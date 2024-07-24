Premier Lig’in yıldızına kanca! Fenerbahçe durmuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe deplasmanda Lugano ile karşı karşıya geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe deplasmanda Lugano ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-3 kazandı ve rövanş öncesi avantajı elde etti.
F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti.
İsviçre ekibinin golleri ise Ayman El Wafi, Uran Bislimi ve Milton Valenzuela'dan geldi.
Mücadele sonrası F.Bahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu ve transfer süreciyle ilgili konuştu.
Portekizli çalıştırıcı, "Buraya geldiğimde kimseden bir söz istemedim. Sadece en iyi kadronun kurulmasını, yapabileceğimizin en iyisini yapmayı istedim. Yönetim de transfer anlamında bana en iyisini sundu." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertlilerde son gelişmeler bu yöndeyken, transfer çalışmaları da hız kazandı.
Bilindiği gibi Kanarya şu ana dek Levent Mercan, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı.
Ayrıca devre arasında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık gelen Rade Krunic'in de bonservisini aldı.
28 MİLYON EURO HARCADI
F.Bahçe böylelikle transferlere 28 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar TL) harcamış oldu.
Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanı yine 14 olarak kalırken; toplam kadro ise 30'dan 28'e düşürülecek.
Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken; beklentileri karşılayamayan isimlere uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak.
9 İSİM DAHİL EDİLMEDİ
UEFA kadrosunu açıklayan F.Bahçe'de; listeye Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.
16 YABANCI VAR
F.Bahçe'nin güncel kadrosunda ise 16 yabancı bulunuyor. Gelecek planlarında yer almayan isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.
Bu kapsamda Miha Zajc, Miguel Crespo, Omar Fayed, Luan Peres ve Rade Krunic; Mourinho'dan çizik yedi.
Orta sahaya takıma seviye atlatacak bir hamle yapmak isteyen Fenerbahçe kalan bütçesinin büyük bir bölümünü bu bölgeye ayıracak. İşte o isim...
IBRAHIM SANGARE BOMBASI!
Mourinho'nun isteği doğrultusunda hareket eden yönetim, Nottingham Forest forması giyen Ibrahim Sangare'yi transfer listesine aldı.
26 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız geçtiğimiz yaz 35 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Sarı-lacivertlilerin bu transfer için yaklaşık 20 milyon Euro ayırdığı iddia edildi.
Sangare geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 24 maça çıktı ve 2 gol - 1 asistlik katkı sağlayarak 1.668 dakika sahada kaldı.