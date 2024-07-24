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Fenerbahçe'den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak

Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçında Lugano karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de gözler yeniden transfere çevrildi. Son olarak En Nesyri'yi kadrosuna katan sarı lacivertlilerde tek gündem 6 numara transferi... Kanarya bu doğrultuda 'dev' bir isim için girişimlere başladı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 12:48 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 12:48
Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda ilk resmi maçına çıktı.

Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak

Jose Mourinho'nun öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile deplasmanda karşılaştı.

Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak

Sarı lacivertliler gol düellosuna sahne olan maçta rakibini 4-3 mağlup etti ve rövanş öncesi avantaj sağladı.

Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak

MOURINHO İLK MAÇINI KAZANDI

İsmail Kartal'ın ardından Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevine getirilen Jose Mourinho, sarı lacivertli kulübün başında çıktığı ilk karşılaşmayı da kazanmayı başardı.

Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak

Portekizli teknik adam, özellikle maç içerisinde yaptığı taktik ve oyuncu değişiklikleriyle otoritelerden tam not aldı.

Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak

GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe'de Lugano ile oynanan karşılaşma sonrası gözler transferlere çevrilirken, Kanarya geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine aktif bir bir dönem geçiriyor.

Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak

İlk olarak Fatih Karagümrük'ten Levenet Mercan'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, ardından Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer ederek Galatasaray'a transfer çalımı attı.

Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak

YILDIZ TRANSFERLERİ

Yerli havuzunu bu isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, Saint Maximin ve En Nesyri transferleriyle de taraftarların beklediği yıldız takviyelerine imza attı.

Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak

SIRA YENİ HAMLELERDE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda Lugano'yu elemesi halinde bir üst turda Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hedef, turları tek tek geçip adını gruplara yazdırmak.

Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak

Transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürüten Kanarya'da tek gündem orta saha transferi.

Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak

Fred'in yanına kalitesi tartışılmayacak bir isim arayışına giren sarı lacivertliler, bu bölgedeki şişkinliği de azaltacak.

Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak

Miha Zajc, Crespo ve Rade Krunic ile yollarını ayırmak isteyen Kanarya; Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek ve Fred'den oluşacak orta saha rotasyonuna yıldız bir isim eklemek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak

SANDER BERGE BOMBASI

Portekizli hocanın raporu doğrultusunda Fenerbahçe'de transfer listesinin tepesine Sander Berge ismi yazıldı. Burnley'de forma giyen 26 yaşındaki Norveçli orta sahanın piyasası biraz yüksek...

Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel değeri 20 milyon euro. Burnley, geçen sezon Berge için Sheffield'a 13.9 milyon euroluk ödeme yapmıştı.

Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak

Burnley'in, 1.95'lik Norveçli oyuncuyu 20 milyon eurodan aşağı bir bedele bırakmasının zor olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak

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