Fenerbahçe’den beklenmedik hamle! Serie A’nın yıldızı için girişimler başladı

Geçen sezon 25 golle adeta ikinci baharını yaşayan 38 yaşındaki yıldız, sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu 4-3 yenip, tur kapısını araladığı maçta da biri penaltıdan olmak üzere hat-trickle galibiyetin mimarı oldu.