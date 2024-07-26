Fenerbahçe’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor. Bu kez Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Hakan Safi, Hulusi Belgü ve Cenk Öztanık, Hacısmanoğlu'nun makamına giderek başarılar diledi.