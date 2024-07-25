Fenerbahçe Youssef En Nesyri’nin bonservisini açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak kadrosunu Youssef En Nesyri ile güçlendirdi.
Kanarya, transferin detaylarını KAP'a bildirirken Sevilla'ya ödenecek bonservis bedeli de açıklandı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak kadrosunu Youssef En Nesyri ile güçlendirdi.
Kanarya, transferin detaylarını KAP'a bildirirken Sevilla'ya ödenecek bonservis bedeli de açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Sevilla Football Club, S.A.D. kulübüne toplam transfer bedeli olan 19.500.000 Avro 4 sene içerisinde 8 taksitle ödenecektir.
FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır.
Faslı golcü oyuncu kendisini 5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Youssef En-Nesyri'ye 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçemize hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz."
REKOR BONSERVİS!
Fenerbahçe'nin En Nesyri için Sevilla'ya ödeyeceği 19.5 milyon euroluk bonservis bedeli de bir rekor anlamı taşıyor. Daha önce en fazla Cengiz Ünder için kasasından 15 milyon euro çıkaran sarı lacivertliler, Faslı yıldızın transferiyle beraber Süper Lig rekorunu da kırmış oldu.