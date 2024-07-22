Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor

Fenerbahçe yönetiminin bu teklife henüz bir yanıt vermediği ve kararı Mourinho'ya bıraktığı da gelen haberler arasında..

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EURO 2024'te İskoçya formasıyla da iyi bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki yıldızın Kırmızı Şeytanlar ile olan kontratı 2025'te sona erecek.

İsmi Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 32 milyon Euro'luk değer biçiliyor.