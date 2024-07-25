Galatasaray’da Kazımcan Karataş FK Orenburg’a kiralandı

Kazımcan, ikinci etap kampına dahil edilmemişti.



GEÇEN SEZON DA KİRALIKTI



Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki sol bek oyuncu, geçen sezon MKE Ankaragücü'ne kiralanmıştı.



GALATASARAY 20 MİLYON TL'YE ALDI



1 Temmuz 2022 tarihinde Altay'dan 20.000.000 TL karşılığında Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş, sarı-kırmızılı takımdan 2022-2023 sezonu için net 5.350.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 6.750.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 7.500.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 8.500.000 TL ve 2026-2027 sezonu için net 10.000.000 TL sezonluk ücret kazanıyordu.