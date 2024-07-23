Samet Akaydin’in menajerinden transfer açıklaması! Takımdan ayrılacak mı?

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Ender Yurtgüven, "A Milli takım teknik direktörü Samet Akaydin 'in Avrupa Şampiyonası'ndaki performansından memnun kaldı. Eleştirdiğimiz noktalar da oldu, övdüğümüz yerler de oldu; ama genel olarak Samet Akaydin iyi bir şampiyona gerçekleştirdi.'' dedi.

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Yurtgüven, Samet'in geleceğiyle ilgili, ''Hollanda maçında bir müdahaleye maruz kaldı. Çok şükür ciddi bir sakatlığı olmadı. 10 gün tedavi gördü ve 2 gün önce Fenerbahçe'de çalışmalara katıldı. Dolayısıyla Avrupa maçı listesinde olmaması kadroda düşünülmediği anlamına gelmiyor.'' ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Ender Yurtgüven, ''Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile yaptığımız görüşmede, kendisi bize Mourinho'nun Samet'i 4 stoperinden bir tanesi olarak düşündüğünü söyledi.'' sözlerini sarf etti.