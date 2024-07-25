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Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken o geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Uzun süren sağ bek arayışlarının ardından Koıpenhag'dan Jelert ile anlaşma sağladı. Gözünü orta sahaya transferine çeviren Aslan, Wendel konusunda Zenit'in katı tutumu nedeniyle dümen kırdı. İşte A Spor'un aktardığı habere göre Galatasaray'ın yeni hedefi...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 09:50 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 09:51
Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken o geliyor

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Trendyol Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

Sarı-kırmızılılar ilk olarak geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiralık kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'in bonservisini bedelsiz bir şekilde aldı.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

İç transfere devam eden Cimbom, sözleşmesi sona eren Dries Mertens'le 1 yıl daha devam kararı aldı.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

Forvet bölgesi için ise ezeli rakibi Fenerbahçe ile mukavelesi biten Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

Belçikalı yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalayan G.Saray, senelik 3 milyon Euro net maaş ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

Ayrıca 30 yaşındaki oyuncuya 3 yıl vadeyle toplam 3 milyon Euro imza parası verileceğini duyurdu.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanı yine 14 olarak kalırken; toplam kadro ise 30'dan 28'e düşürülecek.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken; beklentileri karşılayamayan isimlere uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

EN AZ 5 YOLCU

Bu kapsamda Tete, Sergio Oliveira, Cicaldau, Taylan Antalyalı ve Kazımcan Karataş'ın gönderilmesi beklenirken, bütçede ise büyük bir azalma olacak.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

Tete Panathinaikos ile her konuda anlaşma sağlarken, resmi imza ve sağlık kontrolleri için Yunanistan'a gitti.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

Oliveira, Arabistan temsilcilerinin listesine girerken Portekizli oyuncu gitmeye sıcak bakmıyor.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

Cicaldau, Taylan ve Kazımcan'ı ise Süper Lig'den bazı ekiplerin istediği kaydedildi.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

Böylelikle Cimbom hem kadro şişkinliğini azaltacak hem de yeni transferlere kaynak oluşturulacak.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

Önceliği sağ bek ve orta saha transferine veren G.Saray'da, liste başına yazılan isimler ise belli oldu.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

GUELA DOUE OLMADI JELERT GELİYOR

G.Saray sağ beke Rennes forması giyen Guela Doue'yi transfer etmek isterken, bu transfer defterini kapattığını açıkladı.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

Fransız ekibiyle her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, buna karşın oyuncu tarafıyla anlaşamadı.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

Konuyla ilgili yönetici İbrahim Hatipoğlu, "Doue'nin yakınındaki kişiler, her geçen gün farklı taleplerle süreci biraz daha zora soktular. Listemizdeki oyunculardan biriydi. Bu saatten sonra Galatasaray'ın transfer listesinde Doue bulunmuyor." dedi.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

Bu kapsamda Cimbom, hedef değiştirdi ve Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile her konuda anlaşma sağladı.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

21 yaşındaki futbolcunun yakında İstanbul'a geleceği öğrenilirken, sarı kırmızılılardan kısa süre içerisinde resmi açıklama gelmesi bekleniyor.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

"WENDEL SICAK BAKIYOR"

Transferle ilgili konuşmaya devam eden Hatipoğlu, "Wendel kadromuza katmak için çalışmalar yaptığımız, takımının en iyi oyuncusu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Israrcıyız.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

Bu kadar iyi oyuncuları, hele takımları bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Bu süreci, zor bir süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Sonuna kadar takip edeceğiz." dedi.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

Sarı-kırmızılıların Sambacı yıldız için 16 milyon Euro + bonuslar teklif ettiği, Zenit'in ise 20 milyon Euro'da direttiği iddia edildi.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

Bu transferde de anlaşılamaması halinde Cimbom'un B planı ortaya çıktı ve sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

CİMBOM'DAN SHAPARENKO BOMBASI!

G.Saray, Dinamo Kiev forması giyen 25 yaşındaki orta saha Mykola Shaparenko'yu listesine aldı.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

8 ve 10 numara pozisyonunda forma giyen Ukraynalı yıldızın önümüzdeki sezon sözleşmesi bitiyor.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

1 yıl mukavelesi kaldığı için Aslan cüzi bir miktarda bonservis ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

Shaparenko geçtiğimiz sezon Dinamo Kiev'de 26 maça çıkarken 5 gol - 8 asistlik performans gösterdi ve 1.918 dakika sahada kaldı.

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Ukraynalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro...

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken Mykola Shaparenko geliyor

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