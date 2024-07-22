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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler şu ana kadar 5 isimle sözleşme imzalarken, En Nesyri'nin de eli kulağında... Oğuz Aydın hamlesiyle Galatasaray'a transfer çalımı atan Kanarya, Aslan'ın gündemindeki bir yıldızı daha transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 10:36 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 11:19
Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

Geride kalan sezonda tarihinin en pahalı kadrosunu oluşturan sarı lacivertliler, şampiyonluk parolasıyla başladığı 4 kulvarda da başarısız oldu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

Süper Lig ve Süper Kupa'yı ezeli rakibine kaptıran Kanarya, Türkiye Kupası'na da erken veda etti.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

Yeni sezonda Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da başarılı olmak için kollarını sıvadı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

Sarı lacivertliler, bu doğrultuda dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi ve adından söz ettirdi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

Mourinho'nun gelmesinin ardından gözler transferlere çevrilirken, Kanarya geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine aktif bir bir dönem geçiriyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

İlk olarak Fatih Karagümrük'ten Levenet Mercan'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, ardından Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

Avusturya kampına başka transfer yetiştiremeyen sarı lacivertliler, İstanbul'a dönülmesinin ardından ise bombaları tek tek patlattı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer ederek Galatasaray'a transfer çalımı attı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

Kanarya son olarak Saint-Maximin'i kiralık olarak kadrosuna katarak büyük ses getirdi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

GÖZLER YENİ HAMLELERDE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hedef, turları tek tek geçip adını gruplara yazdırmak.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

Transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürüten Kanarya'da gündem orta saha ve golcü transferi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

Forvet bölgesi için En Nesyri ile her konuda nalaşma sağlayan sarı lacivertliler, resmi imzayı beklemeye geçti.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

ORTA SAHAYA DEV İSİM

Orta sahada Fred'in yanına kalitesi tartışılmayacak bir isim arayışına giren sarı lacivertliler, bu bölgedeki şişkinliği de azaltacak.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

Miha Zajc, Crespo ve Rade Krunic ile yollarını ayırmak isteyen Kanarya; Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek ve Fred'den oluşacak orta saha rotasyonuna yıldız bir isim eklemek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

GALATASARAY'A BİR ÇALIM DAHA!

Oğuz Aydın'ı Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, ezeli rakibine bir çalım atmak için daha harekete geçti.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

MCTOMINAY BOMBASI!

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun isteğiyle orta sahada Fred'in yanına oyuncu arayan sarı-lacivertliler'e menajerler tarafından flaş bir isim önerildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

Menajerlerin, Manchester United'in İskoç orta sahası Scott McTominay'i Fenerbahçe'ye teklif ettiği ifade ediliyor..

Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

Fenerbahçe yönetiminin bu teklife henüz bir yanıt vermediği ve kararı Mourinho'ya bıraktığı da gelen haberler arasında..

Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

13 GOLE KATKI SAĞLADI

EURO 2024'te İskoçya formasıyla da iyi bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki yıldızın Kırmızı Şeytanlar ile olan kontratı 2025'te sona erecek.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

İsmi Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 32 milyon Euro'luk değer biçiliyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

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