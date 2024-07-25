Fenerbahçe’den beklenmedik hamle! Serie A’nın yıldızı için girişimler başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Lugano ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.
Jose Mourinho'nun öğrencileri İsviçre ekibini 4 golle geçerek tur kapısını araladı.
Maçta takımı adına 3 gol kaydeden Edin Dzeko ise maça damga vurdu.
Geçen sezon 25 golle adeta ikinci baharını yaşayan 38 yaşındaki yıldız, sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu 4-3 yenip, tur kapısını araladığı maçta da biri penaltıdan olmak üzere hat-trickle galibiyetin mimarı oldu.
Transfer sezonunda Hajduk Split'ten teklif almasına rağmen kalmayı seçen ve kulübe bağlılığını gösteren Dzeko, takımın yeni transferi Youssef En-Nesyri'ye de performansıyla gözdağı verdi.
Fenerbahçe forması altında kaçırdıkları gollerle eleştirilse de kaleye gönderdiği şutlar ve isabet oranındaki başarısıyla dikkat çekiyor.
Kanarya'da ikinci sezonunu yaşayan ve ilk döneminde ligde gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamlayan Dzeko, sarı-lacivertlilerde çektiği 77 isabetli şutun 28'ini ağlarla buluşturdu.
Öte yandan transfer çalışmalarını da yürüten Fenerbahçe, birçok isimle ilgili girişimlerine devam ediyor.
Faslı yıldız futbolcu En-Nesyri'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, gözünü orta saha transferine çevirdi.
Kanarya, İtalya Serie A ekibi Atalata forması giyen yıldız futbolcu Mario Pasalic'e kancayı taktı.
29 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak isteyen Fenerbahçe, oyuncunun transferi için girişimlere başladı.
Hırvat futbolcu, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 50 maçta süre aldı.
Pasalic, bu maçlarda 8 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.
1.88 boyundaki futbolcu, merkez orta saha hattının yanı sıra on numara ve ön libero mevkisinde de görev yapabiliyor.
Yıldız futbolcu, kariyerinde 2 kez kupa kaldırma sevinci yaşadı.
Mario Pasalic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2025'e kadar sürüyor.