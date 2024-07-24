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Premier Lig'in yıldızına kanca! Fenerbahçe durmuyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak En Nesyri transferini bitirirken, gözler diğer bölgelere yapılacak takviyelere çevrildi. Kanarya bu doğrultuda Premier Lig'in yıldızını gündemine aldı. İşte A Spor'un duyurduğu haberin detayları...

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 14:54 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 14:54
Premier Lig’in yıldızına kanca! Fenerbahçe durmuyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe deplasmanda Lugano ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızına kanca! Ibrahim Sangare sürprizi

Mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-3 kazandı ve rövanş öncesi avantajı elde etti.

Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızına kanca! Ibrahim Sangare sürprizi

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızına kanca! Ibrahim Sangare sürprizi

İsviçre ekibinin golleri ise Ayman El Wafi, Uran Bislimi ve Milton Valenzuela'dan geldi.

Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızına kanca! Ibrahim Sangare sürprizi

Mücadele sonrası F.Bahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu ve transfer süreciyle ilgili konuştu.

Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızına kanca! Ibrahim Sangare sürprizi

Portekizli çalıştırıcı, "Buraya geldiğimde kimseden bir söz istemedim. Sadece en iyi kadronun kurulmasını, yapabileceğimizin en iyisini yapmayı istedim. Yönetim de transfer anlamında bana en iyisini sundu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızına kanca! Ibrahim Sangare sürprizi

Sarı-lacivertlilerde son gelişmeler bu yöndeyken, transfer çalışmaları da hız kazandı.

Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızına kanca! Ibrahim Sangare sürprizi

Bilindiği gibi Kanarya şu ana dek Levent Mercan, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızına kanca! Ibrahim Sangare sürprizi

Ayrıca devre arasında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık gelen Rade Krunic'in de bonservisini aldı.

Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızına kanca! Ibrahim Sangare sürprizi

28 MİLYON EURO HARCADI

F.Bahçe böylelikle transferlere 28 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar TL) harcamış oldu.

Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızına kanca! Ibrahim Sangare sürprizi

Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanı yine 14 olarak kalırken; toplam kadro ise 30'dan 28'e düşürülecek.

Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızına kanca! Ibrahim Sangare sürprizi

Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken; beklentileri karşılayamayan isimlere uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak.

Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızına kanca! Ibrahim Sangare sürprizi

9 İSİM DAHİL EDİLMEDİ

UEFA kadrosunu açıklayan F.Bahçe'de; listeye Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.

Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızına kanca! Ibrahim Sangare sürprizi

16 YABANCI VAR

F.Bahçe'nin güncel kadrosunda ise 16 yabancı bulunuyor. Gelecek planlarında yer almayan isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızına kanca! Ibrahim Sangare sürprizi

Bu kapsamda Miha Zajc, Miguel Crespo, Omar Fayed, Luan Peres ve Rade Krunic; Mourinho'dan çizik yedi.

Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızına kanca! Ibrahim Sangare sürprizi

Orta sahaya takıma seviye atlatacak bir hamle yapmak isteyen Fenerbahçe kalan bütçesinin büyük bir bölümünü bu bölgeye ayıracak. İşte o isim...

Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızına kanca! Ibrahim Sangare sürprizi

IBRAHIM SANGARE BOMBASI!

Mourinho'nun isteği doğrultusunda hareket eden yönetim, Nottingham Forest forması giyen Ibrahim Sangare'yi transfer listesine aldı.

Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızına kanca! Ibrahim Sangare sürprizi

26 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız geçtiğimiz yaz 35 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızına kanca! Ibrahim Sangare sürprizi

Sarı-lacivertlilerin bu transfer için yaklaşık 20 milyon Euro ayırdığı iddia edildi.

Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızına kanca! Ibrahim Sangare sürprizi

Sangare geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 24 maça çıktı ve 2 gol - 1 asistlik katkı sağlayarak 1.668 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızına kanca! Ibrahim Sangare sürprizi

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