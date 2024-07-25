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Fenerbahçe'den beklenmedik hamle! Serie A'nın yıldızı için girişimler başladı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler birçok yıldızı kadrosuna katarken, şimdi de Serie A'nın yıldızının peşine düştü. A Spor'un aktardığı habere göre Kanarya'nın sıradaki hedefi o... İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 15:21 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 15:21
Fenerbahçe’den beklenmedik hamle! Serie A’nın yıldızı için girişimler başladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe’den beklenmedik hamle! Serie A’nın yıldızı için girişimler başladı

Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Lugano ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe’den beklenmedik hamle! Serie A’nın yıldızı için girişimler başladı

Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.

Fenerbahçe’den beklenmedik hamle! Serie A’nın yıldızı için girişimler başladı

Jose Mourinho'nun öğrencileri İsviçre ekibini 4 golle geçerek tur kapısını araladı.

Fenerbahçe’den beklenmedik hamle! Serie A’nın yıldızı için girişimler başladı

Maçta takımı adına 3 gol kaydeden Edin Dzeko ise maça damga vurdu.

Fenerbahçe’den beklenmedik hamle! Serie A’nın yıldızı için girişimler başladı

Geçen sezon 25 golle adeta ikinci baharını yaşayan 38 yaşındaki yıldız, sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu 4-3 yenip, tur kapısını araladığı maçta da biri penaltıdan olmak üzere hat-trickle galibiyetin mimarı oldu.

Fenerbahçe’den beklenmedik hamle! Serie A’nın yıldızı için girişimler başladı

Transfer sezonunda Hajduk Split'ten teklif almasına rağmen kalmayı seçen ve kulübe bağlılığını gösteren Dzeko, takımın yeni transferi Youssef En-Nesyri'ye de performansıyla gözdağı verdi.

Fenerbahçe’den beklenmedik hamle! Serie A’nın yıldızı için girişimler başladı

Fenerbahçe forması altında kaçırdıkları gollerle eleştirilse de kaleye gönderdiği şutlar ve isabet oranındaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe’den beklenmedik hamle! Serie A’nın yıldızı için girişimler başladı

Kanarya'da ikinci sezonunu yaşayan ve ilk döneminde ligde gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamlayan Dzeko, sarı-lacivertlilerde çektiği 77 isabetli şutun 28'ini ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçe’den beklenmedik hamle! Serie A’nın yıldızı için girişimler başladı

Öte yandan transfer çalışmalarını da yürüten Fenerbahçe, birçok isimle ilgili girişimlerine devam ediyor.

Fenerbahçe’den beklenmedik hamle! Serie A’nın yıldızı için girişimler başladı

Faslı yıldız futbolcu En-Nesyri'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, gözünü orta saha transferine çevirdi.

Fenerbahçe’den beklenmedik hamle! Serie A’nın yıldızı için girişimler başladı

Kanarya, İtalya Serie A ekibi Atalata forması giyen yıldız futbolcu Mario Pasalic'e kancayı taktı.

Fenerbahçe’den beklenmedik hamle! Serie A’nın yıldızı için girişimler başladı

29 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak isteyen Fenerbahçe, oyuncunun transferi için girişimlere başladı.

Fenerbahçe’den beklenmedik hamle! Serie A’nın yıldızı için girişimler başladı

Hırvat futbolcu, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 50 maçta süre aldı.

Fenerbahçe’den beklenmedik hamle! Serie A’nın yıldızı için girişimler başladı

Pasalic, bu maçlarda 8 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe’den beklenmedik hamle! Serie A’nın yıldızı için girişimler başladı

1.88 boyundaki futbolcu, merkez orta saha hattının yanı sıra on numara ve ön libero mevkisinde de görev yapabiliyor.

Fenerbahçe’den beklenmedik hamle! Serie A’nın yıldızı için girişimler başladı

Yıldız futbolcu, kariyerinde 2 kez kupa kaldırma sevinci yaşadı.

Fenerbahçe’den beklenmedik hamle! Serie A’nın yıldızı için girişimler başladı

Mario Pasalic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2025'e kadar sürüyor.

Fenerbahçe’den beklenmedik hamle! Serie A’nın yıldızı için girişimler başladı

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