Thomas Meunier'in sözleşmesini tek taraflı feshetmesi sonrası sağ bek arayışına başlayan Trabzonspor , geçen sezon da istediği Pedro Malheiro 'yu yeniden gündemine aldı. Karadeniz temsilcisi Boavista 'da oynayan 23 yaşındaki futbolcu için kulübüyle el sıkıştı. Ardından da oyuncuyla da anlaşmaya vardı. Fırtına, transferi KAP'a bildirerek resmiyete kavuşturdu.

KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda, Boavista FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Boavista FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Boavista FC'ye, Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %10'u ödenecektir." denildi.

Pedro Malheiro 4+1 yıllık sözleşme imzaladı

MAAŞI BELLİ OLDU

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama ile Pedro Malheiro'ya ödenecek ücret de duyuruldu. Buna göre şu ifadelere yer verildi;

Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2028/2029 futbol sezonunda 986.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.



"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

İmzaların atılmasının ardından konuşan Pedro Malheiro; "Bütün oynadığım maçlarda yüzde yüzümü vermeye çalışan bir oyuncuyum. Burada da kulübün benden beklentilerinin farkındayım. Kulübümüzün bu seneki hedeflerinin bilincindeyim ve bu hedeflere ulaşma yolunda her maçta yüzde yüzümü vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan ve bu fırsata sahip olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.