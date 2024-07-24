Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda ilk resmi maçına çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda ilk resmi maçına çıktı.
Jose Mourinho'nun öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile deplasmanda karşılaştı.
Sarı lacivertliler gol düellosuna sahne olan maçta rakibini 4-3 mağlup etti ve rövanş öncesi avantaj sağladı.
MOURINHO İLK MAÇINI KAZANDI
İsmail Kartal'ın ardından Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevine getirilen Jose Mourinho, sarı lacivertli kulübün başında çıktığı ilk karşılaşmayı da kazanmayı başardı.
Portekizli teknik adam, özellikle maç içerisinde yaptığı taktik ve oyuncu değişiklikleriyle otoritelerden tam not aldı.
GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ
Fenerbahçe'de Lugano ile oynanan karşılaşma sonrası gözler transferlere çevrilirken, Kanarya geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine aktif bir bir dönem geçiriyor.
İlk olarak Fatih Karagümrük'ten Levenet Mercan'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, ardından Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer ederek Galatasaray'a transfer çalımı attı.
YILDIZ TRANSFERLERİ
Yerli havuzunu bu isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, Saint Maximin ve En Nesyri transferleriyle de taraftarların beklediği yıldız takviyelerine imza attı.
SIRA YENİ HAMLELERDE
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda Lugano'yu elemesi halinde bir üst turda Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hedef, turları tek tek geçip adını gruplara yazdırmak.
Transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürüten Kanarya'da tek gündem orta saha transferi.
Fred'in yanına kalitesi tartışılmayacak bir isim arayışına giren sarı lacivertliler, bu bölgedeki şişkinliği de azaltacak.
Miha Zajc, Crespo ve Rade Krunic ile yollarını ayırmak isteyen Kanarya; Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek ve Fred'den oluşacak orta saha rotasyonuna yıldız bir isim eklemek için kolları sıvadı.
SANDER BERGE BOMBASI
Portekizli hocanın raporu doğrultusunda Fenerbahçe'de transfer listesinin tepesine Sander Berge ismi yazıldı. Burnley'de forma giyen 26 yaşındaki Norveçli orta sahanın piyasası biraz yüksek...
BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel değeri 20 milyon euro. Burnley, geçen sezon Berge için Sheffield'a 13.9 milyon euroluk ödeme yapmıştı.
Burnley'in, 1.95'lik Norveçli oyuncuyu 20 milyon eurodan aşağı bir bedele bırakmasının zor olduğu ifade ediliyor.