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Trabzonspor'dan bir transfer daha! KAP'a bildirildi...

Trabzonspor bir süredir görüşme halinde olduğu Boavista'nın sağ bek oyuncusu Pedro Malheiro'yu KAP'a bildirdi. Bordo mavililer bu hamle ile eksik bölgesini tamamlarken geleceğe de yatırım yapmış oldu. Fırtına, Boavista'ya 2 milyon euroyu 3 taksitte ödeyecek. Ayrıca genç ismin maaşı da açıklandı ve 4+1 yıllık kontrat imzalandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 19:03 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 19:29
Trabzonspor’dan bir transfer daha! KAP’a bildirildi...

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Thomas Meunier'in sözleşmesini tek taraflı feshetmesi sonrası sağ bek arayışına başlayan Trabzonspor, geçen sezon da istediği Pedro Malheiro'yu yeniden gündemine aldı. Karadeniz temsilcisi Boavista'da oynayan 23 yaşındaki futbolcu için kulübüyle el sıkıştı. Ardından da oyuncuyla da anlaşmaya vardı. Fırtına, transferi KAP'a bildirerek resmiyete kavuşturdu.

Trabzonspor'un 7'inci transferi Pedro Malheiro olduTrabzonspor'un 7'inci transferi Pedro Malheiro oldu

RESMEN AÇIKLANDI

KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda, Boavista FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Boavista FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Boavista FC'ye, Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %10'u ödenecektir." denildi.

Pedro Malheiro 4+1 yıllık sözleşme imzaladıPedro Malheiro 4+1 yıllık sözleşme imzaladı

MAAŞI BELLİ OLDU

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama ile Pedro Malheiro'ya ödenecek ücret de duyuruldu. Buna göre şu ifadelere yer verildi;

Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

  • 2024/2025 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,
  • 2025/2026 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,
  • 2026/2027 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,
  • 2027/2028 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
  • Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
  • 2028/2029 futbol sezonunda 986.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.


"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

İmzaların atılmasının ardından konuşan Pedro Malheiro; "Bütün oynadığım maçlarda yüzde yüzümü vermeye çalışan bir oyuncuyum. Burada da kulübün benden beklentilerinin farkındayım. Kulübümüzün bu seneki hedeflerinin bilincindeyim ve bu hedeflere ulaşma yolunda her maçta yüzde yüzümü vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan ve bu fırsata sahip olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Pedro Malheiro geçen sezon 2 gol ve 2 asistle oynadıPedro Malheiro geçen sezon 2 gol ve 2 asistle oynadı

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Pedro Malheiro geçen sezon çıktığı 25 karşılaşmada 2 gol atıp 2 de asist yaptı ve 8 sarı kart gördü. 2109 dakika sahada kaldı.

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