalı futbolcu 795 gün sonra ilk kez bir maç kadrosunda yer aldı.

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Karadeniz ekibinin formasını 145 karşılaşmada giyen Nwakaeme 47 kez ağları havalandırıp 40 da asist yaparken oyun stili ve çalımlarıyla da adından söz ettirmişti. Şehre heykeli de dikilmişti.

Anthony Nwakaeme Trabzonspor'da çok önemli başarılar elde ettiAnthony Nwakaeme Trabzonspor'da çok önemli başarılar elde etti

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada yeniden transfer edilen Nwakaeme için şu açıklama yapılmıştı;

"Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %2,9'u oranında ödeme yapılacaktır."

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Bu sezon imza atan isimlerden Ozan Tufan, John David Lundstram ve Denis Draguş da Abdullah Avcı tarafından ilk 11'de görevlendirildi.

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