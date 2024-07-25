Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken o geliyor

Trendyol Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar ilk olarak geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiralık kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'in bonservisini bedelsiz bir şekilde aldı.
İç transfere devam eden Cimbom, sözleşmesi sona eren Dries Mertens'le 1 yıl daha devam kararı aldı.
Forvet bölgesi için ise ezeli rakibi Fenerbahçe ile mukavelesi biten Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.
Belçikalı yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalayan G.Saray, senelik 3 milyon Euro net maaş ödeneceğini açıkladı.
Ayrıca 30 yaşındaki oyuncuya 3 yıl vadeyle toplam 3 milyon Euro imza parası verileceğini duyurdu.
Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanı yine 14 olarak kalırken; toplam kadro ise 30'dan 28'e düşürülecek.
Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken; beklentileri karşılayamayan isimlere uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak.
EN AZ 5 YOLCU
Bu kapsamda Tete, Sergio Oliveira, Cicaldau, Taylan Antalyalı ve Kazımcan Karataş'ın gönderilmesi beklenirken, bütçede ise büyük bir azalma olacak.
Tete Panathinaikos ile her konuda anlaşma sağlarken, resmi imza ve sağlık kontrolleri için Yunanistan'a gitti.
Oliveira, Arabistan temsilcilerinin listesine girerken Portekizli oyuncu gitmeye sıcak bakmıyor.
Cicaldau, Taylan ve Kazımcan'ı ise Süper Lig'den bazı ekiplerin istediği kaydedildi.
Böylelikle Cimbom hem kadro şişkinliğini azaltacak hem de yeni transferlere kaynak oluşturulacak.
Önceliği sağ bek ve orta saha transferine veren G.Saray'da, liste başına yazılan isimler ise belli oldu.
GUELA DOUE OLMADI JELERT GELİYOR
G.Saray sağ beke Rennes forması giyen Guela Doue'yi transfer etmek isterken, bu transfer defterini kapattığını açıkladı.
Fransız ekibiyle her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, buna karşın oyuncu tarafıyla anlaşamadı.
Konuyla ilgili yönetici İbrahim Hatipoğlu, "Doue'nin yakınındaki kişiler, her geçen gün farklı taleplerle süreci biraz daha zora soktular. Listemizdeki oyunculardan biriydi. Bu saatten sonra Galatasaray'ın transfer listesinde Doue bulunmuyor." dedi.
Bu kapsamda Cimbom, hedef değiştirdi ve Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile her konuda anlaşma sağladı.
21 yaşındaki futbolcunun yakında İstanbul'a geleceği öğrenilirken, sarı kırmızılılardan kısa süre içerisinde resmi açıklama gelmesi bekleniyor.
"WENDEL SICAK BAKIYOR"
Transferle ilgili konuşmaya devam eden Hatipoğlu, "Wendel kadromuza katmak için çalışmalar yaptığımız, takımının en iyi oyuncusu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Israrcıyız.
Bu kadar iyi oyuncuları, hele takımları bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Bu süreci, zor bir süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Sonuna kadar takip edeceğiz." dedi.
Sarı-kırmızılıların Sambacı yıldız için 16 milyon Euro + bonuslar teklif ettiği, Zenit'in ise 20 milyon Euro'da direttiği iddia edildi.
Bu transferde de anlaşılamaması halinde Cimbom'un B planı ortaya çıktı ve sürpriz bir isim gündeme geldi.
CİMBOM'DAN SHAPARENKO BOMBASI!
G.Saray, Dinamo Kiev forması giyen 25 yaşındaki orta saha Mykola Shaparenko'yu listesine aldı.
8 ve 10 numara pozisyonunda forma giyen Ukraynalı yıldızın önümüzdeki sezon sözleşmesi bitiyor.
1 yıl mukavelesi kaldığı için Aslan cüzi bir miktarda bonservis ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.
Shaparenko geçtiğimiz sezon Dinamo Kiev'de 26 maça çıkarken 5 gol - 8 asistlik performans gösterdi ve 1.918 dakika sahada kaldı.
Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Ukraynalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro...