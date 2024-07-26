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Fenerbahçe'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Hakan Safi, Hulusi Belgü ve Cenk Öztanık, Türkiye Federasyonu Başkanlığı seçimini kazanarak başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve ve TFF 1. Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 22:50 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 23:08
Fenerbahçe’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor. Bu kez Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Hakan Safi, Hulusi Belgü ve Cenk Öztanık, Hacısmanoğlu'nun makamına giderek başarılar diledi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede güncel gelişmeler ve Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyelerine A Milli Takım forması takdim etti.

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