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Samet Akaydin'in menajerinden transfer açıklaması! Takımdan ayrılacak mı?

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde eleştirilen ve geçtiğimiz sezonu Panathinaikos'ta geçiren Samet Akaydin, Yunan temsilcisinde de dalgalı bir performans çizmişti. EURO 2024 kadrosunda yer alan milli futbolcu zaman zaman ön plana çıkmayı başarmış ve Hollanda karşısındaki golüyle milyonları sevindirmişti. Takımdaki geleceği merak konusu haline gelen başarılı oyuncu hakkında menajeri Ender Yurtgüven açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 18:13 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 18:31
Samet Akaydin’in menajerinden transfer açıklaması! Takımdan ayrılacak mı?

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Milli takım ile EURO 2024'te çeyrek final oynama başarısı gösteren ancak Fenerbahçe'nin Avrupa listesine girmeyi başaramayan Samet Akaydin'in takımdan ayrılacağı yönünde iddialar basında yer aldı. Tecrübeli stoperin menajeri Ender Yurtgüven, oyuncusunun geleceği hakkında konuştu.

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"ELEŞTİRİLER DE OLDU ÖVGÜLER DE"

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Ender Yurtgüven, "A Milli takım teknik direktörü Samet Akaydin'in Avrupa Şampiyonası'ndaki performansından memnun kaldı. Eleştirdiğimiz noktalar da oldu, övdüğümüz yerler de oldu; ama genel olarak Samet Akaydin iyi bir şampiyona gerçekleştirdi.'' dedi.

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"AVRUPA LİSTESİNDE OLMAMASI DÜŞÜNÜLMEDİĞİ ANLAMINA GELMİYOR"

Yurtgüven, Samet'in geleceğiyle ilgili, ''Hollanda maçında bir müdahaleye maruz kaldı. Çok şükür ciddi bir sakatlığı olmadı. 10 gün tedavi gördü ve 2 gün önce Fenerbahçe'de çalışmalara katıldı. Dolayısıyla Avrupa maçı listesinde olmaması kadroda düşünülmediği anlamına gelmiyor.'' ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Ender Yurtgüven, ''Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile yaptığımız görüşmede, kendisi bize Mourinho'nun Samet'i 4 stoperinden bir tanesi olarak düşündüğünü söyledi.'' sözlerini sarf etti.

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SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'den Yunan ekibi Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin'ın Sarı-lacivertliler ile olan 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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