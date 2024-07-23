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Trabzonspor'da yeni transfer sakatlandı! Maç kadrosundan çıkartıldı...

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmek için 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor'da yeni transferlerden Borna Barisic sakatlandı. Hırvat sol bek maç kadrosundan çıkartıldı.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 23:59 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 00:02
Trabzonspor’da yeni transfer sakatlandı! Maç kadrosundan çıkartıldı...

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Trabzonspor'un dün yaptığı antrenmanda sakatlanan Borna Barisic, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile yapacakları maçın kadrosundan çıkartıldı.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Barisic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Futbol A takımımızın dün yaptığı antrenmanda üst ön kas grubuna (Quadriceps) aldığı darbe sonrası ağrı hisseden oyuncumuz Borna Barisic'in yapılan kontrolleri sonrası tedbir amaçlı Ruzomberok maç kadrosundan çıkartılmıştır." ifadesini kullandı.

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