Fenerbahçe Youssef En Nesyri’nin bonservisini açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak kadrosunu Youssef En Nesyri ile güçlendirdi.

En Nesyri için ödenen bonservis bedeli Süper Lig rekoru oldu.

REKOR BONSERVİS!



Fenerbahçe'nin En Nesyri için Sevilla'ya ödeyeceği 19.5 milyon euroluk bonservis bedeli de bir rekor anlamı taşıyor. Daha önce en fazla Cengiz Ünder için kasasından 15 milyon euro çıkaran sarı lacivertliler, Faslı yıldızın transferiyle beraber Süper Lig rekorunu da kırmış oldu.